Knapp die Hälfte fliegt raus: Wen nominiert Jürgen Klopp für die Nationalmannschaft?

Ganz so viel Spaß dürfte Jürgen Klopp dieses Mal nicht haben. Der Bundestrainer verkündet am 5. November, am kommenden Donnerstag also, wen er zu seinem zweiten DFB-Lehrgang einladen wird. 44 Spieler hatte er für seinen Start eingeladen, um möglichst viele kennenzulernen. Für die kommenden Spiele in der Nations League in Serbien (13.11.) und gegen die Niederlande in Berlin (16.11.) wird er nur etwas mehr als die Hälfte nominieren.



Statt positiven Überraschungen muss er nun also auch schlechte Nachrichten überbringen. Doch welche Spieler haben die besten Chancen, zu Klopps erstem Kader in normaler Größe zu gehören? Wer muss zittern? Und wer könnte vielleicht sogar neu dazukommen?

Sicher dabei

Marc-André Ter Stegen (34, Tor): Klopp erklärte ihn vor seinem Debüt vorläufig zur Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft. Beim 1:1 gegen die Niederlande unterliefen ihm zwar ein paar Fehlpässe, auf der Linie parierte er aber stark. Bei Ajax Amsterdam präsentierte er sich zuletzt in guter Form. Kaum vorstellbar, dass Klopp ihn sofort wieder aus dem Kader streicht, nachdem er ihn erst im September zurückgeholt hat.



Jonas Urbig (23, Tor): Ihm gehört die Zukunft im DFB-Tor. Er spielte als einziger Torhüter bereits zweimal unter Klopp für den DFB – und überzeugte dabei. Auch beim FC Bayern konnte er sich in den vergangenen Wochen vermehrt beweisen, weil Manuel Neuer verletzt fehlte.



Nico Schlotterbeck (26, Abwehr): Ist im DFB-Team längst etabliert. Gerade sein Aufbauspiel und seine Passstärke mit dem linken Fuß sind für ihn ein Alleinstellungsmerkmal. Er dürfte auch unter Klopp als linker Innenverteidiger gesetzt sein.



Joshua Kimmich (31, Mittelfeld): Obwohl das Mittelfeld ohne ihn beim vorigen DFB-Lehrgang besser aussah, ist er als Kapitän gesetzt. Nachdem er nach einem Todesfall im engsten Familienkreis drei Spiele ausließ, zeigte er beim FC Bayern zuletzt wieder seine Qualitäten. Besonders im Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid wusste er zu überzeugen.



Florian Wirtz (23, Mittelfeld): Nach seinen bisherigen Auftritten unter Klopp dürfte er in Abwesenheit von Jamal Musiala den offensiven Posten im Dreiermittelfeld sicher haben. Auch beim FC Liverpool zeigte er sich zuletzt etwas verbessert, auch wenn er noch nicht an seine Leistungen bei Bayer Leverkusen anknüpfen konnte.



Tom Bischof (21, Mittelfeld): Thomas Müller nannte Atletico Madrid einst „die größten Rabauken im europäischen Fußball“. Bei Bischof war das offenbar nicht angekommen, so sehr setzte er diesen „Rabauken“ am Dienstagabend beim 2:0-Sieg der Münchener zu. Auch beim DFB überzeugte er unter Klopp im Zusammenspiel mit Aleksander Pavlovic und Florian Wirtz in den Spielen gegen Griechenland und Serbien.



Derry Scherhant (23, Flügel): Der gebürtige Berliner überraschte in seinen ersten zwei Länderspielen ganz Fußballdeutschland mit seinen starken Auftritten. Auf der linken Offensivseite dürfte er fürs Erste in der Startelf gesetzt sein.



Kai Havertz (27, Sturm): Verletzte sich beim Klopp-Debüt gegen die Niederlande, wird nun aber als Stammspieler zurückkehren. Im Spiel gegen Manchester City bewies der Arsenal-Stürmer zuletzt wieder, dass er in großen Spielen stets für Tore gut ist. Im Angriff kommt beim DFB niemand an ihm vorbei.

Derry Scherhant spielte bei seinen ersten Einsätzen für Deutschland groß auf. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/J. Derondeau

Gute Karten

Jonathan Tah (30, Abwehr): Harmoniert im Duo mit Nico Schlotterbeck und war in der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler beim FC Bayern. Beim Rekordmeister saß er in wichtigen Spielen zuletzt aber meist auf der Bank.



Waldemar Anton (30, Abwehr): Blieb im Zusammenspiel mit Malick Thiaw in seinen beiden Einsätzen unter Klopp ohne Gegentor und könnte, wie im Verein, auch mit Schlotterbeck zusammenspielen. Zur Not kann er auch rechts hinten aushelfen.



Malick Thiaw (25, Abwehr): Hat gegenüber Tah und Anton den Vorteil, jünger zu sein. Im Verein härtet ihn Woche für Woche die englische Premier League – von der Klopp ein großer Fan ist. Langfristig könnte er sich auch im Nationalteam zum Stammspieler entwickeln.



Philipp Treu (25, Abwehr): Neben Sherhant die größte Überraschung der ersten Klopp-Spiele als Bundestrainer. Er kehrte allerdings nach einer Knöchelverletzung erst am Mittwochmorgen wieder ins Teamtraining des SC Freiburg zurück. Ist er fit genug, lädt Klopp ihn sicher ein.



Ridle Baku (28, Abwehr): Spielte bisher unter Klopp zwar keine Rolle, dürfte aber aufgrund der Verletzung von Joscha Vagnoman wieder zum Kader gehören.



Nathaniel Brown (23, Abwehr): Klopp soll Bayern-Trainer Vincent Kompany scherzhaft vorgeworfen haben, nun da Deutschland endlich einen Linksverteidiger habe, lasse der Bayern-Coach ihn in der Offensive spielen. Unter Klopp dürfte Brown wieder links hinten anfangen.



Felix Nmecha (26, Mittelfeld): Zuletzt bei Borussia Dortmund nicht mehr ganz so wichtig wie in der Vergangenheit. Seine unbestrittene Qualität und sein einzigartiges Spielerprofil dürften ihm aber trotzdem zur erneuten Nominierung verhelfen.



Lennart Karl (18, Flügel): Brauchte etwas, um nach der Verletzung, die ihn die WM kostete, wieder zu seinem Spiel zu finden, und sorgte eher neben dem Platz für Gesprächsstoff. Zuletzt verzeichnete er aber wieder einen Anstieg seiner Form. Allzu viele Konkurrenten hat er auf der Position als rechter Außenstürmer nicht.



Karim Adeyemi (24, Flügel): Ihm fehlte im DFB-Dress im September das Glück im Abschluss. Trotzdem zog er in den ersten beiden Klopp-Spielen mit am meisten Aufmerksamkeit auf sich. Seine Leistungen beim FC Barcelona sind seit Saisonbeginn stark.



Younes Ebnoutalib (23, Sturm): Hat derzeit die Nase im Rennen um den ersten Havertz-Vertreter vorn. Gerade bei seinem Debüt gegen die Niederlande machte er seine Sache gut. Von allen Stürmern, die Klopp im September eingeladen hat, schoss Ebnoutalib mit acht Treffern bisher die meisten Saisontore im Verein.

Lennart Karl beim Torjubel in Madrid: Seine Geste nach dem 1:0 gegen Atlético sorgt für Diskussionen. Seine Leistungen auf dem Platz dürften ihn aber wieder zum DFB führen. © Cesar Cebolla/Imago

Enges Rennen

Alexander Nübel (30) / Noah Atubolu (24, beide Tor): Falls Klopp vier Torhüter einlädt, dürften beide dabei sein. Werden es drei, muss er sich zwischen Nübel und Atubolu entscheiden. Für Atubolu sprechen das jüngere Alter und seine zuletzt ansteigende Form bei Eintracht Frankfurt. Alex Nübel steht seit seinem Wechsel in die Türkei weniger im Blickpunkt, machte bei Besiktas Istanbul schon gute, aber auch weniger gute Spiele.



David Raum (28) / Maximilian Mittelstädt (29, beide Abwehr): Auf der linken Verteidigerseite duellieren sich ein Stuttgarter und ein Leipziger. Beide durften unter Klopp einmal von Beginn an spielen, agierten dabei auf einem ähnlichen Level. Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann zog Raum vor. Wen Klopp bevorzugt, ist noch nicht abzusehen.



Mika Baur (22) / Nadiem Amiri (30, beide Mittelfeld): Unklar ist auch, wer den sechsten Platz im Mittelfeld bekommt. Amiri steckt mit Mainz 05 in einer sportlichen Krise, ist die offensive Position, in der er Wirtz vertreten könnte, aber eher gewohnt als Baur, der eher aus einer tieferen Position kommt. Klopp gilt jedoch als Fan des Spielers von Celtic Glasgow, der kürzlich auch offensiv Akzente setzte und ein tolles Solo mit einem feinen Lupfer ins Tor verzierte.



Kevin Schade (24) / Said el Mala (20) / Chris Führich (28, alle Flügel): Im großen Klopp-Casting konnte sich keiner der drei so richtig empfehlen. Alle drei besitzen unterschiedliche Stärken und könnten eine sinnvolle Ergänzung fürs DFB-Team sein. El Mala und Schade könnten zudem auch im Sturm aushelfen. Möglich ist, dass zwei von ihnen mitkommen, wenn Klopp sich nicht auf eine doppelte Besetzung aller Positionen beschränkt.



Yann Aurel Bisseck (25, Abwehr): Letzterer Kommentar gilt auch für ihn. Er ist der jüngste der Innenverteidiger, die unter Klopp bisher in der Startelf standen, vertrat Schlotterbeck, nachdem er sich gegen die Niederlande verletzt hatte. Gut möglich, dass Klopp ihn als fünften Innenverteidiger mitnimmt.

Außenseiter

Bambasé Conté (23, Mittelfeld): Nachdem er im ersten Klopp-Spiel beim DFB noch aus dem Kader gestrichen wurde, sammelte er im Anschluss noch viele Minuten und stand im Hinspiel gegen Griechenland sogar in der Startelf. Im Verein zeigte er sich zunächst in guter Form, verpasste die jüngsten zwei Bundesligaspiele der TSG Hoffenheim aber verletzt.



Brajan Gruda (22, Flügel): Musste das DFB-Camp zuvor verletzt absagen und könnte nun eine neue Chance bekommen, sich zu zeigen. Müsste sich auf der rechten Seite aber hinter Karl und Adeyemi anstellen.



Jonathan Burkardt (26, Sturm): Konnte bei seinem Einsatz beim 0:0 gegen Griechenland nicht überzeugen. Im Verein zeigt sich sein Teamkollege Younes Ebnoutalib treffsicherer.



Nick Woltemade (24, Sturm): Der Wechsel zu Juventus Turin hat sich für ihn noch nicht so recht bezahlt gemacht, in der Serie A traf er bisher noch gar nicht. Trotzdem wurde er zum Juve-Spieler des Monats gewählt – zu seinem eigenen Erstaunen, wie man anhand seines Gesichtsausdrucks vermuten darf.

Keine Chance

So wenig, wie Klopp auf sie im vorherigen Lehrgang gesetzt hat, wäre es doch erstaunlich, wenn einer der folgenden Spieler am Donnerstag erneut für den DFB nominiert würde. Vitaly Janelt (28), Anton Stach (27), Hennes Behrens (21) und Yannik Engelhardt (25) kamen unter Klopp noch zu Kurzeinsätzen. Finn Dahmen (28), Max Rosenfelder (23), Finn Jeltsch (20) und Felix Keidel (23) spielten keine Sekunde. Josha Vagnoman (25), Serge Gnabry (31) und Jamal Musiala (23) fallen zudem verletzt aus.

Wer könnte neu dazukommen?

Am ehesten noch Niclas Füllkrug (33). Der Werder-Stürmer war während der Heim-EM 2024 Publikumsliebling und führt derzeit mit acht Toren die Torjägerliste in der Bundesliga an. „Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld“, sagte der Bundestrainer aber über den Stürmer. Ein Verweis darauf, dass der Blick eher in Richtung EM 2028 geht und ein alternder Stürmer, der heute gut ist, Schwierigkeiten haben könnte, in eineinhalb Jahren die gleichen Leistungen zu bringen.



Sportlich hätte sich Füllkrug allerdings die Nominierung verdient. Das gilt nicht für Deniz Undav (30), der eine Nominierung bereits selbst ausgeschlossen hat. „Was soll ich sagen? Ohne Tore schwer dabei zu sein, oder?“, sagte er nach dem Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Galatasaray Istanbul.



Ein weiterer Kandidat ist Paris Brunner (20). Der U17-Weltmeister von 2023 könnte nach vier Toren in der Liga und vier weiteren Treffern in im Europapokal bald sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern.

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