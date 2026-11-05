In Johannesburg liegt die Demokratische Allianz nach ersten Auszählungen vorn, in Kapstadt erreicht sie rund 60 Prozent. In vielen Städten dürften Koalitionen nötig werden.

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Wähler warten am 4. November vor einem Wahllokal im Johannesburger Stadtteil Alexandra, um bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abzugeben.

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Bei den Kommunalwahlen in Südafrika zeichnet sich eine schwere Niederlage für den regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) ab. Nach Auszählung von 36 Prozent der Stimmen lag die Partei am Donnerstagmittag (Ortszeit) bei rund 32 Prozent, die Demokratische Allianz (DA) bei 27 Prozent. Das berichtete Reuters unter Berufung auf die Wahlkommission.

Sollte sich das Ergebnis bestätigen, würde der ANC gegenüber der Kommunalwahl 2021 rund 14 Prozentpunkte verlieren. Damals hatte die Partei mit knapp 46 Prozent bereits ihr schlechtestes Kommunalwahlergebnis erzielt. Seit dem Ende der Apartheid 1994 ist der ANC Südafrikas stärkste politische Kraft.

Johannesburg und Kapstadt im Blick

Besonders in den großen Städten könnte der ANC weiter an Einfluss verlieren. In Johannesburg lag die wirtschaftsliberale DA nach Auszählung von 17 Prozent der Stimmen vorn. Für eine Prognose über den Wahlausgang war es dort noch zu früh. In Kapstadt erreichte die DA nach vorläufigen Angaben rund 60 Prozent.

Auch in der Provinz KwaZulu-Natal drohen dem ANC Verluste. Dort lagen die Partei uMkhonto weSizwe (MK) des früheren Präsidenten Jacob Zuma und die Inkatha Freedom Party nach den bisherigen Auszählungen vor dem ANC.

Der ANC-Politiker Gwede Mantashe verwies darauf, dass die Auszählung noch nicht abgeschlossen sei. In wichtigen Gebieten und Wohnvierteln seien die Stimmen noch nicht ausgezählt worden. Die Bürgermeisterkandidatin der DA in Johannesburg, Helen Zille, zeigte sich dagegen zuversichtlich, was das Abschneiden ihrer Partei angeht.

Kriminalität und Probleme bei der Versorgung

Beobachter hatten bereits vor der Wahl erwartet, dass der ANC wegen hoher Kriminalität, Korruptionsskandalen und Problemen bei der Wasser- und Stromversorgung Stimmen verlieren würde.



Der Politikanalyst Louw Nel von der auf Wirtschafts- und Politikanalysen spezialisierten Beratungsfirma Oxford Economics Africa erklärte, die vorläufigen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass bisherige ANC-Wähler für andere Parteien gestimmt hätten.

Koalitionen in zahlreichen Städten erwartet

In mehreren Großstädten dürfte keine Partei eine absolute Mehrheit erreichen. Damit könnten Koalitionsverhandlungen über die künftigen Stadtregierungen entscheiden. ANC und DA regieren auf nationaler Ebene bereits gemeinsam, vertreten in wichtigen politischen Fragen jedoch unterschiedliche Positionen.

Die Wahlkommission will die endgültigen Ergebnisse am Sonntag, dem 8. November, bekannt geben. Anschließend haben die Parteien zwei Wochen Zeit, Koalitionen zu bilden.

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