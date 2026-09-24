Späte Enttäuschung bei Klopp-Debüt: Deutschland verspielt Sieg in letzter Minute

Jürgen Klopp hat bei seinem ersten Spiel als Bundestrainer eine Enntäuschung hinnehmen müssen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft verspielte gegen die Nationalelf der Niederlande in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam vor 50.000 Fans spät eine Führung und spielte 1:1 (1:0).



Klopp schickte am Donnerstagabend zum 1. Spieltag der Nations League gleich vier Spieler von Beginn an ins Rennen, die bei der WM im vergangenen Sommer noch nicht einmal im Kader standen. Marc-André ter Stegen startete im Tor, Philipp Treu feierte sein Länderspieldebüt rechts hinten, Karim Adeyemi und Kevin Schade besetzten die offensiven Flügelpositionen.



Noch vor dem Anpfiff gab es eine schlechte Nachricht für Klopp. Jamal Musiala fiel kurzfristig aus. Nadiem Amiri nahm seinen Platz ein.

Die deutsche Startelf 1 ter Stegen - 13 Treu, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown - 6 Kimmich - 8 Nmecha, 11 Amiri- 19 Adeyemi, 7 Havertz, 9 Schade.

Ex-Klopp-Star trifft zur vermeintlichen Führung

Deutschland startete engagiert in die Partie, kontrollierte zunächst das Spiel und zeigte über den bemühten Karim Adeyemi erste Ansätze in der Offensive.



Die erste Chance des Spiels besaßen aber die Gastgeber. Tijjani Reijnders prüfte ter Stegen mit einem Schuss aus der Distanz, den der deutsche Keeper zur Ecke abwehren konnte – und die führte zur vermeintlichen Führung für die Niederlande. Ausgerechnet Ex-Klopp-Schützling Virgil van Dijk vom FC Liverpool traf per Kopf ins Tor. Weil ter Stegen aber von Stürmer Brian Brobbey gestört wurde, nahm Schiedsrichter Alejandro Hernandez aus Spanien den Treffer nach Ansicht der Videobilder zurück.



Die Niederländer waren danach besser im Spiel, drängten auf die Führung. Das deutsche Team wirkte in dieser Phase unsicher, spielte Fehlpässe und ließ die Gastgeber kombinieren. Und dann musste auch noch Kai Havertz verletzt ausgewechselt werden, nachdem Quinten Timber ihn hart gefoult hatte.

Ebnoutalib bringt Schwung

Für Havertz kam in der 30. Minute Younes Ebnoutalib zu seinem Länderspieldebüt. Und der brachte frische Energie ins deutsche Spiel, hatte eine Minute nach seiner Hereinnahme den ersten Abschluss des DFB-Teams.



Kurz darauf stand es tatsächlich 1:0 für Deutschland. Während Brobbey, der sich offenbar verletzt hatte, noch am Boden lag, die Oranje-Spieler forderten, Deutschland solle den Ball ins Aus spielen, spielte Kapitän Joshua Kimmich weiter. Er bediente Treu, an dessen Flanke Adeyemi nicht herankam. Doch der Ball sprang zu Felix Nmecha, der zum 1:0 traf (32.).

Felix Nmecha trifft zur Führung für Deutschland. © IMAGO/Ralf Brueck/IMAGO/Jan Huebner

Fast hätte es wenig später 2:0 gestanden. Nathaniel Brown und Karim Adeyemi überliefen die niederländische Defensive, gingen im Vollspeed aufs Tor zu. Brown legte quer, der Ball tropfte einmal auf, und Adeyemi schoss auf das fast leere Tor drüber (39.).



Vor der Halbzeit hatte dann auch nochmal die Niederlande Chancen. Die beste davon vergab Crysencio Summerville, der frei im Strafraum per Kopf nur in die Arme von ter Stegen traf.

Marc-André ter Stegen rettet zweimal

Die Oranje kam druckvoll aus der Halbzeit und besaß durch Dumfries eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich. Der Rechtsverteidiger von Real Madrid scheiterte aus kurzer Distanz aber am stark parierenden ter Stegen (60.), der kurz darauf auch einen Schuss von Mexx Meerdink abwehren konnte.



In der 66. Minute wäre aber auch ter Stegen ohne Chance gewesen. Eine scharfe Flanke von Dumfries landete erneut bei Meerdink, dem es aber nicht gelang, den Ball in die leere Torecke zu schieben.



Die Gastgeber hatten aber auch in der Folge mehr vom Spiel. Deutschland kam in erster Linie über Konter zu Offensivaktionen. Und kurz vor Schluss traf Cody Gakpo tatsächlich noch zum Ausgleich für die Niederlande (90+2.). Die Ära Jürgen Klopp beim DFB beginnt also mit einem Unentschieden.

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