Krankenkassen-Test: Diese zwei Kassen holen beim Service die Bestnote – eine ist sogar günstiger als der Schnitt

Service-Rating der Krankenkassen: TK und DAK mit Bestnote. Der TK-Zusatzbeitrag liegt mit 2,69 Prozent unter dem Schnitt – was beim Wechsel 2027 gilt.

Wie schnell hilft die Krankenkasse am Telefon? Ein neues Rating zeigt, welche Kassen ihre Versicherten am besten betreuen. (Symbolbild)

Die Techniker Krankenkasse (TK) und die DAK-Gesundheit bieten den besten Kundenservice unter den bundesweit geöffneten Krankenkassen. Beide erhalten in einem neuen Rating die Note „exzellent“.



Das Deutsche Finanz-Service Institut (DFSI) aus Köln hat dafür Hotlines, Apps, Geschäftsstellen und die Zufriedenheit der Kunden ausgewertet. Veröffentlicht wurde das Ranking im Handelsblatt.



Für Versicherte kommt das Ergebnis genau rechtzeitig. Im Dezember entscheiden die meisten Kassen über ihre Beiträge für 2027. Wer erhöht, gibt seinen Mitgliedern ein Sonderkündigungsrecht.

Krankenkassen-Test: TK und DAK mit Bestnote

Die TK überzeugt laut DFSI vor allem mit zufriedenen Kunden, die ihre Kasse gern weiterempfehlen. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar. Ein eigener Terminservice hilft Versicherten, schneller an einen Facharzttermin zu kommen.



Bei der DAK loben die Tester den persönlichen und den digitalen Service gleichermaßen. Die Barmer erhält die Note „sehr gut“. Bei App und Online-Angeboten liegt sie zusammen mit der TK an der Spitze.

Guter Service muss nicht teuer sein

Ein Blick auf die Beiträge lohnt sich. Die TK verlangt derzeit einen Zusatzbeitrag von 2,69 Prozent und liegt damit unter dem amtlichen Durchschnitt von 2,9 Prozent.



DAK und Barmer sind mit 3,2 und 3,29 Prozent deutlich teurer. Bei einem Bruttogehalt von 4000 Euro zahlen Arbeitnehmer bei der Barmer rund 12 Euro mehr im Monat als bei der TK.

So hat das DFSI die Krankenkassen bewertet

Das Institut hat den Service in vier Bereichen geprüft und unterschiedlich gewichtet:

So setzt sich die Service-Note zusammen klassischer Service wie Hotline und Beratung: 40 Prozent

Zufriedenheit und Weiterempfehlung der Kunden: 25 Prozent

App und Online-Geschäftsstelle: 20 Prozent

Geschäftsstellennetz: 15 Prozent

Zum klassischen Service zählen auch Angebote, die man erst im Ernstfall vermisst. Dazu gehören eine medizinische Hotline, die Vermittlung von Facharztterminen und Hebammen oder Hilfe beim Antrag auf Reha und Hilfsmittel.

Warum der Service bei Krankheit so wichtig ist

Wer gesund ist, ruft seine Krankenkasse kaum an. Das ändert sich mit einer langen Krankschreibung, einer Operation oder einem Pflegefall.



Gerade dann hakt es oft. Die Verbraucherzentrale Hamburg erlebt nach Angaben ihrer Gesundheitsexpertin Yvonne Vollmer nicht selten, dass Versicherte am Telefon falsche Auskünfte bekommen. Bescheide seien schwer verständlich, Krankengeldbezieher fühlten sich wie Bittsteller.



Die Leistungen selbst unterscheiden sich dagegen kaum, denn sie sind größtenteils gesetzlich vorgeschrieben. Beim Kassenwechsel entscheiden deshalb vor allem Beitrag und Betreuung.

Regionale Krankenkassen: Die besten AOKs

Viele AOKs nehmen nur Versicherte aus bestimmten Bundesländern auf. Wer dort lebt, findet unter ihnen einige der stärksten Anbieter.

Die besten AOKs beim Service AOK Plus (Sachsen, Thüringen): dichtes Filialnetz mit 130 Standorten, Hotline rund um die Uhr, Rückrufservice und starke App. Die Kasse will auf 160 Standorte ausbauen.

dichtes Filialnetz mit 130 Standorten, Hotline rund um die Uhr, Rückrufservice und starke App. Die Kasse will auf 160 Standorte ausbauen. AOK Bayern: verbindet laut Rating viele Geschäftsstellen mit guter Betreuung am Telefon und online.

verbindet laut Rating viele Geschäftsstellen mit guter Betreuung am Telefon und online. AOK Rheinland/Hamburg: volle Punktzahl im klassischen Service, Hotline rund um die Uhr und ein eigenes Team für Fragen zu Diagnosen und Medikamenten.

volle Punktzahl im klassischen Service, Hotline rund um die Uhr und ein eigenes Team für Fragen zu Diagnosen und Medikamenten. AOK Sachsen-Anhalt: bestes Geschäftsstellennetz der regionalen Kassen. Bei 44 Kundencentern kommt eine Filiale auf rund 19.400 Versicherte.

Beim digitalen Service schneidet unter den regionalen Kassen neben der AOK Plus die Bergische Krankenkasse am besten ab.



Viele Filialen sind allerdings kein Garant für gute Beratung. Darauf weist DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke selbst hin. Entscheidend sei, dass Telefon, App und persönlicher Kontakt gut zusammenspielen.

Zusatzbeitrag 2027: Bis 31. Januar wechseln

Den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 hat das Bundesgesundheitsministerium auf 2,9 Prozent festgelegt. Das ist nur eine Rechengröße. Tatsächlich zahlten Mitglieder schon 2026 im Schnitt rund 3,13 Prozent.



Erhöht die eigene Kasse zum 1. Januar 2027, können Mitglieder bis zum 31. Januar wechseln. Kündigen muss man bei der alten Kasse nicht. Es reicht, die neue Kasse zu wählen und sich dort auf das Sonderkündigungsrecht zu berufen. Ab 1. April ist man dann neu versichert.



Achtung: Seit Ende Juli 2026 müssen Kassen nicht mehr per Brief vor einer Erhöhung warnen. Was Versicherte bis Jahresende noch erledigen sollten, steht in unserem Überblick zur Krankenkasse 2027. Für Rentner gibt es dabei eine besondere Fristfalle.

Krankenkasse wechseln: So testen Sie den Service vorher

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