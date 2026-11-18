Für Millionen gesetzlich Versicherte fällt im Dezember die Entscheidung, wie viel sie 2027 für ihre Krankenversicherung zahlen. Dann tagen die Verwaltungsräte der Krankenkassen und legen ihre Zusatzbeiträge für das kommende Jahr fest. Die meisten Gremien kommen zwischen dem 10. und 20. Dezember zusammen. Vor einem Jahr war das Ergebnis für viele ernüchternd: Nach einer Auswertung der DAK-Gesundheit wurde der Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel für mehr als 39 Millionen Versicherte angehoben.



Offiziell sieht es diesmal besser aus. Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 bei 2,9 Prozent belassen. Doch der Wert ist nur eine Rechengröße. Nach Angaben des GKV-Spitzenverbands verlangen die Kassen schon jetzt im Durchschnitt rund 3,13 Prozent.



Der Verband der Ersatzkassen rechnet damit, dass einige Kassen 2027 weiter ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen auffüllen müssen, was höhere Beiträge nach sich ziehen kann. Erste Kassen haben sich bereits festgelegt: Die BKK firmus will ihren Satz von 2,18 Prozent stabil halten, wie krankenkasseninfo.de meldet. Für die meisten Kassen steht die Entscheidung aber noch aus.

Wer früh wechselt, zahlt einen Monat weniger

Erhöht die eigene Kasse zum 1. Januar, haben Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht, und zwar unabhängig davon, wie lange sie schon versichert sind. Es gilt bis zum Ende des Monats, in dem der höhere Beitrag erstmals fällig wird, also bis zum 31. Januar 2027. Wer erst dann wechselt, ist wegen der Kündigungsfrist von zwei Monaten zum Monatsende ab dem 1. April bei der neuen Kasse versichert, wie die Verbraucherzentrale erläutert.



Wer dagegen schon im Dezember handelt, sobald die Erhöhung bekannt ist, ist bereits ab dem 1. März Mitglied der neuen Kasse, darauf weist das Verbraucherportal Biallo hin. Bis dahin gilt der höhere Satz. Kündigen muss man bei der alten Kasse nicht selbst, das übernimmt die neue.

Der gesparte Monat allein macht niemanden reich. Interessanter ist der Abstand zwischen den Kassen: In diesem Jahr reicht die Spanne beim Zusatzbeitrag laut dem Vergleichsportal gkv-zusatzbeitrag.de von 2,18 bis 4,39 Prozent. Bei einem Bruttolohn von 3500 Euro beträgt der Unterschied für Beschäftigte knapp 39 Euro im Monat.

Rentner sollten besonders aufpassen. Bei ihnen wirkt sich eine Erhöhung zum Januar wegen einer gesetzlichen Verzögerung erst ab der Rentenzahlung für März aus. Die Frist für das Sonderkündigungsrecht endet trotzdem bereits im Januar.

Ob die Kasse warnt, entscheidet sich am Freitag

Ob Versicherte von einer Erhöhung überhaupt erfahren, ist derzeit offen. Seit Ende Juli müssen Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr gesondert informieren; gestrichen wurde die Pflicht mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Der Bundestag hat Mitte Oktober beschlossen, sie zusammen mit der Notfallreform wieder einzuführen. Der Bundesrat befasst sich am Freitag, 20. November, mit dem Gesetz. Sein Gesundheits- und sein Innenausschuss empfehlen allerdings, den Vermittlungsausschuss anzurufen, wie aus der Bundesrats-Drucksache 620/1/26 hervorgeht. Folgt die Länderkammer dieser Empfehlung, verzögert sich auch die Rückkehr der Informationspflicht, möglicherweise über die Jahreswende hinaus.



Versicherte sollten sich deshalb nicht auf einen Brief verlassen und Mitte bis Ende Dezember selbst auf der Internetseite ihrer Kasse nachsehen.

Was 2027 außerdem teurer wird

Unabhängig vom Zusatzbeitrag steigen 2027 die Zuzahlungen um 50 Prozent, das ist bereits Gesetz. Für Medikamente werden dann 7,50 bis 15 Euro statt bisher 5 bis 10 Euro fällig, für einen Krankenhaustag 15 statt 10 Euro, wie die Techniker Krankenkasse in einer Übersicht zusammenfasst. Der Festzuschuss für Zahnersatz sinkt demnach von 60 auf 50 Prozent der Regelversorgung. Gutverdiener trifft zudem die Beitragsbemessungsgrenze, die nach Angaben der Stiftung Warentest auf 6375 Euro im Monat steigt.