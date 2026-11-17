Es gibt ein Bild von diesem Montagabend im Berliner Olympiastadion, das mehr erzählt als die fünf Tore. Jürgen Klopp läuft nach dem Abpfiff auf dem Rasen und arbeitet sich durch seine Mannschaft. Jeder Spieler bekommt eine Umarmung und ein paar Worte. Mit manchen spricht er länger, ganz für sich, eingefangen von den Kameras, aber keineswegs inszeniert. Das ist Methode.



Das 5:0 gegen die Niederlande hat die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger ins Viertelfinale der Nations League gebracht. Und das gegen einen Gegner, der drei Tage zuvor Griechenland mit 7:0 überrollt hatte. Bemerkenswerter als das Ergebnis ist aber etwas anderes: Klopp hat nach drei Monaten im Amt geschafft, woran Julian Nagelsmann in knapp drei Jahren gescheitert ist. Er hat die Spieler hinter sich gebracht.