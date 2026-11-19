Wer in Berlin gesetzlich versichert ist, erfährt in den kommenden vier Wochen, was die Krankenkasse 2027 kostet. Bei einigen Kassen steht die Antwort schon fest, bei den größten fallen die Entscheidungen erst kurz vor Weihnachten. Der Unterschied ist spürbar: Zwischen der günstigsten und einer der teureren Kassen in der Stadt liegen bei einem mittleren Einkommen rund 300 Euro im Jahr.



Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 bei 2,9 Prozent belassen. Was jede einzelne Kasse verlangt, beschließt ihr Verwaltungsrat. Die meisten Gremien tagen zwischen dem 10. und 20. Dezember.

IKK-Versicherte zahlen schon seit Oktober weniger

Eine Berliner Kasse hat in neuer Konstellation die Senkung bereits hinter sich. Die IKK Brandenburg und Berlin ist zum 1. Oktober in der IKK gesund plus aufgegangen. Ihre Mitglieder zahlen seither den Satz der fusionierten Kasse: 3,39 Prozent statt zuvor 4,35 Prozent. Die IKK gesund plus will diesen Wert auch 2027 halten.



Stabil bleiben möchte nach eigenen Angaben auch die Barmer. Sie rechnet laut krankenkasseninfo.de mit unverändert 3,29 Prozent, endgültig entscheidet ihr Verwaltungsrat im Dezember. Die BKK firmus, mit 2,18 Prozent die günstigste bundesweit geöffnete Kasse, hat schon im August angekündigt, höchstens bei dem aktuellen Satz zu bleiben.



Zwei Kassen mit besonders hohen Beiträgen wollen diese sogar senken. Die energie-BKK, die derzeit 3,98 Prozent verlangt, will dies am 9. Dezember beschließen. Auch die BKK24, mit 4,39 Prozent bislang die teuerste Kasse, hat eine Senkung angekündigt. Wie hoch sie ausfällt, ist in beiden Fällen offen.

AOK Nordost, TK und DAK entscheiden im Dezember

Für die meisten Berliner bleibt es vorerst spannend. Die AOK Nordost mit dem Einzugsgebiet Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verlangt seit Jahresbeginn 3,50 Prozent. Zur Entwicklung 2027 kann sie nach Angaben von krankenkasseninfo.de noch nichts sagen, die Entscheidung fällt voraussichtlich Mitte Dezember.

Die Techniker Krankenkasse, mit 2,69 Prozent die günstigste der großen Ersatzkassen, gibt ebenfalls noch keine Tendenz ab. Ihr Verwaltungsrat tagt am 18. Dezember. Die DAK-Gesundheit, derzeit bei 3,20 Prozent, entscheidet am selben Tag.



Wie groß der Spielraum ist, zeigt ein Rechenbeispiel. Ein Angestellter mit 4000 Euro brutto im Monat trägt die Hälfte des Zusatzbeitrags, die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber. Bei der AOK Nordost zahlt er nach heutigem Stand rund 16 Euro im Monat mehr als bei der TK, aufs Jahr gerechnet etwa 195 Euro. Gegenüber der BKK firmus sind es gut 26 Euro im Monat oder rund 320 Euro im Jahr.

Ob die Kasse warnt, entscheidet der Bundesrat

Verlassen sollten sich Versicherte darauf nicht, von ihrer Kasse Post zu bekommen. Seit Ende Juli müssen Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr gesondert über eine Erhöhung informieren. Der Bundestag hat die Rückkehr der Informationspflicht im Oktober beschlossen. Ob sie kommt, entscheidet der Bundesrat an diesem Freitag. Seine Ausschüsse empfehlen, den Vermittlungsausschuss anzurufen, wie die Berliner Zeitung berichtet hat. Dann könnte sich die Rückkehr über den Jahreswechsel hinaus verzögern.



Den eigenen Satz für 2027 finden Versicherte ab Mitte Dezember auf der Internetseite ihrer Kasse oder in der Kassenliste des GKV-Spitzenverbands.

So funktioniert der Wechsel

Erhöht die eigene Kasse zum 1. Januar, haben Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht bis zum 31. Januar. Es genügt, bei der neuen Kasse einen Mitgliedsantrag zu stellen, die Kündigung bei der alten läuft dann automatisch. Nach Angaben der Verbraucherzentrale ist man in diesem Fall ab 1. April neu versichert. Bis dahin gilt der höhere Satz der alten Kasse.



Wer bei einer Kasse bleibt, die ihren Beitrag nicht erhöht, kann trotzdem wechseln, wenn er mindestens zwölf Monate Mitglied war. Die Kündigungsfrist beträgt dann zwei Monate zum Monatsende. Familienversicherte Kinder und Ehepartner wechseln automatisch mit.



Rentner zahlen ebenfalls die Hälfte des Zusatzbeitrags, die andere übernimmt die Rentenversicherung. Eine Erhöhung sehen sie allerdings erst mit der Rentenzahlung für März, wenn die Frist für die Sonderkündigung bereits abgelaufen ist. Sie sollten deshalb im Dezember selbst nachsehen.

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