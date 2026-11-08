„Kommt für null Euro!“: Italienische Region erlässt zehn Jahre Miete – auch Deutsche dürfen sich bewerben

Ripopola Calabria: Die Region saniert 50 Häuser in 26 Dörfern und vergibt sie zehn Jahre mietfrei. Bewerbung bis 18. Dezember, auch aus Deutschland.

Bergdorf in Kalabrien: Mit dem Programm „Ripopola Calabria“ saniert die Region leerstehende Häuser in 26 Gemeinden und vergibt sie zehn Jahre mietfrei an neue Bewohner.

Ein Regionspräsident als Makler: Roberto Occhiuto, Chef der süditalienischen Region Kalabrien, wirbt auf Instagram um neue Nachbarn. „Kommt nach Kalabrien und lebt hier für null Euro“, sagt er in die Kamera.



Gemeint ist das Programm „Ripopola Calabria“ („Kalabrien wiederbevölkern“). Die Region lässt 50 leere Häuser in 26 Dörfern sanieren und überlässt sie Zuzüglern zehn Jahre lang ohne Miete. Bewerben können sich auch Deutsche – bis zum 18. Dezember 2026.

Was Kalabrien anbietet

Die Häuser gehören den Gemeinden und bleiben in deren Besitz. Die Region bezahlt die komplette Sanierung, die neuen Bewohner bekommen das Haus per kostenloser Gebrauchsleihe, auf Italienisch „comodato d’uso gratuito“. So steht es in der offiziellen Mitteilung der Region.



„Sie werden keinen einzigen Cent zahlen“, verspricht Occhiuto. Gespart wird dabei nicht: Laut dem Regionalportal Calabria7, das die Ausschreibung ausgewertet hat, darf jede Sanierung bis zu 280.000 Euro kosten. Insgesamt stehen 20 Millionen Euro bereit.

Zustimmung wird geprüft...

Wer sich bewerben darf

Bewerben können Erwachsene, eine Alters- oder Einkommensgrenze gibt es nicht. Entscheidend ist: Man muss seit mindestens drei Jahren außerhalb Kalabriens wohnen.



EU-Bürger melden sich auf dem Portal Ripopola Calabria mit einer EU-weit anerkannten digitalen Identität an, in Deutschland ist das die Online-Funktion des Personalausweises. Außerdem verlangt das Portal eine PEC-Adresse, ein in Italien übliches zertifiziertes E-Mail-Postfach.

Die Bedingung: zehn Jahre Hauptwohnsitz

Hier liegt der eigentliche Preis. Wer ein Haus bekommt, muss seinen Hauptwohnsitz nach Kalabrien verlegen, meist innerhalb von 30 Tagen nach dem Einzug, und ihn zehn Jahre lang behalten.



Untervermieten ist verboten, Ferienvermietung ebenso. Als günstiges Sommerhaus taugt das Angebot also nicht.

So werden die Punkte verteilt

Für jedes Haus gibt es eine eigene Rangliste, Bewerber dürfen bis zu drei Wunschhäuser angeben. Jede gültige Bewerbung startet mit 50 von 100 Punkten.



Bis zu zehn Extrapunkte bringen Kinder, zehn weitere gibt es für Rückkehrer nach mindestens fünf Jahren im Ausland. Wer nachweislich im Homeoffice arbeitet, bekommt vier Punkte. Auch junge Paare, Alleinerziehende und Selbstständige werden bevorzugt.

Wo die Häuser stehen

Wer an Strand und Meer denkt, wird enttäuscht. Die meisten Häuser liegen in Bergdörfern im Hinterland, 29 allein in der Provinz Cosenza.



Eines davon ist Alessandria del Carretto im Pollino-Gebirge, Anfang 2025 mit 352 Einwohnern. Weitere Orte sind San Floro und Amato bei Catanzaro sowie Scigliano und Rovito. Die Wohnungen messen zwischen 40 und 140 Quadratmetern, auf dem Portal lassen sie sich per 360-Grad-Rundgang besichtigen.

Welche Kosten bleiben

Null Euro gilt nur für die Miete. Strom, Wasser, Möbel, Steuern und kleinere Reparaturen zahlen die Bewohner selbst, größere Schäden übernimmt die Gemeinde.



Ein Kaufrecht gibt es nicht. Ob man nach zehn Jahren verlängern oder günstig kaufen darf, sollen Region und Gemeinde später entscheiden.

Wann man frühestens einzieht

Nach der Vergabe haben Region und Gemeinde bis zu 18 Monate Zeit für die Sanierung. Wer im Winter den Zuschlag bekommt, sollte mit einem Umzug eher 2028 rechnen.

Der Unterschied zu den 1-Euro-Häusern

Bei den bekannten 1-Euro-Häusern, die viele italienische Dörfer anbieten, kauft man eine Ruine zum Symbolpreis und zahlt Notar und Sanierung selbst.



Kalabrien dreht das Prinzip um: Die Region trägt die teure Baustelle, die Bewohner bringen nur sich selbst mit. Für Familien ohne Erspartes ist das das klar bessere Angebot.

Reicht das gegen leere Dörfer?

Eher nicht. Die Gemeinden haben 328 leere Häuser gemeldet, vergeben werden vorerst 50. Sind alle bewohnt, rechnet der Plan laut dem Portal mit rund 110 neuen Einwohnern – gut zwei Prozent des Bevölkerungsrückgangs, der in den 26 Dörfern bis 2035 erwartet wird.



Der Regionalpolitiker Antonello Talerico warnte dort, ohne Arbeitsplätze und Infrastruktur werde der Plan scheitern. Für die Dörfer ist das Programm ein Anfang. Für eine Familie mit Homeoffice-Job kann es ein Glücksfall sein: zehn Jahre in einem frisch sanierten Haus, und die Miete bleibt auf dem Konto.

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