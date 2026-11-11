Die Korallenfläche ist so groß wie acht Fußballfelder und reicht bis in 65 Meter Tiefe. Genetische Untersuchungen sollen klären, ob es sich um einen einzigen Organismus handelt.

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Meeresforscher haben vor den Kokosinseln im Indischen Ozean eine 1,56 Kilometer lange Korallenformation vermessen. Sie bedeckt eine Fläche von rund 56.940 Quadratmetern und gehört nach Angaben des australischen Naturkunde- und Wissenschaftsmuseums Queensland Museum zu den größten bekannten Korallenkolonien der Welt.



Ob es sich um einen einzigen riesigen Organismus oder mehrere zusammengewachsene Kolonien handelt, sollen nun genetische Untersuchungen klären.

Ein Forschungsteam unter Leitung des Meeresbiologen JP Hobbs von der Adelaide University hat dafür etwa 50 Proben genommen. Die Formation gehört zur Gattung Pachyseris, deren Vertreter auch als Rosenkorallen bezeichnet werden. Sie wächst entlang des äußeren Riffhangs in 14 bis 65 Metern Tiefe und ist durchschnittlich 36,5 Meter breit. Weitere Korallenabschnitte setzen sich noch 200 bis 300 Meter jenseits des vermessenen Hauptbereichs fort.

Zwölf Tauchgänge für die Vermessung

Auf die ungewöhnlich große Korallenfläche hatte ein örtlicher Tauchunternehmer aufmerksam gemacht. Er kannte Teile davon bereits seit mehr als 30 Jahren. Seine Tauchplätze lagen rund 600 Meter auseinander.

Zunächst versuchten die Forscher, die Formation mit Maßbändern zu vermessen. Weil ihnen bei den Tauchgängen die Atemluft ausging, bevor sie das Ende der Korallenfläche erreichten, nutzten sie anschließend GPS zur Kartierung. Insgesamt benötigte Hobbs zwölf Tauchgänge, berichtete der australische Sender ABC am Mittwoch.

Ein einziger Organismus oder mehrere Kolonien?

Korallenkolonien bestehen aus zahlreichen kleinen Tieren, den Polypen. Sie können sich vermehren, indem neue Polypen aus ihnen herauswachsen und mit ihnen verbunden bleiben. Es können aber auch mehrere eigenständige Kolonien nebeneinander wachsen und schließlich eine zusammenhängende Fläche bilden.

Außerdem untersuchen die Forscher, weshalb die Korallen in größeren Wassertiefen gedeihen. Nach Angaben von Hobbs könnte dies Hinweise darauf liefern, ob tiefere Riffbereiche andere Korallenarten vor Korallenbleiche und Wirbelstürmen schützen können.

Die Kokosinseln gehören zu Australien. Seit 2022 stehen die umliegenden Gewässer als Meerespark unter Schutz. An den Untersuchungen sind neben der Adelaide University auch das Queensland Museum und die James Cook University beteiligt.

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