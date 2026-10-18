Ein Gedränge bei Durga Puja in Kolkata kostet etliche Menschen das Leben. Nach dem Unglück werden auch auf weiteren Festplätzen die Sicherheitsvorkehrungen überprüft.

Zurückgelassene Schuhe vor einem abgesperrten Eingang des Festplatzes in Kolkata nach der Massenpanik am 17. Oktober 2026.

Die Polizei in der ostindischen Metropole Kolkata hat am Sonntag sieben Menschen nach der Massenpanik bei einem hinduistischen Fest festgenommen. Darunter sind führende Mitglieder des örtlichen Festkomitees, wie die Zeitung The Indian Express berichtete.



Die Zahl der Todesopfer stieg auf 19, zudem würden 25 Verletzte weiterhin in Krankenhäusern behandelt, bestätigte der Regierungschef des Bundesstaates Westbengalen, Suvendu Adhikari, nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

Regen und Durchsage lösen Gedränge aus

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend am Pavillon der Chorbagan-Gemeinde während des wichtigsten hinduistischen Festes Durga Puja. Ein Polizeibeamter sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach dem Einsetzen eines plötzlichen Regenschauers habe eine Lautsprecherdurchsage für Unruhe gesorgt. Die wartende Menschenmenge habe nach vorne gedrängt, wobei Menschen zu Boden gestürzt seien.



Laut Indian Express soll die Durchsage davor gewarnt haben, dass der Pavillon einstürzen könne, wenn die Menge nicht unter Kontrolle gebracht werde. Die Zugänge zum Festplatz liegen in engen Gassen, in denen nur drei bis vier Menschen nebeneinander gehen können.

Sonderermittlungsteam angekündigt

Unter den Festgenommenen sind nach Angaben des Indian Express Vorstandsmitglieder des Festkomitees sowie Beschäftigte des Pavillonbaus und private Sicherheitskräfte. Regierungschef Adhikari kündigte ein Sonderermittlungsteam unter Leitung eines amtierenden Richters des Obersten Gerichts von Kalkutta an.



Das Gremium soll zudem Sicherheitsvorkehrungen, Fluchtwege und Standfestigkeit weiterer Festplätze kontrollieren. Indiens Premierminister Narendra Modi sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und sagte Hinterbliebenen eine Entschädigung zu.

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