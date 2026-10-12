Käse, Bündnerfleisch, Seefisch. Die Schweizer Küche ist üppig: an Geschmack, nicht an Masse. Dazu drei Rezepte, die sich auch in Berlin gut nachkochen lassen.

„Üppig“, schrieb mein Ressortleiter zurück. Mehr nicht. Ich hatte ihm erzählt, dass ich diese Woche aus der Schweiz über Schweizer Küche schreiben wolle. Üppig also. Nach einigen Tagen hier muss ich sagen: Das Wort ist gut gewählt.



Üppig sind natürlich die Käsetheken. Gruyère, Vacherin, Sbrinz, Raclettekäse, dazu kleine Käsereien, deren Produkte oft nur wenige Kilometer gereist sind. Aus Frankreich kommt weiterer Käse über die Grenze, als gäbe es auf dieser Seite der Alpen noch irgendeinen Mangel zu beheben.