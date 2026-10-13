„Können Sebastian Leges Kritik nicht nachvollziehen“: ZDF reagiert auf Vorwürfe von „Besseresser“-Star

Der Sender habe neue Formatideen blockiert und ihn unter Druck gesetzt, lautet Sebastian Leges Vorwurf an das ZDF. Nun reagiert der Mainzer Sender – und weist die Kritik des TV-Kochs zurück.

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Das ZDF und sein langjähriges Aushängeschild Sebastian Lege sind derzeit in den Schlagzeilen. Der Fernsehkoch, Produktentwickler und Moderator, der vor allem dafür bekannt ist, die Tricks der Lebensmittelindustrie aufzudecken, hatte deutliche Kritik an seinem langjährigen Sender geübt – und mit ihr unter anderem auch seinen Wechsel zu RTL ab 2027 begründet.



Wie berichtet, verlässt der 47-Jährige, durch das Format „Besseresser“ einer der bekanntesten Köche des Senders, das ZDF nach rund 13 Jahren. Im Podcast „Dr. Riemer“ hatte er erklärt, warum er seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Sender habe neue Formatideen blockiert und ihn unter Druck gesetzt, so sein Vorwurf.

Die Berliner Zeitung hat beim ZDF nachgefragt, was man in Mainz zu den Vorwürfen von Sebastian Lege sagt. Das ZDF und Sebastian Lege verbinde eine erfolgreiche Zusammenarbeit über mehr als 13 Jahre, lässt ein Sprecher zunächst wissen. Lege habe wesentlich dazu beigetragen, die Marke „Besseresser“ aufzubauen.

ZDF: Haben Sebastian Leges Formate weiterentwickelt

„Seine ZDF-Dokus erreichen linear und nonlinear eine große Zuschauerschaft“, so der Sender. Das ZDF weist aber auch darauf hin, mit Sebastian Lege „kontinuierlich Weiterentwicklungen des Formats umgesetzt“ zu haben: von „Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ über „Lege packt aus“ bis zu „Besseresser goes Schule“, dessen zweite Staffel ab dem 21. Oktober zu sehen ist.

Darüber hinaus habe das ZDF die „Besseresser“-Challenge mit Sebastian Lege entwickelt, die ab dem 9. Dezember ausgestrahlt werde. „Vor diesem Hintergrund kann das ZDF Sebastian Leges Kritik fehlender Möglichkeiten der Formatentwicklung nicht nachvollziehen und weist sie zurück“, so der Sprecher.

Der laufende Vertrag ende auf Wunsch von Sebastian Lege am 31. Dezember 2026. In dem Statement des Senders heißt es abschließend: „Das ZDF hätte die Zusammenarbeit gerne zu angemessenen Konditionen fortgesetzt. Die erfolgreiche Marke ‚Besseresser‘ wird weiterentwickelt und ohne Sebastian Lege fortgeführt.“

Warum Sebastian Lege das ZDF verlässt

2013 begann Leges Zeit beim ZDF. „Besseresser“ wurde zu seinem Markenzeichen: In der Reihe deckt er auf, mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie arbeitet.

Im Podcast „Dr. Riemer“ schilderte Lege, das Thema sei irgendwann dünn geworden. Nach mehreren Hundert untersuchten Produkten seien die Möglichkeiten des Formats ausgereizt gewesen. Er habe die Verantwortlichen rechtzeitig gewarnt. „Ich habe mehrmals die Warnfahne geschwungen, aber leider wurde sich da weggedreht“, so Lege. Vorschläge für neue Formate seien „abgeschmettert“ worden.

Zustimmung wird geprüft...

Nach Leges Angaben habe das ZDF auch auf ihn als Moderator Druck ausgeübt. Er habe „auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen“ sollen, „was aber fachlich ein bisschen abdriftete“. Für den gelernten Koch sei damit eine Grenze erreicht gewesen.

Künftig arbeitet Lege exklusiv für die RTL-Gruppe. Dort habe er sich „sehr wohlgefühlt von Anfang an, weil viele Menschen sehr offen mit mir waren und mich auch mal haben machen lassen“.

Auf Instagram äußerten viele User Skepsis gegenüber Leges Darstellung. „Wer kennt ihn nicht, den auf Fakten basierten journalistischen Anspruch von RTL“, witzeln User in den Kommentaren zum Podcast. Und: „Na klar, RTL wird sicher nicht verlangen, dass da moderativ nicht doller drauf gedrückt wird. Ist ja für ruhige sachliche Sendungen bekannt. Der Schmerz des Abschieds wird sicher durch mehr Geld gelindert.“

Andere Kommentare lesen sich genau gegensätzlich: „So was kotzt mich echt an, wenn ich das höre“, ereifert sich ein User. „ARD und ZDF sollten gerade dafür stehen, dass nicht alles nur Drama, Übertreibung und Effekthascherei ist. Die Verantwortlichen müsste man rauswerfen.“

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