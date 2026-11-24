Auch bereits genehmigte Lieferungen sind betroffen. Ein Enddatum nennt die Behörde nicht. Ob Ihr E-Auto-Akku überhaupt betroffen ist, verrät die Zellchemie.

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Die Demokratische Republik Kongo hat angekündigt, ihre Kobalt-Ausfuhren vollständig auszusetzen. Ab dem 30. November 2026 soll der Batterierohstoff das Land nicht mehr verlassen, egal ob er aus Großminen oder aus handwerklichem Abbau stammt. Das hat die staatliche Rohstoffaufsicht Arecoms am Montag, 23. November, mitgeteilt.

Für Deutschland ist das keine Randnotiz. Laut dem Rohstoffinformationssystem der EU stammen rund 74 Prozent des weltweit geförderten Kobalts aus dem Kongo. Mehr als 70 Prozent der Verarbeitung liegen in China, Europa hängt von Importen ab.

Kein Enddatum: Arecoms will erst nach vier Monaten prüfen

Wie lange der Stopp dauert, ist offen. Laut einem Bericht von S&P Global gilt er, bis die Behörde ihn ausdrücklich aufhebt. Nach vier Monaten soll eine Überprüfung folgen. Eine automatische Wiederöffnung ist damit nicht verbunden.

Ihre November-Geschäfte müssen Exporteure bis zum 29. November abschließen. Auch genehmigte, aber bis dahin nicht ausgeführte Mengen fallen unter den Stopp und werden nicht übertragen. Das Wirtschaftsportal Bankable sieht deshalb auch die für 2027 vorgesehene Basisquote von 87.000 Tonnen in der Schwebe.

Minus 30 Prozent: Warum der Kongo die Notbremse zieht

Arecoms begründet den Schritt mit einem Überangebot auf dem Weltmarkt. Nach einem RFI-Bericht wurde die Tonne Kobalt Anfang 2026 für rund 58.000 Dollar exportiert, inzwischen sind es etwa 33.500 Dollar – ein Minus von 30 Prozent in weniger als einem Jahr. Laut Bloomberg ist es der zweite komplette Stopp seit 2025.

Luftaufnahme eines Kupfer- und Kobalttagebaus in Mindola, Sambia. © Stephen Robinson/imago

Beim Wirtschaftsforum Makutano in Kinshasa blieben Branchenvertreter vorsichtig. „Ich warte darauf, mehr zu erfahren“, sagte ein Berater gegenüber RFI. Ein Rohstoffexperte rechnet mit Unmut bei den Produzenten: „Sie werden mit den Zähnen knirschen.“ Das kongolesische Fachportal Mines.cd zählt CMOC, Glencore und Eurasian Resources Group zu den am stärksten betroffenen Konzernen.

Über 300.000 Yuan: Chinas Händler reagieren sofort

In China zogen die Notierungen prompt an. Terminkontrakte auf raffiniertes Kobalt kletterten laut Shanghai Metals Market über 300.000 Yuan je Tonne. Die Aktien von Tengyuan und Hanrui legten zeitweise rund elf Prozent zu, Huayou Cobalt etwa sieben Prozent.

Ob daraus ein dauerhafter Preisschub wird, ist offen. Die Abnahme von Kathodenmaterial blieb laut SMM schwach. Der Analysedienst Benchmark Mineral Intelligence erwartet deutliche Preiseffekte. Er verweist aber auf Recycling und Ersatzmengen aus Indonesien, die frühere Beschränkungen abgeschwächt haben.

NMC oder LFP: Welche E-Auto-Akkus den Rohstoff brauchen

Für Autofahrer entscheiden ist die Chemie der Batteriezellen. Der Verband der Automobilindustrie unterscheidet NMC-Batterien, die Kobalt enthalten, von LFP-Batterien ohne das Metall. Autos und Speicher mit LFP-Zellen hängen deshalb weniger direkt an Lieferungen aus dem Kongo.

Konkrete Engpässe in Deutschland sind bislang nicht belegt. Auch für Produktionsstopps, höhere Einkaufskosten deutscher Hersteller oder steigende Preise für Elektroautos gibt es bisher keine Nachweise. Allerdings gibt es bislang auch keine verlässliche. Aussagen der Industrie darüber, wie lange die Lagerbestände von Raffinerien, Zellfertigern und Autobauern reichen.

Das sollten Sie jetzt tun

Fragen Sie vor dem Kauf eines E-Autos oder Heimspeichers, ob der Akku mit NMC- oder LFP-Zellen arbeitet. Schauen Sie dafür ins Datenblatt oder sprechen Sie den Händler direkt auf die Zellchemie an.

Lassen Sie sich von Warnungen vor schnellen Preisaufschlägen nicht zum Kauf drängen, denn höhere E-Auto-Preise sind bislang nicht nachgewiesen. Behalten Sie die Überprüfung durch Arecoms im Blick, die rund vier Monate nach dem 30. November geplant ist.

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