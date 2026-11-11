Grundgesetzwidrig? Ex-Verfassungsrichter zweifelt am 20-Euro-Preisdeckel für Konzerttickets

Wer im offiziellen Verkauf keine Karte für sein Lieblingskonzert mehrbekommt, findet sie im Netz auf Weiterverkaufsplattformen oft doch noch, nur deutlich teurer. „Das ist Abzocke“, sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) und will den Weiterverkauf per Gesetz begrenzen. Nun meldet ein früherer Verfassungsrichter grundsätzliche Bedenken an, wenn auch nicht gegen jede Form von Preisgrenzen.

Was Hubig plant

Das von Hubig geplante „Ticketschutzgesetz“ soll Preisaufschläge beim Weiterverkauf von Tickets für Sport- und Kulturveranstaltungen begrenzen. Der Hintergrund: Händler kaufen gezielt Tickets auf, um sie mit hohen Aufschlägen weiterzuverkaufen, und machen sie so laut der Ministerin zum „Spekulationsobjekt“.



Das soll sich, wenn es nach Hubig geht, bald ändern: Verkäufer dürften dann höchstens 20 Euro oder 20 Prozent auf den Originalpreis aufschlagen, je nachdem, was niedriger ist. So hat es die Ministerin der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. Rechenbeispiel: Eine 50-Euro-Karte dürfte für höchstens 60 Euro weitergegeben werden, eine 200-Euro-Karte für höchstens 220 Euro.



Der Entwurf sei nach ihren Angaben bereits ausgearbeitet und werde derzeit in der Regierung abgestimmt. Das Gesetz solle noch vor dem nächsten Sport- und Konzertsommer in Kraft treten. Die von ihrem Ministerium vorgesehene Regelung nennt sie „fair, verständlich und leicht zu kontrollieren“.

Was der frühere Verfassungsrichter sagt

Doch nun gibt es Gegenwind, unter anderem von Ferdinand Kirchhof. Der war bis 2018 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Am Mittwoch stellte er in Berlin ein Rechtsgutachten zum Ticketzweitmarkt vor. Die Kernpunkte seiner Einwände:



1. Der Deckel hänge am Originalpreis. Diesen Preis legt der Erstverkäufer fest, also der Veranstalter oder seine Vertriebsfirma. Prozentuale Grenzen auf dieser Basis „verlängern normativ die Preisgestaltung des Erstverkäufers“ und seien verfassungswidrig, schreibt Kirchhof. Der Staat mache so den Preis eines einzelnen Anbieters zum gesetzlichen Maßstab.



2. Gleiches müsse gleich behandelt werden. Wer nur den Zweitmarkt regle, obwohl der Erstmarkt ähnliche Probleme habe, verstoße gegen den Gleichheitssatz (Artikel 3 im Grundgesetz). Der Gesetzgeber müsse beide Märkte regeln oder keinen.



3. Fehlende Belege. Eingriffe in die Berufsfreiheit seien nur auf Basis gesicherter Tatsachen über strukturelle Missstände zulässig. Einzelfälle rechtfertigten kein generelles Gesetz. Daran fehle es derzeit.

Was das Gutachten nicht sagt

Ein pauschales Nein zu Preisgrenzen ist es nicht. Grenzen, die sich am tatsächlichen Weiterverkaufspreis orientieren, hält Kirchhof unter Bedingungen für möglich: Überhöhte Preise müssen belegt sein, und den Vermittlern muss ein fairer Gewinn bleiben. Wucher zu verhindern, nennt er ein legitimes Ziel.



Außerdem ist das Gutachten laut Deckblatt auf Juli 2026 datiert, Hubigs Zahlen wurden erst am 10. November bekannt. Ihren Entwurf kann Kirchhof daher nicht im Detail geprüft haben. Untersucht hat er den Koalitionsvertrag und Forderungen aus der Branche.

Wer das Gutachten in Auftrag gegeben hat

Auftraggeber ist die sogenannte Allianz fairer Tickethandel, ein Zusammenschluss von Weiterverkaufsplattformen, darunter viagogo und StubHub International. Sie wären von einem Deckel direkt betroffen.



Die Allianz fordert mehr Transparenz auf beiden Ticketmärkten (Erst- und Zweitmarkt), ein Verbot von Bots und offene Ticketstandards. Sie verweist auf die Marktmacht im Erstverkauf: Laut einer von ihr zitierten Statista-Umfrage kauften 2025 rund 72 Prozent der Online-Ticketkäufer bei Eventim.

Wie es weitergeht

Hubigs Entwurf ist bislang nicht veröffentlicht, öffentlich bekannt sind nur die Eckpunkte aus dem Interview. Entscheidend wird sein, ob er auch den Erstverkauf einbezieht und ob er Belege für die Missstände liefert.

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