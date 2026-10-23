Knackig und bitter – aber verdammt lecker! Chicorée ist besser als sein Ruf

Als Rohkostbeilage verschrien, kann der Chicorée mehr als nur verbittert sein, findet unser Kolumnist. Drei köstliche Rezepte, die wirklich alles aus der Rübe holen.

Auf dem Speiseplan meiner Kindheit hatte Chicorée einen festen Platz, meistens in Form von Rohkost. Er kam mit Mandarinen aus der Dose, manchmal mit Kochschinken, und wurde oft in einer Soße ertränkt, die jede Spur von Bitterkeit zuverlässig beseitigte.



Das Gemüse war gewissermaßen anwesend, vor allem der frische Knack, durfte aber geschmacklich nicht mitreden. Heute weiß ich, dass man ihm damit gerade das Interessanteste nimmt.

Den Geschmack länger wach halten

Ich beobachte glücklicherweise seit einiger Zeit eine fast merkwürdige Gegenbewegung. Freunde bestellen Campari oder Crodino, als hätten sie die Lust am Herben neu entdeckt. In Restaurants ordern die Menschen Radicchio mit Orange, gebratenen Chicorée mit Zitronenvinaigrette oder einen bitteren Blattsalat mit geräucherter Entenbrust. Das sind keine Mutproben. Die Gerichte funktionieren, weil Süße, Säure und Fett einen interessanten Gegenspieler bekommen.



Eine gute Bitterkeit hält den Geschmack länger wach als die nächste und nächste gefällige Glasur oder Soße. Wir scheinen das irgendwie vergessen, ja total verlernt zu haben.

Die Lebensmittelindustrie hat über Jahrzehnte viel unternommen, um solche Widerstände zu beseitigen. Beim Rosenkohl etwa konnten Züchter gezielt Sorten mit weniger bitteren Inhaltsstoffen auswählen. Das ist keineswegs nur bedauerlich: Nicht jeder bittere Pflanzenstoff ist bekömmlich, und ein Gemüse, das Kinder ohne Verhandlungen essen, hat zweifellos Vorzüge.



Trotzdem fällt auf, wie selten wir noch bewusst nach Bitterkeit verlangen. Ich denke dabei zum Beispiel an Jever. Früher erschien mir das Pils beinahe unerbittlich herb. Ob sich seine Rezeptur verändert hat oder mein Geschmack, kann ich nicht belegen. Dass ich mich überhaupt daran erinnere, sagt vielleicht schon etwas.

Ist knackig, hat viel Saft und eine leicht nussige Note: unser guter, alter Chicorée © Peter Himmelhuber/Imago

Chicorée eignet sich hervorragend, um diesen Geschmack wiederzuentdecken, gerade weil er heute meist nur noch dezent bitter ist. Er knackt, hat viel Saft, einen leicht nussigen Ton und schmeckt roh vollkommen anders als geschmort. Vor allem aber ist er ein höchst ungewöhnliches Stück Kulturgeschichte. Während wir bei Gemüse gern an Sonne und fruchtbaren Boden denken, verdankt Chicorée seine heutige Form ausgerechnet der Dunkelheit.

Ein zweites Leben für die Wurzel

Seine Vorfahrin ist die Wegwarte mit ihren blauen Blüten, die an Straßenrändern wächst. Aus den Wurzeln dieser Zichorie stellte man früher Kaffeeersatz her. Im Brüsseler Raum begann man im 19. Jahrhundert, solche Wurzeln im Dunkeln erneut austreiben zu lassen. Über die Entdeckung kursieren verschiedene Geschichten, darunter die von einem Bauern, der seine Wurzeln im Keller vergessen haben soll.



Besser belegt ist die Arbeit des Gärtners François Breziers am Botanischen Garten von Brüssel. Durch Auswahl und gezielte Kultur entstanden die festen, hellen Köpfe, die in Belgien Witloof heißen: weißes Blatt. Ein Gemüse, das erst geerntet wird, nachdem seine Wurzel ein zweites Leben begonnen hat.

Bis heute wächst zunächst die Wurzel auf dem Feld. Anschließend treibt sie unter Lichtabschluss die blassen, dicht geschlossenen Blätter aus. Der fehlende Farbstoff ist also keine Schwäche, sondern Teil der Herstellung. Ausgerechnet eine Pflanze, die man vor Licht schützt, bringt uns im Winter etwas Frisches auf den Tisch. Ich finde das irgendwie cool und empfinde es zudem als eine bemerkenswerte Leistung der Gärtnerei.

In Belgien nimmt man Chicorée entsprechend ernst. Mit Kochschinken umwickelt, in Béchamelsoße gelegt und mit Käse überbacken, gehört er dort zur Hausmannskost. Sehr gutes Gericht übrigens, unbedingt nachkochen. Das Ergebnis ist recht üppig, doch unter der Kruste bleibt eben dieser fein-herbe Kern, der dem Gericht die Schwere nimmt. Roh mag ich Chicorée aber noch lieber, mit säuerlichem Apfel oder Orange, gerösteten Walnüssen und einer zurückhaltenden Vinaigrette. Seine einzelnen Blätter eignen sich auch als kleine essbare Schalen. Mit etwas Frischkäse oder einem Salat aus Krabben gefüllt, sind die kleinen „Schiffchen“ ein unkomplizierter Auftakt zum Essen.

privat Unser Kolumnist Felix Hanika war zunächst Investmentbanker, dann absolvierte er im Hotel & Restaurant Bareiss im Schwarzwald eine Kochlehre. Acht Jahre lang kochte er in den besten Restaurants der Welt. In der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung veröffentlicht er regelmäßig seine Lieblingsrezepte.

Am liebsten halbiere ich die Köpfe allerdings längs und lege sie mit der Schnittfläche in eine Pfanne mit heißer Butter. Nicht dauernd bewegen, sie sollen gut rösten. Dann etwas Weißwein und Gemüsebrühe angießen und zugedeckt wenige Minuten schmoren. Ein Schuss Öl und ein Spritzer Zitrone zum Schluss genügen oft.

Wer möchte, gibt geröstete Haselnüsse dazu oder etwas kräftigen geriebenen Käse. Das Bittere verschwindet dabei nicht ganz, sondern es wird von süßlichen Röstaromen aufgefangen. Das macht für mich den Reiz aus. Bei der Zubereitung sollte man grundsätzlich nicht zu ängstlich sein. Der harte Strunk lässt sich knapp entfernen, aber es gibt keinen Grund, den halben Kopf herauszuschneiden oder ihn lange zu wässern. Dann hätte man schließlich wieder jenes Gemüse, das sich um jeden Preis unauffällig verhalten soll. Genau das wollen wir ja eben nicht.

Chicorée-Salat mit Birnen und gerösteten Haselnüssen

Zutaten (4 Personen): 4 Chicorée, 1 kl. Dose Birnen (ca. 400 g), 2 bis 3 EL Birnensaft aus der Dose, 60 g Haselnüsse, 1 Eigelb, 1 EL grober Dijon-Senf, 1 EL Weißweinessig, 4 EL Haselnuss- oder Walnussöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Die Haselnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun rösten, abkühlen lassen und grob hacken. Die Birnen abtropfen lassen (dabei den Saft auffangen) und in feine Spalten schneiden. Den Chicorée längs halbieren, den Strunk entfernen und die Blätter schräg in etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden. Für das Dressing Eigelb, groben Dijon-Senf und Weißweinessig verrühren.

Das Nussöl zunächst tropfenweise, dann in dünnem Strahl unter ständigem kräftigem Rühren einarbeiten, bis eine cremige Emulsion entsteht. Anschließend mit 2 bis 3 EL Birnensaft zu einer dünnflüssigen mayonnaiseartigen Soße verdünnen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Chicorée unmittelbar vor dem Servieren mit der Soße vermengen, die Birnenspalten vorsichtig unterheben und mit den gerösteten Haselnüssen bestreuen.

Geschmorter Chicorée mit Orangenfilets und Honig-Dill-Vinaigrette

Zutaten (4 Personen): 4 Chicorée, 2 Orangen, 1 kleine Schalotte, 2 EL Butter, 100 ml trockener Weißwein, 2 EL Olivenöl, 1 TL milder Honig, 1 TL Dijon-Senf, 1 EL Weißweinessig, 1/4 Bund frischer Dill, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Den Chicorée längs halbieren und den Strunk nur am unteren Ende etwas kürzen, damit die Blätter zusammenhalten. Die Schnittflächen in einer großen Pfanne mit Butter bei mittlerer bis kräftiger Hitze goldbraun anbraten. Mit Weißwein ablöschen, leicht salzen und zugedeckt etwa 8 bis 10 Minuten sanft schmoren, bis der Chicorée weich ist, aber noch etwas Biss hat. Den Deckel abnehmen und die Flüssigkeit weitgehend sirupartig einkochen lassen.

Währenddessen die Orangen mit einem scharfen Messer schälen und die Filets zwischen den Trennhäuten herausschneiden, dabei den Saft auffangen. Für die Vinaigrette die fein gewürfelte Schalotte mit Honig, Senf, Weißweinessig, 3 EL Orangensaft und Olivenöl verrühren. Den fein gehackten Dill unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den warmen Chicorée auf Tellern anrichten, die Orangenfilets darauf verteilen und zusammen mit der Vinaigrette servieren.

Gerösteter Chicorée mit Gorgonzola und Walnüssen

Zutaten (4 Personen): 4 Chicorée, 150 g Gorgonzola, 80 g Walnüsse, 3 EL neutrales Pflanzenöl, 1 EL Weißweinessig, 1 TL Senf, 1 TL Honig, 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer

Zubereitung: Den Chicorée längs sechsteln, dabei den Strunk so belassen, dass die einzelnen Spalten zusammenhalten. Die Walnüsse in einer trockenen Pfanne goldbraun rösten und grob hacken. Das neutrale Öl in einer großen Pfanne kräftig erhitzen und die Chicoréespalten darin portionsweise auf den Schnittflächen scharf anbraten, bis sie deutlich gebräunt, innen aber noch richtig frisch sind. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen.

Den noch lauwarmen Chicorée vorsichtig mit dem klein gezupften Gorgonzola vermengen und die gerösteten Walnüsse unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und sofort als lauwarmen Salat servieren.

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