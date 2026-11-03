Krankenkasse erhöht Zusatzbeitrag ab November: Diese Kassen sind 2026 schon teurer geworden

Für die Mitglieder der SKD BKK ist die Krankenversicherung seit dem 1. November teurer. Die Betriebskrankenkasse, die auch in Berlin gewählt werden kann, hat ihren Zusatzbeitrag um 0,67 Prozentpunkte von 2,98 auf 3,65 Prozent angehoben. Das geht aus den Übersichten der Vergleichsportale gesetzlichekrankenkassen.de und krankenkasseninfo.de hervor. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent werden damit 18,25 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens fällig.



Was das in Euro bedeutet, hängt vom Einkommen ab. Beschäftigte und Arbeitgeber teilen sich den Beitrag. Bei 3000 Euro brutto steigt der Arbeitnehmeranteil um rund zehn Euro im Monat. Freiwillig versicherte Selbstständige tragen die Erhöhung allein und zahlen entsprechend rund 20 Euro mehr.



Wer wechseln will, kann ein Sonderkündigungsrecht nutzen. Es gilt bis zum Ende des Monats, in dem der höhere Beitrag erstmals fällig wird. Wegen der Frist von zwei Monaten zum Monatsende beginnt die neue Mitgliedschaft dann im konkreten Fall am 1. Februar 2027. Bis dahin gilt der höhere Satz. Eine Kündigung bei der alten Kasse ist nicht nötig: Es genügt, die Mitgliedschaft bei der neuen Kasse zu beantragen.

Sechs Kassen haben im laufenden Jahr nachgelegt

Gerade das könnten viele Versicherte übersehen. Seit Ende Juli müssen Krankenkassen ihre Mitglieder nicht mehr gesondert über eine Erhöhung informieren, weder per Brief noch digital. Gestrichen wurde die Pflicht mit dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Nach scharfer Kritik von Verbraucherschützern hat der Bundestag am 15. Oktober zusammen mit der Notfallreform beschlossen, sie wieder einzuführen. Der Bundesrat soll am 20. November abschließend beraten. Bis die Regelung in Kraft ist, müssen Versicherte selbst prüfen, ob ihre Kasse teurer wird.



Die meisten Beitragserhöhungen gab es zum Jahresbeginn. Von den großen Kassen setzten unter anderem die Techniker Krankenkasse, die DAK-Gesundheit und mehrere Kassen des AOK-Verbunds ihre Zusatzbeiträge herauf. Während des Jahres zogen sechs weitere Kassen nach. Zum 1. April erhöhten die IKK Südwest (auf 3,87 Prozent) und die BKK Würth (auf 3,40 Prozent), zum 1. August die Südzucker BKK (auf 3,50 Prozent) und die IKK Classic (auf 3,85 Prozent), zum 1. Oktober die BKK Groz-Beckert (auf 4,20 Prozent)



Es ging allerdings auch in die andere Richtung. Die BMW BKK senkte ihren Zusatzbeitrag zum 1. Juli von 3,90 auf 2,90 Prozent, die BKK Herkules zum 1. Oktober von 4,38 auf 3,48 Prozent.

GKV-Schätzerkreis erwartet stabile Beiträge

Für das kommende Jahr gibt es zumindest offiziell Entwarnung. Der GKV-Schätzerkreis, in dem Fachleute des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesamts für Soziale Sicherung und des GKV-Spitzenverbands sitzen, hat am 14. Oktober einen rechnerischen durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent für 2027 ermittelt. Das entspricht dem Wert, der für dieses Jahr prognostiziert wurde. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Prozentsatz für das kommende Jahr am 30. Oktober offiziell festgelegt.



Der Schätzerkreis rechnet für 2027 mit Ausgaben der Krankenkassen von insgesamt 378,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von drei Prozent nach rund sieben Prozent im laufenden Jahr. Die Einnahmen des Gesundheitsfonds werden auf 320,7 Milliarden Euro geschätzt, einschließlich eines Bundeszuschusses von 13,15 Milliarden Euro. Aus dem Fonds erhalten die Kassen Zuweisungen, die sich nach Alter, Geschlecht und Krankheitslast ihrer Versicherten richten. Was diese nicht decken, müssen sie über den Zusatzbeitrag finanzieren.

Der Durchschnittswert von 2,9 Prozent ist nur eine Rechengröße. Jede Kasse legt ihren Satz selbst fest; die Verwaltungsräte entscheiden darüber meist im Dezember. Nach Angaben des GKV-Spitzenverbands erheben die Kassen in diesem Jahr im Schnitt bereits rund 3,13 Prozent, also deutlich mehr als die für 2026 angesetzten 2,9 Prozent.



Der Verband der Ersatzkassen sieht die prognostizierte Stabilität in Gefahr und begründet mögliche höhere Zusatzbeiträge unter anderem damit, dass einige Kassen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen auffüllen müssen.



Gutverdiener zahlen 2027 ohnehin mehr. Die Beitragsbemessungsgrenze steigt auf 6375 Euro im Monat. Erst ab diesem Wert sind die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung gedeckelt.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema