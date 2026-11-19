Die Stadt war voll, die Straßen verstopft, kein Durchkommen nirgendwo. Berlin als Gastgeber der „Koalition der Willigen“ erlebte am Donnerstag das größte Gipfeltreffen seit Jahrzehnten: rund drei Dutzend Staats- und Regierungschefs, allesamt Ukraine-Unterstützer, dazu aus den USA Trumps Chef-Unterhändler und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.
Meinung
Koalition der Hilflosen: Raus aus der Blase und rein ins Gespräch
Die Europäer mit ihrer Blase der Willigen glauben, ein Gegengewicht zu den Großmächten zu sein. Dabei überschätzen sie sich nur selbst. Ein Kommentar.
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Berliner Heiterkeit: Jared Kushner (r.) mit Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff auf dem Weg zur „Koalition der Willigen“
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