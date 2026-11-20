Die Vorarbeiten haben 28,9 Millionen Euro gekostet, die Sanierung insgesamt soll rund 477 Millionen kosten. Wann das Haus wieder spielt, ist weiterhin offen.

An der Komischen Oper in Berlin-Mitte beginnt die Hauptbaumaßnahme. Die denkmalgerechte Sanierung und Erweiterung des Hauses in der Behrenstraße kostet nach jüngsten Angaben der Oper rund 477 Millionen Euro. Ein Termin für die Wiedereröffnung steht nicht fest; Zeiträume zwischen 2030 und 2033 sind im Gespräch.



Bei einem gemeinsamen Pressetermin am Freitag mit Vertretern der Senatsverwaltungen und der Komischen Oper wurde der Beginn der Hauptbaumaßnahme symbolisch eingeläutet.

Das Gebäude wurde entkernt

Die vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen, teilte die Komische Oper am Freitag mit. Seit Ende 2023 wurden dafür 28,9 Millionen Euro ausgegeben. Das Gebäude wurde entkernt, die Bestandsfassade sowie Bühnen- und Haustechnik wurden zurückgebaut.



Dazu kamen eine Schadstoffsanierung und Untersuchungen von Baugrund, Fundamenten, Mauerwerk und Stahlbauteilen. Denkmalgeschützte Bauteile wurden abmontiert und eingelagert. In den kommenden Wochen folgt der Rückbau des Ostflügels und des westlichen Anbaus.

Die Vorarbeiten hätten Erkenntnisse über die historische Bausubstanz geliefert und Risiken für die weiteren Arbeiten verringert, sagte Bausenator Christian Gaebler (SPD). Bei einem Vorhaben dieser Größe seien Risikominimierung und finanzielle Verlässlichkeit entscheidend. Das sind Worte, die auf der Erfahrung mit dem Bau oder der Sanierung anderer Gebäude in der Stadt beruhen. Fast in allen Fällen explodierten die Kosten.

Die Komische Oper spielt derzeit im Schillertheater

Die Generalsanierung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin verzögerte sich nicht nur erheblich, sondern kostete am Ende nicht die prognostizierten 240 Millionen Euro, sondern 440 Millionen. Für den Museumsneubau Berlin Modern am Berliner Kulturforum, auch spöttisch „Scheune“ genannt, sind die prognostizierten Gesamtkosten von ursprünglich 200 Millionen Euro auf rund 500 Millionen Euro gestiegen. Auch hier verzögert sich die Fertigstellung, nämlich auf das Jahr 2030.

Die Kulturstaatssekretärin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) nannte die Komische Oper einen unverzichtbaren Teil der Berliner Kulturlandschaft. Mit der Sanierung werde zugleich ein Stück Berliner Architekturgeschichte bewahrt. Ein durchaus nötiges Bekenntnis, nachdem unter dem Kultursenator Joe Chialo von der CDU im Jahr 2024 ein Baustopp gedroht hatte.

Die Ko-Intendanz Susanne Moser und Philip Bröking erklärte, die Entkernung sei abgeschlossen, jetzt werde richtig gebaut. Es entstehe ein Musiktheater für kommende Generationen.



Die Komische Oper spielt während der Bauzeit im Schillertheater in Charlottenburg. Dort gibt es 250 Sitzplätze weniger als am eigentlichen Standort.

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