Der 1. FC Union Berlin hat auch in Mainz verloren. Trotz langer Führung unterlagen die Köpenicker durch zwei späte Gegentore mit 1:2 (1:0).

Der 1. FC Union Berlin hat auch das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 verloren. Die Köpenicker unterlagen den Rheinhessen mit 1:2 (1:0). Die Tage von Mauro Lustrinelli als Trainer dürften damit gezählt sein. Sein Gegenüber Urs Fischer darf nach fünf Niederlagen in Serie dagegen erst einmal tief durchatmen.

Lustrinelli wechselt zweimal

Im Vergleich zur 1:5-Niederlage gegen RB Leipzig wechselte Lustrinelli in der Startelf zweimal. In der Innenverteidigung ersetzte Leopold Querfeld den gelbgesperrten Zeno Van Den Bosch. Wooyeong Jeong stand für den Verletzten Rani Khedira auf dem Feld. Weil Christopher Trimmel erneut nur die Ersatzbank drückte, führte Janik Haberer erstmals als Kapitän auf den Platz.

Eine halbe Stunde passierte auf dem Rasen fast nichts. Die schwächste Heim- und die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga lieferten sich ein Duell auf niedrigstem Niveau, scheuten in der Offensive jedes Risiko. Das bedeutete aber auch, dass das Innenverteidiger-Duo Querfeld und Marvin Friedrich Unions früheren Top-Stürmer Sheraldo Becker voll im Griff hatte.

Janik Haberer erzielte in Mainz sein drittes Saisontor. © IMAGO/Matthias Koch

Nach 36 Minuten konterten die Eisernen das erste Mal aussichtsreich und direkt wurde es gefährlich. Kastriot Imeri entschied sich statt eines möglichen Abspiels für einen Abschluss, Mainz-Torhüter Robin Zentner wehrte zum Eckball ab – und der führte zum Erfolg. Imeri brachte den Ball mit Schnitt nach innen, Haberer ließ die Hereingabe über den Hinterkopf gleiten. Vom Innenpfosten sprang die Kugel über die Linie (37.). Für Haberer, der schon in Augsburg und gegen Köln entscheidend getroffen hatte, war es das dritte Saisontor.

Querfeld verpasst den fast sicheren zweiten Treffer

Plötzlich hatten die Eisernen Oberwasser. András Schäfer scheiterte aus der Distanz an Zentner (40.), Querfeld hätte kurz darauf zwingend das zweite Tor erzielen müssen. Nach einer Imeri-Ecke kam er völlig freistehend zum Kopfball, zielte aber zu weit nach rechts (43.). Von Mainz kam überhaupt kein Abschluss zustande, das Publikum quittierte dies zur Pause mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Union am Drücker. Oliver Burke konnte einen weiten Ball von Querfeld nicht richtig kontrollieren, machte so eine aussichtsreiche Chance zunichte (47.), Jeong schloss frei vor Zentner viel zu zentral und auch nicht wuchtig genug ab. Der Schlussmann parierte mühelos (50.).



Diese Offensivbemühungen konnten allerdings nicht kaschieren, dass der Unterhaltungswert für neutrale Zuschauer weiter gering blieb. 70 Minuten ließ die Berliner Hintermannschaft nichts zu, dann vergab Nadiem Amiri eine riesige Chance auf den Ausgleich, als er über das Tor knallte statt überlegt abzuschließen. Der Startschuss zu einer Schlussoffensive.



Auch der inzwischen eingewechselte Ex-Unioner Benedict Hollerbach hatte noch eine gute Gelegenheit, scheiterte aber an der Flugeinlage von Frederik Rönnow (78.). Phillip Tietz war es schließlich, der eine Flanke von Amiri doch über die Linie drückte (85.). Und es kam sogar noch schlimmer: Anthony Caci traf für die Mainzer zum ganz späten Sieg (90.+2).

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