Rund eine halbe Milliarde Euro öffentlicher Gelder soll während seiner Amtszeit versickert sein. Der 71-Jährige galt lange als enger Vertrauter Viktor Orbáns.

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Der damalige ungarische Zentralbankchef György Matolcsy bei einem Seminar zur chinesischen Seidenstraßeninitiative am 25. September 2023 in Budapest.

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Der frühere ungarische Notenbankchef György Matolcsy ist am Mittwoch festgenommen worden. Das bestätigte sein Verteidiger Pál Bátki dem ungarischen Nachrichtenportal Telex. Die Festnahme erfolgte im Zuge eines umfangreichen Korruptionsverfahrens. Matolcsy wird demnach Wirtschaftsbetrug mit erheblichem Vermögensschaden sowie Urkundenfälschung vorgeworfen.

Die Zentrale Ermittlungsbehörde der Staatsanwaltschaft teilte mit, in einem laufenden Verfahren wegen Untreue mit besonders hohem Vermögensschaden koordinierte Ermittlungen an mehreren Orten zu führen. Bei Matolcsy fand nach Angaben des Portals 24.hu eine Hausdurchsuchung statt, bei der mehrere elektronische Geräte beschlagnahmt wurden. Die Vernehmung als Beschuldigter begann laut Telex gegen Mittag.

Verteidigung legt Beschwerde ein

Gegen die Festnahme habe die Verteidigung Beschwerde eingelegt, sagte Bátki. „Es handelt sich um einen älteren Menschen, der in geordneten Verhältnissen lebt und über enge familiäre Bindungen verfügt“, erklärte Bátki. Nach Angaben von Telex wurden auch weitere Personen festgenommen, darunter der Anwalt der Unternehmen seines Sohnes Ádám Matolcsy.

Matolcsy leitete die Ungarische Nationalbank von 2013 bis 2025 und galt als enger Vertrauter des früheren Ministerpräsidenten Viktor Orbán, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Während seiner Amtszeit sollen bei Immobilien- und Investitionsgeschäften von Stiftungen der Notenbank rund eine halbe Milliarde Euro an öffentlichen Geldern versickert sein.

Der ungarische Rechnungshof hatte im vergangenen Jahr erhebliche Vermögensverluste bei den Stiftungen festgestellt. Im September erstattete die Führung der Notenbank unter dem neuen Präsidenten Mihály Varga Strafanzeige wegen Untreue, Betrugs und Amtsmissbrauchs.



Bereits am 22. September war Matolcsy in einem gesonderten Verfahren als Beschuldigter zur Einflussnahme auf die Geschäfte der ungarischen Tochter einer österreichischen Bank vernommen worden.

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