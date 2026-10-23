Kontrolle unerwünscht? Schwarz-Rot will den Blick in Behörden und Akten versperren

Die Bundesregierung will den Zugang zu Behördenakten erschweren. Kritiker warnen: Weniger Informationsfreiheit bedeutet weniger Kontrolle über politische Entscheidungen

Wie viel Kontrolle über staatliches Handeln will die Bundesregierung ihren Bürgern künftig noch zugestehen? Schwarz-Rot plant, den Zugang zu amtlichen Informationen einzuschränken. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) erlaubt grundsätzlich jedem, ohne Begründung Dokumente von Bundesbehörden anzufordern. Es macht politische Entscheidungen, staatliche Ausgaben und mögliche Missstände überprüfbar – auch dann, wenn Behörden von sich aus keinen Einblick gewähren.



Die Regierung beruft sich auf Sicherheitsrisiken und den Aufwand für die Verwaltung. Doch ausgerechnet bei diesen zentralen Begründungen bleiben wesentliche Fragen offen: Konkrete Gefahren durch IFG-Anfragen sind bislang nicht belegt, belastbare Zahlen zur Arbeitsbelastung kann die Bundesregierung nach eigener Auskunft nicht vorlegen. Trotzdem soll ein Gesetz eingeschränkt werden, das Bürgern und Journalisten Einblick in staatliches Handeln verschafft.

Sicherheitsrisiken: Welche konkreten Fälle gibt es?

Nach Angaben von FragDenStaat vom 20. Oktober sollen Regierungsmitglieder vor Risiken gewarnt haben: IFG-Anfragen könnten aus dem Ausland gesteuert werden, anderen Staaten nutzen oder zur Vorbereitung von Anschlägen beitragen. Die Organisation fragte die Bundesministerien nach Belegen und zog wegen der aus ihrer Sicht unzureichenden Antworten vor das Verwaltungsgericht Berlin. Vor Gericht räumte die Bundesregierung schließlich ein, keine konkreten Beweise für die Behauptungen vorlegen zu können.

Bei der Regierungspressekonferenz am 21. Oktober erklärte Regierungssprecher Steffen Kornelius dennoch, man wolle mit der Reform auch einer „veränderten Sicherheitslage Rechnung tragen“. Welche konkreten Fälle oder Sicherheitsanalysen die Einschränkungen rechtfertigen sollen, blieb weiter offen. Allgemeine Verweise auf eine Bedrohungslage beantworten nicht, ob und wo das geltende Gesetz tatsächlich Sicherheitslücken aufweist, die eine Reform notwendig machen.

Bürokratieabbau ohne belastbare Bilanz

Auch den Verwaltungsaufwand kann die Bundesregierung nicht beziffern. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD erklärt sie, Personal- und Kostenaufwand für die Bearbeitung von IFG-Anfragen würden statistisch nicht erfasst. Ebenso wenig dokumentiert sie systematisch, wie viele Anfragen als missbräuchlich gelten oder aus diesem Grund abgelehnt werden.

Das schließt eine hohe Belastung oder tatsächlichen Missbrauch nicht aus. Es bedeutet aber, dass der Regierung wichtige Daten fehlen, um Umfang und Häufigkeit dieser Probleme zu bestimmen. Wie groß die behauptete Belastung ist und welchen Beitrag eine Gesetzesänderung zu ihrer Verringerung leisten würde, bleibt damit unbeantwortet. Ob weitreichende Einschränkungen dafür wirklich erforderlich wären, lässt sich auf dieser Grundlage ebenfalls nicht beurteilen.

Was Schwarz-Rot verändern will

Im Beschlusspapier vom Juli begründet die Koalition ihre Pläne bereits mit einer „komplexen Bedrohungslage von innen und von außen“. Deshalb sollen IFG-Anfragen künftig an ein „berechtigtes Interesse“ geknüpft und die Auskunftsrechte auf natürliche Personen eingegrenzt werden. Auch eine Beschränkung auf deutsche und EU-Staatsangehörige steht im Raum.

Damit stellt die Regierung Grundprinzipien des Informationszugangs infrage: Nicht mehr der Staat müsste erklären, warum bestimmte Informationen geheim bleiben müssen – Bürger müssten darlegen, warum sie Einblick verdienen. Ein Kontrollrecht, das gerade ohne Begründung der eigenen Neugier genutzt werden kann, würde somit in seinem Kern verändert.

Hinzu kommt der geplante Ausschluss von Organisationen als Antragsteller. Ausgerechnet jene Akteure würden vom direkten Zugang abgeschnitten, die Behördenakten systematisch auswerten, Dokumente miteinander abgleichen und Missstände aufdecken. Umfangreiche Recherchen könnten dadurch erheblich erschwert werden. Es geht also nicht um eine bloße Änderung bürokratischer Abläufe, sondern darum, wer staatliches Handeln überhaupt noch anhand amtlicher Dokumente überprüfen kann.

Der Anspruch, das IFG verständlicher und transparenter zu machen, steht dazu in einem offenkundigen Gegensatz. Wer den Kreis der Antragsberechtigten verkleinert und den Zugang an zusätzliche Bedingungen knüpft, schafft nicht mehr Transparenz, sondern neue Hürden.

Berlin macht vor, wie Transparenz verloren geht

Wie weit solche Einschränkungen gehen können, zeigt Berlin bereits: Im März diesen Jahres beschloss die schwarz-rote Landesregierung eine Verschärfung des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes. Ganze Bereiche, darunter kritische Infrastruktur und Steuerverwaltung, wurden stärker von der Auskunftspflicht ausgenommen. Meike Kamp, die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, erklärte dazu: „Sicherheitsbedenken in Bezug auf kritische Infrastrukturen können bereits nach der bestehenden Rechtslage ausreichend berücksichtigt werden. Es entsteht der Eindruck, dass wir in der Berliner Verwaltung in vielen Bereichen wieder zu einer überholten Kultur eines pauschalen Amtsgeheimnisses zurückzukehren. Die Änderungen beschränken demokratische Diskurse und erschweren die Kontrolle staatlichen Handelns.“

In der Folge werden die neuen Ausnahmen genutzt, um IFG-Anfragen abzulehnen. Einen Maßnahmenplan zur Stärkung der Resilienz des Berliner Stromnetzes etwa gab der Senat am 1. April noch teilweise heraus. Eine erneute Anfrage nach demselben Dokument lehnte er am 8. Mai ab – ausdrücklich unter Verweis auf die zwischenzeitlich verschärfte Rechtslage.

Was auf dem Spiel steht

Wie wichtig der Zugang zu Behördenakten sein kann, zeigen etwa Recherchen zur Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie. Nach 395 IFG-Anträgen veröffentlichte das Gesundheitsministerium eine Liste von Bundestagsabgeordneten, die Kontakte zu Maskenunternehmen vermittelt hatten. Auch ein Brief des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor an den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier wurde mithilfe des IFG öffentlich. Solche Dokumente machen politische Kontakte nachvollziehbar und können mögliche Interessenkonflikte sichtbar machen – Informationen, die freiwillige Auskünfte nicht zuverlässig ersetzen.

Laut Bundesinnenministerium registrierten die Bundesbehörden 2025 insgesamt 18.982 IFG-Anträge – durchschnittlich als 52 Anträge pro Tag. Diese Zahl zeigt, dass das Gesetz vielfach genutzt wird. Werden Anfragen künftig an zusätzliche Voraussetzungen geknüpft, Organisationen als Antragsteller ausgeschlossen oder Gebühren erhöht, könnten gerade umfangreiche Recherchen schwerer durchzuführen sein.

Das IFG gewährt keinen grenzenlosen Zugang zu Behördenwissen: Schon heute gibt es Ausnahmen, etwa zum Schutz personenbezogener Daten und sensibler Sicherheitsinformationen. Fraglich ist deshalb, warum diese Grenzen nicht ausreichen sollen. Solange die Bundesregierung weder konkrete Gefahren noch das Ausmaß der behaupteten Verwaltungsbelastung nachvollziehbar darlegt, bleibt offen, weshalb dafür ein breiteres Kontrollrecht eingeschränkt werden muss.

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