Kontaktlos in die Zukunft: Neue kompakte Bezahl-Terminals für Bus und Bahn

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihre neuen Validatoren vorgestellt. Rund 3600 der kompakten Geräte sollen ab 2029 schrittweise zum Einsatz kommen.

Spontan in Berlin Bus oder Bahn zu fahren, geht in Zukunft ganz ohne Münzen oder den Gang zum Automaten. Bei einer Präsentation hat die BVG ihre neuen Testgeräte vorgestellt, die ab 2029 flächendeckend in das Berliner Nahverkehrsnetz integriert werden sollen. Insgesamt rund 3600 sogenannte Validatoren sollen schrittweise die bisherige Verkaufstechnik ersetzen.

Die kompakten Geräte ermöglichen den kontaktlosen Fahrscheinkauf im Vorbeigehen: Fahrgäste halten einfach ihre Bankkarte, ihr Smartphone oder eine BVG-Guthabenkarte an das Terminal. Das gewählte Ticket wird dabei nicht mehr als Papierschein ausgedruckt, sondern digital direkt mit dem genutzten Bezahlmittel verknüpft und in einer Cloud hinterlegt. Die Bankkarteninformationen bleiben für das Unternehmen jedoch unkenntlich, was Bedenken beim Datenschutz entkräften soll.

„Wer in Berlin unterwegs ist, soll nicht lange überlegen müssen, wo und wie er sein Ticket kauft. Mit einer international bewährten Technik machen wir den Ticketkauf zukünftig einfacher, schneller und komfortabler. Ganz gleich, ob unsere Fahrgäste mit Bus, Straßenbahn oder U-Bahn unterwegs sind“, sagt der BVG-Vertriebsleiter Michael Beer.

Die Guthabenkarte der BVG © Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das Ende des Zettelkrams und veralteter Technik

Mit der Umstellung reagiert das Unternehmen auch auf das geänderte Nutzungsverhalten der Fahrgäste. Bereits heute wird mehr als die Hälfte aller Einzel- und Tagestickets über die Smartphone-App der BVG erworben. An den Automaten auf den U-Bahnhöfen schließen Fahrgäste schon über 75 Prozent ihrer Käufe bargeldlos per Karte oder mobilem Bezahldienst ab. In den Fahrzeugen selbst ist der klassische Ticketkauf stark rückläufig: Im Schnitt werden pro Tag nur noch etwa drei Fahrscheine je Bus und sechs je Straßenbahn verkauft.

Die neuen Einheitsgeräte lösen diese unterschiedlichen Systeme ab. Fahrgäste können an den Validatoren aus gängigen Fahrscheinen der Tarifbereiche AB und ABC wählen. Das genaue Sortiment wird im Detail noch gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und dem Land Berlin abgestimmt. Neben der Beschleunigung des Einstiegs spart das papierlose Verfahren künftig erhebliche Mengen Ressourcen.

Bis die Geräte flächendeckend zum Alltag gehören, bleibt jedoch noch etwas Vorlaufzeit und ist ab 2029 geplant. Mit den aktuellen Testgeräten erprobt die BVG nun zunächst die Funktionalität der Cloud-Anbindung und die Zuverlässigkeit im täglichen Fahrgastbetrieb.

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