Kowalczuk war „völlig geplättet“, als er als Festredner der Biermann-Feier gestrichen wurde. Nun nennt er Details zum Streit, der schon im Juni zum Zerwürfnis führte.

Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk sollte zu Wolf Biermanns 90. Geburtstag die Festrede im Leipziger Gewandhaus halten, stand aber nicht mehr im Programm. Im Tagesspiegel schildert er nun seine Sicht auf den Bruch mit Biermann und dessen Familie. Die folgenden Angaben stammen von Kowalczuk.



Drei Tage vor dem Konzert am 20. November habe er den Showablauf zugespielt bekommen, sagt er. Sein Name habe dort nicht mehr gestanden, auf Plakaten und in Ankündigungen aber schon. Später habe er erfahren, dass er bereits im August gestrichen worden sei. Der Veranstalter, der ihn eingeladen habe, habe ihn nie ausgeladen, es habe einen Vertrag gegeben.

Festrede im Gewandhaus: Kowalczuk „völlig geplättet“

Die Berliner Zeitung hatte über die Streichung berichtet, nachdem Kowalczuk die Ausladung am 17. November auf Facebook öffentlich gemacht hatte. Er schrieb, dass er durch einen „diskreten Hinweis“ erfahren habe, dass er ohne Begründung und ohne Mitteilung aus dem Programm genommen worden sei. In einem Kommentar gab er sich „völlig geplättet“. Biermanns Label Clouds Hill, Mitveranstalter der Konzertreihe, bestätigte der Zeitung die Änderung, nannte aber keine Gründe.

Im Interview erscheint der Vorgang nun in einem anderen Licht. Hintergrund des Zerwürfnisses sind laut Kowalczuk die Biermann-Tagebücher, die er herausgegeben hat. Der Band „Ihr löscht das Feuer mit Benzin“ erschien im Oktober bei Penguin und wurde am 7. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Für die Auswahl wurden rund 20.000 Seiten ausgewertet, der Band soll der Auftakt einer mehrjährigen Edition sein.

Zustimmung wird geprüft...

Streit um Biermanns Tagebücher spitzte sich im Juni zu

Vereinbart gewesen sei, dass die Texthoheit bei der Familie Biermann liege, sagt Kowalczuk. Nachdem er Mitte Juni das Manuskript vorgelegt habe, seien umfangreiche Passagen gestrichen worden. Welche, sagt er nicht. Er habe der Familie geschrieben, er sei nicht ihr Hagiograf. Die Familie habe ihm sinngemäß mitgeteilt, sie könne sich eine künftige Zusammenarbeit nicht vorstellen.



Seine Antwort schon damals, im Sommer: „Ich möchte kein Theater, ich will eure Feierlichkeiten nicht stören.“ Er habe angeboten, die Herausgeberschaft niederzulegen, das Buch hätte dann ohne seinen Namen erscheinen können. Das habe die Familie nicht gewollt. Kowalczuk widerspricht zudem der Darstellung, er allein habe die Texte ausgewählt.

Damit steht seine öffentliche Darstellung vom 17. November, er sei ohne Begründung aus dem Programm genommen worden, im Spannungsverhältnis zu dem, was er nun schildert: Der Streit mit der Familie und die Absage einer künftigen Zusammenarbeit lagen da bereits Monate zurück, und er selbst bezog sich in seiner Antwort ausdrücklich auf die Feierlichkeiten. Ob Biermanns Seite diese Antwort als Rückzug von der Festrede verstand, ist offen. Offen bleibt auch, warum Veranstalter und Label die Programmänderung nicht von sich aus öffentlich machten. Kowalczuk sagt, er habe bis zuletzt gehofft, die Festrede werde den Streit beilegen.

Kowalczuks Vorwürfe gegen Wolf Biermann

Kowalczuk erhebt im Tagesspiegel weitere Vorwürfe. Biermann behaupte öffentlich, die Auswahl sei allein Kowalczuks gewesen, obwohl nach der Abgabe vieles gestrichen worden sei. Im neuen Biermann-Film werde er mit Hilfe seiner Frau völlig unkritisch dargestellt. Biermann habe seinen „sexuellen Freistil“ als Errungenschaft besungen, ohne dass jemand die betroffenen Frauen gefragt habe. Von Fehlverhalten wisse er aber nichts. Biermann und seine Familie äußerten sich dazu bislang nicht. Außerdem gibt Kowalczuk bekannt, dass er „in ein paar Jahren“ eine Biografie über Biermann schreiben wolle.

Die Festrede zum Beginn des Abends hielt die russische Dissidentin Irina Scherbakowa, Vorsitzende von Zukunft Memorial. Kowalczuk hatte sie zuvor als gute Wahl bezeichnet.