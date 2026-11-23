Ein Unternehmen fordert 2,2 Milliarden Euro aus alten Bauaufträgen. Die kongolesische Regierung erhebt Betrugsvorwürfe gegen frühere Schiedsverfahren.

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Bekommt sein Flugzeug zurück: Kongos Präsident Denis Sassou-Nguesso am 11. November beim UN-Klimagipfel im türkischen Antalya.

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Das seit 2020 in Frankreich beschlagnahmte Präsidentenflugzeug der Republik Kongo soll nach einer Gerichtsentscheidung wieder an den kongolesischen Staat übergeben werden. Das berichtete das Nachrichtenportal Journal de Brazza am Montag.

Eine französische Ermittlungsrichterin hat demnach am 20. Oktober angeordnet, das Flugzeug im Rahmen des Strafverfahrens zu beschlagnahmen und dem kongolesischen Staat zur Verwahrung zu überlassen. Das Flugzeug war 2020 in Bordeaux wegen einer milliardenschweren Forderung gegen das zentralafrikanische Land festgesetzt worden. Die tatsächliche Rückgabe steht noch aus.

Bei der Maschine handelt es sich um einen französischen Geschäftsjet vom Typ Dassault Falcon 7X mit dem Kennzeichen TN-ELS. Er wurde auch für Reisen von Präsident Denis Sassou-Nguesso genutzt. Nach Unterlagen des Berufungsgerichts Bordeaux befand sich das Flugzeug im Juni 2020 zur Wartung bei Dassault Falcon Service am Flughafen Bordeaux-Mérignac, als Commisimpex es am 8. Juni pfänden ließ.

Ein Geschäftsjet vom Typ Dassault Falcon 7X bereitet sich im Oktober 2025 auf dem Flughafen Madrid auf den Start vor – eine Maschine dieses Typs wurde auch von Kongos Präsident genutzt. © Urbanandsport/imago

Der Beschluss erging im Rahmen eines Strafverfahrens, das seit April 2022 in Paris läuft. Dabei geht es um mutmaßliche Korruption im Zusammenhang mit einem Schiedsspruch aus dem Jahr 2013 sowie um den Verdacht des Betrugs und der Verwendung gefälschter Dokumente. Die Ermittlungen dauern an.

Streit um 2,2 Milliarden Euro

Hinter der Beschlagnahmung steht ein jahrzehntelanger Rechtsstreit zwischen der Republik Kongo und dem Unternehmen Commisimpex. Ausgangspunkt sind öffentliche Bauaufträge aus den 1980er-Jahren. Der Konflikt führte zu zwei Schiedssprüchen in Paris, zunächst im Jahr 2000 und später 2013.

Commisimpex hatte in den 1980er-Jahren staatliche Bauaufträge übernommen, Material geliefert und dem Kongo dafür Kredite gewährt. Weil Zahlungen ausblieben, vereinbarten beide Seiten 1992 einen Rückzahlungsplan. Das geht aus Unterlagen französischer Gerichte hervor.

Auf Grundlage der beiden Schiedssprüche machte Commisimpex Forderungen von insgesamt 2,2 Milliarden Euro gegen den kongolesischen Staat geltend. Das Unternehmen erreichte 2020 die Beschlagnahmung des Präsidentenflugzeugs in Bordeaux.

Die Regierung in Brazzaville bestreitet die Rechtmäßigkeit der Schiedsverfahren und wirft der Gegenseite Betrug vor. Sie erstattete deshalb Anzeige in Frankreich. Das laufende Strafverfahren betrifft unter anderem die Umstände des Schiedsspruchs von 2013.

Das Anwaltsbüro, das die Republik Kongo in dem französischen Verfahren vertritt, bezeichnete die Entscheidung als wichtigen Fortschritt. Die Ermittlungen kämen voran, und der Kongo sei entschlossen, sämtliche beschlagnahmten Vermögenswerte zurückzuerlangen.

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