An Schädeln und Schulterknochen fanden Forscher Spuren, die sie großen Greifvögeln zuschreiben. Die Funde könnten auch neue Erkenntnisse über natürliche Feinde früher Menschen liefern.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Große Adler könnten auch ausgewachsene Paviane mit einem Gewicht von mehr als 26 Kilogramm angreifen und töten. Darauf weisen Knochenfunde aus dem Ennedi-Gebirge im Nordosten des Tschad hin. Ein internationales Forschungsteam fand tiefe Einstichlöcher an Schädeln und Kratzspuren an Schulterknochen, die nach Einschätzung der Forscher von Adlerkrallen stammen. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Fachjournal American Journal of Biological Anthropology veröffentlicht.

Bisher war kein Fall nachgewiesen, in dem ein Greifvogel einen Affen mit mehr als 13 Kilogramm Körpergewicht getötet hatte. Die Funde legen nahe, dass auch wesentlich größere Primaten zur Beute von Adlern gehören könnten. Die Funde werfen auch die Frage auf, ob solche Greifvögel für frühe Menschenarten gefährlich waren.

Krallenspuren an Schädeln und Schulterknochen

Das Team um Catherine Hobaiter von der schottischen Universität St Andrews untersuchte Knochen von neun Pavianen, darunter acht ausgewachsene Männchen. Anhand von Oberschenkelknochen schätzten die Forscher deren durchschnittliches Körpergewicht auf 22,2 Kilogramm. Ein im Juni 2026 gefundenes Männchen wog demnach etwa 26,2 Kilogramm.

Eine Gruppe Paviane überquert mit ihren Jungtieren eine Straße im Serengeti-Nationalpark in Tansania. © Gent Shkullaku/imago

An zwei Schädeln stellten die Wissenschaftler Einstichlöcher im Bereich der Augenhöhlen fest. Hinzu kamen Verletzungen an Schulterblättern, wie sie durch die Krallen großer Greifvögel entstehen können. Als wahrscheinliche Verursacher gelten Kaffernadler, die im Untersuchungsgebiet vorkommen.

Die Forscher verglichen die Verletzungen mit bekannten Spuren von Adlerangriffen. Auch Schussverletzungen und Kämpfe zwischen Pavianmännchen prüften sie als mögliche Ursachen. Nach Einschätzung der Forscher deuten die Verletzungen am ehesten auf Angriffe durch Adler hin. Allerdings lässt sich nicht vollständig ausschließen, dass die Vögel bereits tote Tiere gefressen haben.

Paviane fliehen vor Kaffernadlern

Bei ihren Untersuchungen beobachteten die Wissenschaftler auch lebende Paviane. Als im Juni zwei Kaffernadler in die Nähe einer Gruppe flogen, stießen die Affen Warnrufe aus und zogen sich von offenen Felsvorsprüngen an geschützte Stellen zurück. Auf andere große Greifvögel reagierten sie nicht in gleicher Weise.

Kaffernadler können Beutetiere im steilen Gelände angreifen und von Felsen stoßen. Die Paviane im Ennedi-Gebirge halten sich häufig an nahezu senkrechten Felswänden auf. Ausgewachsene Pavianmännchen greifen mitunter selbst Adler an, um sie zu vertreiben und Jungtiere zu schützen.

Was die Funde über frühe Menschen verraten

Einige frühe Menschenarten erreichten ein ähnliches Körpergewicht wie die untersuchten Paviane. Die Forschung zu ihren natürlichen Feinden konzentrierte sich bislang vor allem auf Raubkatzen und andere am Boden jagende Tiere.

Die Forscher halten es für möglich, dass auch Greifvögel die Entwicklung menschlicher Verhaltensweisen beeinflussten. Dazu könnten Warnrufe, die Zusammenarbeit innerhalb von Gruppen und der Schutz des Nachwuchses gehören.