Sido-Weihnachtsshow in der Columbiahalle ausverkauft: Ein Musiklehrer aus Wilmersdorf bat per Instagram um Plätze für seine 10. Klasse – mit Erfolg.

Rapper Sido bei seiner Weihnachtsshow in der Columbiahalle 2025 (Archivbild). In diesem Jahr spielt er dort 18 ausverkaufte Abende – an einem davon ist eine Wilmersdorfer Schulklasse dabei.

Zwei Worte. Mehr brauchte Sido nicht, um einer Berliner Abschlussklasse das wohl beste Geschenk ihrer Schulzeit zu machen.



„Kommt vorbei“, schrieb der Rapper unter ein Instagram-Video, in dem ihn ein Musiklehrer aus Wilmersdorf um Konzertplätze für seine zehnte Klasse bittet. Gesungen, nicht gesprochen.



Dabei sind alle 18 Weihnachtsshows in der Columbiahalle seit Wochen ausverkauft. Am Freitag, 4. Dezember, steht die Klasse trotzdem in der Halle.

Musiklehrer singt Sido auf Instagram an

Der Lehrer heißt Alexander Polzin, als Musiker nennt er sich Alex Morgen. Er unterrichtet an der Otto-von-Guericke-Schule in Wilmersdorf und ist dort Klassenlehrer. Zuerst hatte t-online über das Video berichtet.



Polzin trägt darin ein rotes „Aggro Berlin“-Shirt, also das Logo von Sidos altem Label. Dazu singt er: „Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Sido, komm vorbei“. Fans erkennen die Zeile, denn bei seiner Show singt Sido selbst „Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid“.



Die Bitte ist präzise: 24 Plätze auf der Gästeliste. 22 für die Schüler, einer für Polzin, einer für einen Kollegen.

Warum der Lehrer mit seiner Abschlussklasse zu Sido will

Die Jugendlichen verlassen nach diesem Schuljahr die Schule. Polzin will ihnen nach eigenen Worten etwas schenken, an das sie in 10 oder 20 Jahren noch zurückdenken, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.



Sido gehört bei ihm zum Lehrplan. Jedes Jahr zeigt er seinen Klassen den Film „Blutzbrüdaz“, in dem der Rapper 2011 die Hauptrolle spielte.



Wie gut das wirkt, zeigt das Ende des Videos. Polzin fragt: „Wie schreibt man Deutschrap?“ Die Klasse brüllt zurück: „S-I-D-O“.



Für den Fall einer Absage hatte er vorgesorgt. Wenn 24 Plätze zu viele seien, sagte er augenzwinkernd: „Dann kann ich halt nur die Streber mitnehmen.“

Zustimmung wird geprüft...

Sidos Antwort: „Kommt vorbei“

Die Streber-Lösung braucht es nicht. Sido kommentierte das Video über seinen Instagram-Account „shawnstein“, danach meldete er sich laut dpa auch persönlich bei Polzin. Die Klasse durfte sich den Abend aussuchen.



Vor dem Konzert wartet auf den Lehrer noch Papierkram. Er muss die Einverständniserklärungen der Eltern einsammeln. Den Abend will er filmen und daraus einen kurzen Film schneiden.



Ob auch sein zweiter Wunsch klappt, ist offen. Polzin möchte, dass seine Schüler beim Soundcheck sehen, wie viele Leute an einer solchen Show mitarbeiten.

Sidos Weihnachtsshow 2026: 18 Abende, alle ausverkauft

Für eine Weihnachtsshow ist das ein Riesenpensum. Sido lädt seit 2018 in die Columbiahalle, 2024 spielte er elf Abende, im vergangenen Jahr schon 15. In diesem Jahr sind es 18.



Auf der Bühne stehen dabei Kamin, Tannenbaum und Minibar.



Auf normalem Weg hätte Polzin seine Klasse nie geschlossen ins Konzert bekommen. Pro Buchung gibt der Veranstalter höchstens sechs Tickets ab. Und 24 Karten für den Freitag hätten mehr als 1800 Euro gekostet.

Sidos Weihnachtsshow 2026 im Überblick Ort: Columbiahalle, Columbiadamm 13–21

Zeitraum: 2. bis 22. Dezember 2026, Beginn jeweils 20 Uhr

Anzahl der Shows: 18, alle ausverkauft

Preise: ab 70,49 Euro, freitags und samstags ab 75,49 Euro

Limit: höchstens sechs Tickets pro Buchung

Sido wird 46 – und macht einer Schulklasse ein Geschenk

Am Montag, 30. November, hat Sido Geburtstag. Er wird 46, geboren 1980 in Ost-Berlin, groß geworden im Märkischen Viertel.



Mit jungen Fans ging es bei ihm nicht immer gut aus. 2024 hagelte es Kritik, weil er bei der Weihnachtsshow ein zwölfjähriges Mädchen auf der Bühne abfällig kommentiert hatte.



Umso bemerkenswerter ist die schnelle Zusage. Ausgerechnet der Mann, der 2003 mit einem höchst kontroversen Song Eltern und Jugendschützer gegen sich aufbrachte, organisiert jetzt den Klassenausflug einer zehnten Klasse.



Die Schüler wissen längst, wie man Deutschrap schreibt. Am 4. Dezember hören sie ihn live.

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