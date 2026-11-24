Mehr als 50 Überweisungen, 34 Empfänger, vier Länder. Dahinter steht ein EuGH-Urteil vom Oktober. Ob er das Geld behalten darf, ist noch offen.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Rund 850.000 Euro sollen Betrüger mit einer gefälschten Bank-SMS von den Konten eines Unternehmers abgezogen haben (Symbolbild).

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen

Eine Salzburger Bank hat einem deutschen Unternehmer rund 850.000 Euro gutgeschrieben. Nach seinen Angaben räumten Betrüger im Sommer 2026 mit einer gefälschten SMS seine Privatkonten ab. Zuerst berichtete Salzburg24 über den Fall des in Kitzbühel lebenden Mannes.

Der Haken: Die Bank zahlte nur mit dem Vorbehalt, das Geld zurückzufordern, und erkennt keine Rechtspflicht an. Sie bedauert den Betrug, hält die Schilderung aber für unvollständig und nicht zutreffend. Mach rechnet mit einem Prozess.

Falsche SMS im echten Bank-Chat: Betrug auf Dienstreise in Kolumbien

Der Mann war geschäftlich in Kolumbien, als eine angebliche Bank-SMS vor verdächtigen Zahlungen warnte. Sein Handy zeigte sie im verifizierten Chat mit dem Institut an. Am Telefon bot ein akzentfrei Deutsch sprechender Mann an, Krypto-Abbuchungen über rund 30.000 Euro zu stornieren. Mach gab dafür mehrere Codes frei.

Tags darauf waren noch 3,22 Euro übrig. Laut Mach verteilten mehr als 50 Überweisungen zu je 20.000 bis 30.000 Euro das Geld auf 34 Empfänger in vier Staaten. Nur zwei ließen sich zurückholen. Bei einer deutschen Bank blockierte das System dagegen Versuche über knapp 39.000 Euro vom Firmenkonto.

Gutachten: Fremdes Gerät ins Onlinebanking eingeschleust

Mach hat ein IT-Gutachten in Auftrag gegeben. Es vermutet, dass die Täter über die Freigaben ein eigenes Gerät koppelten und das Limit hochsetzten. Die Leitung sollen sie offen gehalten haben, um Warnungen der Bank abzufangen. Unabhängig belegt ist das aber nicht.

Die Masche selbst ist bekannt: Das österreichische Bundeskriminalamt warnte am 1. April 2026 vor Bank-SMS im echten Nachrichtenverlauf und vor falschen Bankmitarbeitern, die fließend Deutsch sprachen. Der Schaden dieser Welle lag im niedrigen Millionenbereich.

Zwischenüberschrift: EuGH-Urteil C-70/25: Erst erstatten, dann streiten

Grundlage der Gelderstattung ist laut Bericht ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Oktober 2026. Danach müssen Banken nicht autorisierte Zahlungen spätestens bis Ende des folgenden Geschäftstags ersetzen. Grobe Fahrlässigkeit kann die Bank erst danach geltend machen, und sie muss sie beweisen. In Österreich regelt das § 67 Zahlungsdienstegesetz.

Offen ist, ob der Geschädigte nur ein Gerät und ein höheres Limit bestätigte oder auch Beträge und Empfänger sah. Im ersten Fall spräche viel für nicht autorisierte Zahlungen. Das OLG Linz teilte in einem anderen Fall den Schaden: 41 Überweisungen über rund 200.000 Euro. Der Kunde war grob fahrlässig, die Bank stoppte die Serie nicht.

Ombudsstelle: 1,5 Millionen Euro für Phishing-Opfer

Die Bank zahlte laut Bericht, nachdem das Betrugsopfer die Banken-Ombudsstelle eingeschaltet hatte. Dem Phishing-Bericht des Sozialministeriums zufolge suchten von 2023 bis 2025 insgesamt 717 Opfer dort Hilfe. 363 Fälle endeten mit einer Einigung, rund 1,5 Millionen Euro flossen zurück.

Das Verbraucherportal Konsumentenfragen erläutert das EuGH-Urteil und trennt die vorläufige Gutschrift von der endgültigen Haftung. Das Urteil legt zwar EU-Recht aus. Für deutsche Kunden zählen aber Kontoart, Freigaben und jede einzelne Zahlung.

Wie Sie im Verdachtsfall vorgehen sollten

Trauen Sie einer Bank-SMS nicht, nur weil sie im gewohnten Chat steht. Prüfen Sie vor jeder Freigabe, ob es um eine Zahlung, ein neues Gerät oder ein höheres Limit geht.

Melden Sie fremde Abbuchungen sofort Ihrer Bank und fordern Sie die Erstattung. Sichern Sie SMS, Anrufzeiten und Kontoauszüge. Lehnt die Bank ab, kann ein Fachanwalt helfen.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback an:

briefe@berliner-zeitung.de Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.

Lesen Sie mehr zum Thema