Der Sozialminister legte einen Entwurf zur Rentenreform vor – Union und Arbeitgeber laufen Sturm. CDA-Chef Radtke warnt die Koalition vor einem Scheitern des Projekts.

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Bundessozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hat mit seinem Gesetzentwurf zur Rentenreform offenen Streit in der Koalition ausgelöst. Unionspolitiker und Wirtschaftsverbände fordern Nachbesserungen, der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil verteidigt den Vorstoß.

Schweitzer hatte am Freitag ohne vorherige Abstimmung in der Koalition seinen Gesetzentwurf vorgelegt. Darin soll die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren im Grundsatz erhalten bleiben, der Zugang jedoch erschwert werden. Zeiten der Arbeitslosigkeit und geringfügiger Beschäftigung sollen nicht mehr auf die erforderlichen Versicherungsjahre angerechnet werden. Nach Angaben Schweitzers würden damit rund 27 Prozent der bisher Anspruchsberechtigten ihren Anspruch verlieren.

Union sieht Reform nur halb umgesetzt

Unionsfraktionsvize Johannes Winkel (CDU) kritisierte in der Süddeutschen Zeitung, Schweitzer setze die Empfehlungen der Rentenkommission nur einseitig um. Insbesondere fehlten kostendämpfende Elemente, die die junge Generation entlasten sollten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann forderte in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern einen konsensfähigen Entwurf und knüpfte ein Festhalten an der Frührente an Entlastungen an anderer Stelle.

Arbeitgeber warnen vor Mehrbelastungen

Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, bezeichnete den Entwurf als „vermurksten Versuch, von der eigenen Reformunwilligkeit abzulenken“. Beschäftigten und Unternehmen drohe ein „gewaltiger Belastungsschub". Auch Wirtschaftsrats-Generalsekretär Wolfgang Steiger beklagte gegenüber AFP, aus dem Konzept der Rentenkommission seien zentrale Elemente entfernt worden.

SPD verteidigt Vorstoß

Klingbeil sagte der Rheinischen Post, Schweitzer habe eine „umfassende und gerechte Reform“ vorgelegt. Der Minister selbst verteidigte im ZDF sein Vorgehen: Es sei seine Aufgabe, einen Vorschlag zu machen, damit die Diskussion vorankomme. Sein Entwurf sei „sehr stark durchgerechnet" und „in sich stimmig“. Er erwarte eine baldige Einigung.

Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, warnte gegenüber AFP vor einem Scheitern: Die Rentenreform sei eines der wichtigsten Projekte der Regierung und dürfe „nicht in die Hose gehen“. (mit AFP)

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