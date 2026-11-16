Konto eröffnen per Handy: Diese Pflicht gilt bald für jede Bank in Deutschland

Konto eröffnen per Handy: Ab 24. Dezember 2027 müssen Banken die EUDI-Wallet d-you akzeptieren. Was die neue Pflicht für alle Bankkunden bedeutet.

Eine Hand hält ein Smartphone mit dem Sparkassen-Logo, im Hintergrund steht ein Laptop. Die Sparkassen gehören zu den Startpartnern der Ausweis-App d-you und wollen Kontoeröffnungen damit ab Januar 2027 ermöglichen. Für alle Banken wird die App ab dem 24. Dezember 2027 Pflicht. (Symbolbild)

Ausweis in die Handykamera halten, kippen, drehen, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Und dann bricht die Verbindung ab. So sieht bei vielen Banken bis heute die Kontoeröffnung im Netz aus.



Ab dem 24. Dezember 2027 müssen Banken eine Alternative anbieten: die neue Ausweis-App fürs Smartphone. Das schreibt eine EU-Verordnung vor. Die Sparkassen machen schon ab Januar mit.

Der Ausweis kann das seit 16 Jahren

Eigentlich ist die Technik alt. Seit November 2010 hat der Personalausweis eine Online-Funktion, mit der man sich im Netz ausweisen kann. Banken mussten sie nur nie akzeptieren, und so blieb sie ein Nischenprodukt.



Laut einer Bitkom-Umfrage aus dem April haben nur 18 Prozent der Deutschen die Funktion aktiviert und kennen ihre PIN. Mit der App soll sich das ändern, weil sie auf dem Gerät läuft, das ohnehin jeder in der Hand hat.

d-you: Die Ausweis-App startet am 2. Januar 2027

Die App heißt d-you und ist die deutsche Version der europäischen EUDI-Wallet, einer digitalen Brieftasche fürs Handy. Jeder EU-Staat muss bis Ende 2026 eine solche Wallet anbieten.



Die Nutzung ist freiwillig und kostenlos. Die Plastikkarte im Portemonnaie bleibt gültig.

Ab 24. Dezember 2027 Pflicht: Was genau gilt

Ein Jahr nach dem Start kommt die Pflicht für Unternehmen. Sie steht in Artikel 5f der eIDAS-Verordnung. Wer seine Kunden laut Gesetz oder Vertrag besonders sicher identifizieren muss, muss die Wallet dann annehmen. Den Stichtag 24. Dezember 2027 nennt auch die Börsen-Zeitung.



Der Haken für Kunden: Die Pflicht greift nur, wenn Sie die App ausdrücklich nutzen wollen. Video-Ident und Postident bleiben erlaubt. Wer d-you nicht installiert, eröffnet sein Konto weiter wie bisher.

Auch Handyvertrag und Stromanbieter: Diese Branchen sind betroffen

Die Verordnung nennt Beispiele, die Aufzählung ist aber nicht abschließend.

Betroffen sind unter anderem: Energie- und Wasserversorger

Telekommunikationsanbieter

Verkehrsunternehmen und Postdienste

Gesundheitswesen, Sozialversicherung und Bildung

Damit lassen sich künftig auch Handy- und DSL-Verträge oder ein neuer Stromvertrag per Smartphone abschließen. Laut der Kanzlei Heuking gilt die Annahmepflicht auch für sehr große Online-Plattformen. Kleinst- und Kleinunternehmen sind ausgenommen, normale Onlineshops entscheiden selbst.

Sparkassen ab Januar dabei, Volksbanken auf der Partnerliste

Die Sparkassen-Finanzgruppe gehört zu den rund 40 Startpartnern. Kunden sollen sich mit d-you etwa bei Konto- und Depoteröffnungen sowie bei Spar- und Wertpapierangeboten ausweisen können, meldet das IT-Finanzmagazin. Im Laufe des Jahres 2027 sollen weitere Anwendungen folgen, später auch in der Filiale.



Auf der Partnerliste des Bundesdigitalministeriums stehen auch die Volks- und Raiffeisenbanken, wie mobiFlip berichtet. Welche Angebote dort vom ersten Tag an laufen, ist noch offen.

So funktioniert die Kontoeröffnung per App

Auf der Seite der Bank wählen Sie die Identifizierung per Wallet. d-you öffnet sich per Link oder QR-Code und zeigt an, welche Daten die Bank sehen will.



Sie bestätigen mit PIN oder Fingerabdruck, die Daten gehen verschlüsselt an die Bank. Ein Mitarbeiter am Bildschirm ist dafür nicht nötig.

Kritik: Banken fordern klare Haftungsregeln

Begeistert ist die Branche nicht in jedem Punkt. Die Deutsche Kreditwirtschaft, der Dachverband der Banken, hat Nachbesserungen am Gesetzentwurf gefordert, berichtet t3n. Strittig ist vor allem, wer haftet, wenn die Wallet fehlerhaft arbeitet, und ob Banken unsichere Wallets sperren dürfen.



IT-Sicherheitsforscher warnen laut dem Magazin außerdem vor Smartphones, die keine Updates mehr bekommen. Auch der Starttermin ist nicht garantiert: Das Digitalministerium will erst nach Abwägung möglicher Restrisiken final entscheiden.

Was Sie jetzt schon tun können

Ohne die sechsstellige PIN des Online-Ausweises lässt sich d-you nicht einrichten. Ob Ihre Funktion aktiv ist, zeigt die kostenlose AusweisApp unter „Gerät und Ausweis prüfen“. Wie Sie eine vergessene PIN per kostenlosem Brief zurücksetzen, lesen Sie hier.



Prüfen Sie auch Ihr Handy. Laut iphone-ticker braucht d-you mindestens iOS 18 oder Android 14 und NFC. Wer beides erledigt hat, kann am 2. Januar direkt loslegen.

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