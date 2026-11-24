Im Gespräch mit Paul Ronzheimer wird Luisa Neubauer auf Greta Thunbergs umstrittene Kontakte angesprochen. Sie erkennt die Kritik daran an, vermeidet aber eine klare Bewertung.

In einer aktuellen Folge des Podcasts Ronzheimer äußerte sich Klimaaktivistin Luisa Neubauer zurückhaltend zu ihrer früheren Weggefährtin Greta Thunberg. Der Journalist Paul Ronzheimer sprach sie auf Thunbergs Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Aktivisten Thiago Ávila an. Dieser hatte zuvor an der Beisetzung des getöteten Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah teilgenommen und ihn öffentlich als inspirierend gewürdigt. Ronzheimer wollte von Neubauer wissen, wie sie Thunbergs Umgang mit solchen Personen bewerte.



Zunächst erklärte Neubauer: „Ich würde diese Personenfrage ausklammern.“ Sie verwies darauf, dass Ronzheimer die Frage direkt mit Thunberg besprechen könne. Zugleich betonte sie, Thunberg habe sich „in höchster Intensität und unter einem sehr hohen persönlichen Preis für Palästinenserinnen und Palästinenser eingesetzt“ und auf Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht.

Als Ronzheimer erneut auf Ávilas Teilnahme an der Beisetzung Nasrallahs zu sprechen kam, sagte Neubauer: „Ich glaube, berechtigterweise gibt es da totale Kritik daran.“ Sie wolle daran nichts rechtfertigen. „Natürlich muss man sich von Terroristen oder von den Freunden von den Terroristen im besten Falle fernhalten“, sagte sie. Von einer Distanzierung war jedoch nicht die Rede. Neubauer kündigte an, sich den konkreten Fall noch einmal anzuschauen. Sie wolle nichts relativieren oder kleinreden und könne Ronzheimer anschließend sagen, was sie davon halte.

Neubauer und Thunberg verfolgen unterschiedliche Wege

Auch das Verhältnis zwischen den beiden Aktivistinnen war Thema des Gesprächs. Auf die Frage, wie eng sie noch miteinander seien, antwortete Neubauer: „Nicht mehr so eng, wie wir mal waren.“ Sie erklärte die Entwicklung unter anderem mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung im Aktivismus: Während Thunberg weiterhin auf Missstände aufmerksam mache, konzentriere sich die deutsche Klimabewegung stärker auf konkrete Lösungen und politische Bündnisse.

Neubauer betonte, man müsse sich nicht darüber einig werden, welche Protestform die beste sei. Entscheidend sei vielmehr, dass man sich darin einig bleibe, „dass es Protest braucht und zwar in der gesamten Breite“. Zugleich bezeichnete sie den Umgang mit Greta Thunberg in Teilen der Medien als „unerträglich“.

Die Klimaschutzaktivistinnen Luisa Neubauer (links) und Greta Thunberg stehen im August 2019 zusammen im Hambacher Forst. © Oliver Berg

Virales Video sorgt für Diskussionen

Das Gespräch fand vor dem Hintergrund eines weiteren Streits um Thunberg statt. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm „Auf Panzern in die Klimakrise“ des Filmemachers Hubertus Koch verbreitete sich Mitte November in den sozialen Netzwerken. Darin erfährt Thunberg, dass in Berlin weiterhin Fridays-for-Future-Demonstrationen stattfinden. Sie reagiert mit Gelächter und fragt: „Wirklich? Die machen das immer noch?“

In einem Interview mit dem Spiegel widersprach Koch der Deutung, Thunberg habe damit die Klimabewegung oder deren Engagement ausgelacht. Vielmehr habe sich ihre Reaktion auf die konkrete Protestform bezogen.

Thunberg selbst äußerte sich anschließend auf Instagram. Sie erklärte, am selben Tag einen deutschen Waffenhersteller blockiert zu haben, während die Klimademonstration in einem von ihr als weiß und bürgerlich bezeichneten Viertel stattgefunden habe. Organisiert worden sei sie von jener deutschen Klimabewegung, die zuvor die Zusammenarbeit mit ihr beendet und sich öffentlich von ihr distanziert habe. Das sei geschehen, weil sie Palästinenser in die Forderungen nach Gerechtigkeit eingeschlossen habe.

Die Distanz zwischen Thunberg und dem deutschen Ableger von Fridays for Future geht auf den Nahostkonflikt zurück. Bereits im Oktober und November 2023 hatte sich Fridays for Future Deutschland von Beiträgen des internationalen Netzwerks sowie von Thunbergs Positionierungen distanziert. Die deutsche Gruppe erklärte damals, die Zusammenarbeit mit der internationalen Vernetzung auszusetzen und sich klar gegen Antisemitismus zu positionieren.

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