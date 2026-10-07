Gegen die Macht der großen Drei: Afrika startet eigene Ratingagentur

Afrikanische Staaten haben eine eigene panafrikanische Ratingagentur auf den Weg gebracht. Die Africa Credit Rating Agency, kurz AfCRA, soll nach Angaben der Afrikanischen Union am Mittwoch in Port Louis auf Mauritius offiziell vorgestellt werden. Sie soll die Kreditwürdigkeit von Staaten, Unternehmen und anderen Institutionen bewerten und eine zusätzliche Perspektive zu den dominierenden US-geprägten Ratingagenturen Anbietern Moody’s, S&P Global und Fitch liefern.



Ratingagenturen vergeben Noten dafür, wie zuverlässig ein Schuldner voraussichtlich seine Schulden zurückzahlen kann. Investoren nutzen diese Bewertungen, wenn sie Staaten oder Unternehmen Geld leihen. Eine schlechte Note bedeutet häufig höhere Zinsen, weil Geldgeber ein größeres Ausfallrisiko sehen. Für Regierungen kann das auch weniger Spielraum für Schulen, Krankenhäuser oder Straßen bedeuten.

Streit über einen „Afrika-Aufschlag“

Afrikanische Regierungen werfen den großen Agenturen seit Jahren vor, die Risiken auf dem Kontinent zu hoch einzuschätzen. Ihre Bewertungen berücksichtigten lokale Bedingungen und wirtschaftliche Fortschritte nicht ausreichend. Die Anbieter weisen den Vorwurf zurück und erklären, weltweit dieselben Bewertungsmaßstäbe anzuwenden.



„Afrika bittet nicht um wohlwollende Bewertungen“, erklärte Nigerias Präsident Bola Tinubu laut einem AFP-Bericht bei Eyewitness News. „Wir bitten um faire Bewertungen, die auf unseren wirtschaftlichen Grundlagen und den Reformen beruhen, die unsere Volkswirtschaften tatsächlich umsetzen.“

Wie groß eine mögliche Benachteiligung ist, bleibt unklar. Eine Reuters-Untersuchung aus dem Jahr 2024 fand keine Belege für eine systematische Verzerrung bei den Staatsratings der drei großen Anbieter.



Der Ökonom Torsten Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI schätzt dagegen laut Financial Times, dass afrikanische Staaten wegen solcher Verzerrungen im Durchschnitt etwa eine Bewertungsstufe schlechter abschneiden.



Auch eine bessere Note würde viele Länder allerdings noch nicht in den Bereich bringen, der Anlegern als vergleichsweise sichere Investition gilt. Schmidt sieht die wichtigste Aufgabe der neuen Agentur deshalb darin, mehr und bessere Informationen über die tatsächlichen Verhältnisse zu sammeln.

Regierungen dürfen keine Anteile halten

Nach Angaben der Afrikanischen Union soll AfCRA unabhängig und privatwirtschaftlich geführt werden und sich selbst finanzieren. Regierungen dürfen keine Anteile halten. Damit soll verhindert werden, dass Staaten Einfluss auf ihre eigenen Bewertungen nehmen.



Vor der Eröffnung waren laut Financial Times (FT) jedoch noch keine Einzelheiten zu Führung, Anteilseignern, Finanzen und konkreten Betriebsplänen veröffentlicht. Ihren Sitz hat die Agentur in Port Louis auf Mauritius, einem wichtigen Finanzstandort. Die AU hatte ihre Gründung bereits im Jahr 2018 unterstützt.



Die AfCRA soll auch bestehende Lücken schließen: Laut AU haben 23 ihrer 55 Mitgliedstaaten keine Bewertung durch die drei großen internationalen Anbieter. Zudem bleiben zahlreiche Unternehmen ohne Rating. Bessere Informationen könnten ihnen helfen, Geldgeber zu finden.

Mehr Geld für langfristige Investitionen

Beobachter erwarten, dass die AfCRA vor allem Staats- und Unternehmensanleihen in afrikanischen Landeswährungen bewerten wird. Solche Bonitätsnoten können heimischen Anlegern helfen, Risiken besser einzuschätzen. Dadurch könnten mehr Staaten und Unternehmen auf den örtlichen Finanzmärkten Geld für langfristige Investitionen aufnehmen.



Misheck Mutize, einer der Initiatoren, betonte laut FT, AfCRA sei „nicht einfach eine weitere Ratingagentur“. Sie solle dazu beitragen, Kapital in Infrastruktur, Energie und Industrie zu lenken. Bislang werde zu viel Geld nur kurzfristig angelegt, statt langfristige Investitionen zu finanzieren.

Vertrauensfrage entscheidet

Entscheidend wird sein, ob Anleger den Bewertungen vertrauen. Fachleute warnen, dass AfCRA auch schlechte Noten vergeben und Staaten herabstufen können muss. „Eine Ratingagentur wird an ihrer Unabhängigkeit und Genauigkeit gemessen, nicht an ihrem Standort“, sagte der Berater Jacob Oreki der AFP. Ohne glaubwürdige Bewertungen dürfte die neue Agentur wenig an den Finanzierungskosten ändern.



Moody’s begrüßte gegenüber der FT grundsätzlich Initiativen, die Afrikas Kapitalmärkte stärken und zu einem „umfassenderen Verständnis von Kreditrisiken auf dem Kontinent“ beitragen.

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