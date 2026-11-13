Kontodaten aus 118 Ländern sind da: Wer jetzt Post vom Finanzamt bekommen kann

Kontodaten aus 118 Ländern liegen beim Bundeszentralamt für Steuern. Welche Daten das Finanzamt abgleicht und was Kontoinhaber jetzt tun sollten.

Wer Geld auf einem Konto im Ausland hat, sollte in den nächsten Wochen genau in den Briefkasten schauen. Bis zum 30. September haben 118 Staaten Kontodaten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) geliefert. Jetzt landen sie bei den Finanzämtern, und die legen sie neben die Steuererklärung.



Das betrifft längst nicht nur Millionäre mit Depot in Zürich. Auch wer sein Festgeld über ein Zinsportal bei einer Bank in Frankreich, Malta oder Bulgarien angelegt hat, besitzt ein Auslandskonto. Und genau diese Konten tauchen jetzt in den Meldungen auf.

Was das Finanzamt jetzt über Auslandskonten weiß

Die ausländischen Banken melden an ihre heimische Steuerbehörde, die gibt die Daten nach Deutschland weiter.

Für das Jahr 2025 übermittelt wurden unter anderem: Name, Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort

Steuer-Identifikationsnummer

Kontonummer und meldende Bank

Kontostand zum Jahresende

Zinsen, Dividenden, sonstige Erträge und Erlöse aus Wertpapierverkäufen

Einzelne Überweisungen stehen nicht darin. Für den Abgleich reicht es trotzdem. Wer im Ausland Zinsen bekommen, in der Steuererklärung aber keine angegeben hat, fällt auf.

Festgeld über Zinsportale: Die unterschätzte Falle

Bei einer deutschen Bank läuft die Steuer auf Zinsen automatisch. Die Bank zieht die Abgeltungsteuer ab und führt sie ans Finanzamt ab. Ausländische Banken machen das in der Regel nicht.



Wer über ein Zinsportal ein Festgeld bei einer Partnerbank im EU-Ausland hält, muss die Zinsen deshalb selbst in die Anlage KAP eintragen. Viele Sparer übersehen das, weil die Anlage sich anfühlt wie ein ganz normales deutsches Konto.

Diese Länder melden Kontodaten nach Deutschland

Welche Staaten mitmachen, legt ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 8. Juni 2026 fest. Dabei sind sämtliche EU-Staaten und Bankenplätze wie die Schweiz, Liechtenstein, Singapur und Hongkong.



Auch beliebte Ziele für Ferienwohnung oder Ruhestand melden mit, etwa die Türkei und Thailand. Neu sind in diesem Jahr Ruanda, der Senegal sowie Trinidad und Tobago.



Die USA fehlen. Mit ihnen tauscht Deutschland Kontodaten über ein eigenes Abkommen aus, bekannt unter dem Kürzel FATCA.

Dubai, Kaimaninseln, Bahamas: Daten fließen nur in eine Richtung

Bei 25 der 118 Staaten vermerkt das Ministerium eine Besonderheit. Sie liefern Kontodaten nach Deutschland, bekommen selbst aber keine zurück.



Darunter sind die Kaimaninseln, die Bahamas, Bermuda und die Britischen Jungferninseln. Dazu kommen die Golfstaaten Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman. Viele davon kennen keine Einkommensteuer für Privatpersonen und können mit deutschen Kontodaten nichts anfangen.



Wer sein Geld in Dubai geparkt hat, weil er es dort für unsichtbar hielt, hat sich verrechnet.

Rechenbeispiel: So viel Steuer kosten Zinsen vom Auslandskonto

Ein Konto im Ausland ist völlig legal. Steuerpflichtig sind nur die Erträge.



Ein Beispiel: 50.000 Euro liegen als Festgeld bei einer Bank im EU-Ausland, zu drei Prozent Zinsen. Das bringt 1500 Euro im Jahr.

So viel Steuer fällt auf 1500 Euro Auslandszinsen an: Sparer-Pauschbetrag noch frei: Ist von den 1000 Euro Freibetrag bei deutschen Banken nichts verbraucht, bleiben 500 Euro steuerpflichtig. Mit Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag werden rund 132 Euro fällig.

Ist von den 1000 Euro Freibetrag bei deutschen Banken nichts verbraucht, bleiben 500 Euro steuerpflichtig. Mit Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag werden rund 132 Euro fällig. Freibetrag schon ausgeschöpft: Sind die Freistellungsaufträge in Deutschland bereits aufgebraucht, sind es knapp 400 Euro.

Kirchenmitglieder zahlen etwas mehr. Für Verheiratete liegt der Pauschbetrag bei 2000 Euro, im Ausland abgezogene Quellensteuer lässt sich unter Umständen anrechnen.



Die Steuer selbst ist also oft überschaubar. Teuer wird das Verschweigen.

Steuererklärung 2025 noch offen? Dann jetzt nachtragen

Wer seine Steuererklärung 2025 über einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein abgibt, hat dafür noch bis zum 1. März 2027 Zeit. Weil der 28. Februar 2027 auf einen Sonntag fällt, verschiebt sich die Frist um einen Tag.



Wer also noch nicht abgegeben hat, kann die Auslandszinsen jetzt einfach korrekt eintragen. Dann gibt es beim Abgleich nichts zu finden.

Post vom Finanzamt: Was die Sachverhaltsaufklärung bedeutet

Fällt beim Abgleich eine Abweichung auf, kommt ein Schreiben zur sogenannten Sachverhaltsaufklärung. Darin nennt das Amt meist die Beträge, die die ausländische Bank gemeldet hat.



Diese Zahlen sollte niemand ungeprüft übernehmen. Sie können von den tatsächlichen Erträgen abweichen, etwa bei Konten in Fremdwährung. Maßgeblich sind die eigenen Kontoauszüge und die Jahresbescheinigung der Auslandsbank.

Versehen oder Vorsatz: Wann eine Selbstanzeige nötig ist

Wer Zinsen schlicht vergessen hat, muss die Steuererklärung berichtigen, sobald er den Fehler bemerkt. Das verlangt die Abgabenordnung. Eine Strafe droht dann nicht.



Anders sieht es aus, wenn Erträge absichtlich verschwiegen wurden. Dann steht der Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum. Straffrei bleibt nur, wer sich selbst anzeigt, bevor das Finanzamt die Tat entdeckt hat.



Und dieses Zeitfenster schließt sich gerade. Hat das Amt die Auslandsmeldung mit der Steuererklärung abgeglichen und die Lücke festgestellt, gilt die Tat nach Einschätzung der Beratungsgesellschaft Ecovis bereits als entdeckt. Eine Nacherklärung kann die Strafe dann nur noch mildern.



Die Selbstanzeige muss außerdem vollständig sein. Nachzuerklären sind alle verschwiegenen Einkünfte, mindestens der vergangenen zehn Jahre. Wer nur das angefragte Jahr nachreicht, riskiert, dass sie unwirksam ist. Ob Versehen oder Vorsatz vorliegt, sollte ein Steuerberater oder Fachanwalt für Steuerrecht klären.

Krypto: Ab 2027 melden auch die Börsen

Der nächste Datenstrom ist schon angelegt. Seit Januar gilt das Kryptowerte-Steuertransparenzgesetz, die deutsche Umsetzung der EU-Richtlinie DAC8. Kryptobörsen und Broker erfassen seitdem, was ihre Kunden kaufen und verkaufen. Bis zum 31. Juli 2027 geht die erste Meldung für 2026 an das BZSt.

Was Kontoinhaber jetzt tun sollten

Die Jahresbescheinigung der Auslandsbank für 2025 heraussuchen und mit dem Steuerbescheid oder der Erklärung vergleichen. Wer bei einem Zinsportal angelegt hat, findet die Bescheinigungen meist im Kundenbereich des Portals.



Fehlen Erträge, sollte man selbst aktiv werden, bevor der Brief vom Finanzamt kommt.

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