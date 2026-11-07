Gegenüber 2021 verliert die größte Regierungspartei rund 15 Prozentpunkte. In Johannesburg und Pretoria liegt die DA vorn, in Durban die Partei von Ex-Präsident Jacob Zuma.

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Wähler stehen bei den Kommunalwahlen im Township Alexandra in Johannesburg vor einem Wahllokal Schlange.

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Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) hat bei den Kommunalwahlen in Südafrika eine schwere Niederlage erlitten. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmbezirke lag die einst von Nelson Mandela geführte Befreiungsbewegung am Samstagmorgen landesweit bei 30,95 Prozent. Damit fiel der ANC bei einer Kommunalwahl erstmals unter ein Drittel der Stimmen.

Die liberale Democratic Alliance (DA) kam nach Angaben der südafrikanischen Wahlkommission auf 24,56 Prozent. Die von Ex-Präsident Jacob Zuma gegründete Partei uMkhonto weSizwe (MK) erreichte 9,62 Prozent. Die Ergebnisse sind vorläufig.

Mandelas Partei verliert an Rückhalt

Bei den Kommunalwahlen 2021 hatte der ANC noch knapp 46 Prozent der Stimmen erhalten, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Die Partei dominiert Südafrikas Politik seit den ersten demokratischen Wahlen 1994.

Der ANC hatte gemeinsam mit anderen Organisationen jahrzehntelang gegen die Apartheid gekämpft, die staatlich verordnete Rassentrennung und die politische Entrechtung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Mandela kam 1990 nach 27 Jahren Haft frei und führte anschließend Verhandlungen über den Übergang zur Demokratie.

Nelson Mandela wurde im Mai 1994 Südafrikas erster schwarzer Präsident. Er bildete eine Regierung der nationalen Einheit, der auch sein Vorgänger Frederik Willem de Klerk als Vizepräsident angehörte. Mandela setzte auf die Aussöhnung nach der Apartheid und den Abbau der gesellschaftlichen Ungleichheit. Nach einer Amtszeit zog er sich 1999 freiwillig aus dem Präsidentenamt zurück.



Westliche Staaten hatten das Apartheidregime lange politisch unterstützt. Die USA, Großbritannien und Frankreich schwächten im UN-Sicherheitsrat Sanktionen gegen Südafrika ab. Washington unterstützte zudem südafrikanische Militäreinsätze in Angola, wie aus einer historischen Darstellung des US-Außenministeriums hervorgeht.

Bereits bei der Parlamentswahl 2024 verlor der ANC seine absolute Mehrheit. Seitdem regiert er gemeinsam mit der DA und kleineren Parteien.

Kriminalität und Korruption belasten den ANC

Vor der Wahl hatten Beobachter hohe Kriminalität, Korruptionsskandale sowie Probleme bei der Wasser- und Stromversorgung als mögliche Ursachen für Stimmenverluste des ANC genannt. Der Politikanalyst Louw Nel von Oxford Economics Africa, einer Wirtschafts- und Politikberatung, wertete die ersten Ergebnisse als Hinweis darauf, dass bisherige ANC-Wähler zu anderen Parteien gewechselt seien.

ANC-Sprecherin Mahlengi Bhengu räumte bereits am Freitag die deutlichen Verluste ein. Ihre Partei müsse sich damit auseinandersetzen, wie sie das Vertrauen früherer Wähler zurückgewinnen könne, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Großstädte vor Koalitionsverhandlungen

In Johannesburg und der Metropolregion Tshwane mit der Hauptstadt Pretoria liegt die DA vorn. In der Hafenstadt Durban führt die MK-Partei. In zahlreichen Kommunen zeichnet sich ab, dass mehrere Parteien Regierungsbündnisse schließen müssen. Die Kommunen sind unter anderem für die Wasserversorgung, die Müllabfuhr und die Instandhaltung von Straßen zuständig.

Die Wahlkommission hatte angekündigt, die endgültigen Ergebnisse am Sonntag, dem 8. November, bekannt zu geben. Die neu gewählten Gemeinderäte müssen innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe ihrer jeweiligen Wahlergebnisse erstmals zusammentreten.

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