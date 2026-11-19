Die Europäer mit ihrer Blase der Willigen glauben, ein Gegengewicht zu den Großmächten zu sein. Dabei überschätzen sie sich nur selbst. Ein Kommentar.

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Die Stadt war voll, die Straßen verstopft, kein Durchkommen nirgendwo. Berlin als Gastgeber der „Koalition der Willigen“ erlebte am Donnerstag das größte Gipfeltreffen seit Jahrzehnten: rund drei Dutzend Staats- und Regierungschefs, allesamt Ukraine-Unterstützer, dazu aus den USA Trumps Chef-Unterhändler und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.