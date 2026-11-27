Archivbild vom Dezember 2024: Mit dem Slogan „Kahlschlag des Senats“ beteiligte sich die Linke am Protest gegen die Kulturkürzungen. Jetzt will sie selbst regieren.

Gleich zwei offene Briefe sind bei den Berliner Koalitionsverhandlern eingegangen. Das eine Schreiben veröffentlichte an diesem Freitag aus der Kulturszene und das andere ist ein Brief der früheren Kultursenatoren Adrienne Goehler und Thomas Flierl zwei Tage zuvor. Beide drängen darauf, die Kürzungen der vergangenen Jahre zurückzunehmen. SPD, Grüne und Linke verhandeln über einen gemeinsamen Koalitionsvertrag.

Bühnen fordern: Kürzungen zurücknehmen, Tarifentwicklung finanzieren

Initiiert haben den ersten Brief acht Häuser, darunter das Berliner Ensemble, die Deutsche Oper, das Deutsche Theater, die Schaubühne und die Volksbühne. Die Verfasser erwarten, dass die Kürzungen der vergangenen Jahre rückgängig gemacht werden. Das sei ein „Akt der Fairness und Wertschätzung“. Weitere Einschnitte würden ihrer Einschätzung nach vielerorts dauerhafte Schäden verursachen.

Die Kulturinstitutionen könnten tarifliche Mehrkosten nicht allein auffangen, heißt es im Brief. Die Koalition solle die künftige Tarifentwicklung so verlässlich finanzieren wie in anderen öffentlichen Bereichen. Die Verständigung auf ein Berliner Kulturfördergesetz nennen die Unterzeichnenden ein „ermutigendes Signal“. Zur Begründung verweist das Schreiben auf eine Untersuchung des Instituts für Kulturelle Teilhabeforschung. Danach löst jeder Euro öffentlicher Kulturförderung im Durchschnitt mehr als 3,50 Euro an wirtschaftlichen Rückflüssen in Berlin aus.

Zu den Erstunterzeichnenden zählen unter anderem die Berliner Festspiele, die Staatsoper Unter den Linden, die Komische Oper, die Stiftung Humboldt-Forum und das Deutsche Symphonie-Orchester. Dazu kommen Einzelpersonen wie Matthias Brandt, Lars Eidinger, Ulrich Matthes, Katharina Thalbach und Volker Schlöndorff. Als Sprecher von „Berlin ist Kultur“ wird Philip Harpain genannt, der ehemalige künstlerische Leiter des Grips-Theaters.

Goehler und Flierl: Warnung vor „Täuschungen“

Goehler und Flierl schreiben als frühere Berliner Senatorin und früherer Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur an die Verhandlungskommissionen. Sie äußern sich besorgt über den Stellenwert beider Bereiche in den Gesprächen. Die Kürzungen des Vorgängersenats nennen sie „konzeptionslos“. Sie hätten „tiefe Kerben“ geschlagen und müssten zurückgenommen werden, der Tarifausgleich müsse gewährleistet sein. Zugleich empfehlen sie, gemeinsam mit der Szene einen realistischen Blick auf die Finanzlage des Landes zu werfen.

Die beiden erinnern die drei Parteien an Wahlkampfversprechen an Kultur und Wissenschaft. Diese Unterstützung sei „kein Überziehungskonto“, sondern eine Verpflichtung. Die Verhandelnden sollten sich der Szene zu erkennen geben. Enttäuschungen könne man nur vorbauen, indem man jetzt Täuschungen abbaue. Davon nennen sie zwei: die Täuschung, unter dem neuen Senat werde schon alles gut, und die Täuschung, der Finanzrahmen lasse ohnehin nur ein „Weiter so“ zu.

Ressortzuschnitt: Kultur bei der Senatskanzlei?

Breiten Raum nimmt im zweiten Brief die Frage ein, wo Kultur und Wissenschaft in der Regierung angesiedelt werden. Eine Anbindung der Kulturverwaltung an die Senatskanzlei könne sich unter Bedingungen als günstig erweisen, schreiben Goehler und Flierl. Aus eigener Erfahrung halten sie eine gemeinsame, starke Wissenschafts- und Kulturverwaltung für die bessere Variante. Offen fragen sie, ob das Landesdenkmalamt wieder zur Kultur gehören sollte.

Linke antwortet: Punkte fließen in die Verhandlungen ein

Die Linke Berlin hat auf den Brief am 27. November per E-Mail reagiert. Eine Referentin des Landesvorsitzenden Maximilian Schirmer, antwortete in dessen Namen. Man teile die Einschätzung, dass Kultur und Wissenschaft zentrale Bedeutung für die Zukunft Berlins hätten und in den Verhandlungen berücksichtigt werden müssten. Die angesprochenen Punkte werde man in die weiteren Verhandlungen einbeziehen. Auf einzelne Forderungen wie die Rücknahme der Kürzungen oder den Tarifausgleich geht die Antwort nicht ein.

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