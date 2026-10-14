Krankenkassenbeiträge 2027: Linnemann stellt stabile Zusatzbeiträge in Aussicht

Ein milliardenschweres Spargesetz soll den Kostenanstieg im Gesundheitswesen bremsen. Für Versicherte ist die neue Prognose allerdings keine Garantie gegen höhere Beiträge.

Die gesetzlich Versicherten können im kommenden Jahr auf stabile Krankenkassenbeiträge hoffen. Nach einer neuen Finanzprognose könnte der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 2027 unverändert bei 2,9 Prozent liegen. Das teilte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) am Mittwoch unter Berufung auf die Berechnungen des GKV-Schätzerkreises mit.



Die Experten hatten zwei Tage lang die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung untersucht. Nach Angaben des Bundesamtes für Soziale Sicherung ergibt sich aus den Berechnungen für 2027 ein rechnerischer Zusatzbeitragssatz von weiterhin 2,9 Prozent, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet.



Ausschlaggebend dafür sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums die geplanten Einsparungen durch das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Es soll die Krankenkassen im kommenden Jahr auf der Ausgabenseite um bis zu 15 Milliarden Euro entlasten. Die Ausgaben dürften dadurch deutlich langsamer steigen als 2026.

Warum die Krankenkassen trotzdem höhere Beiträge verlangen können

Die Prognose bedeutet allerdings nicht, dass alle Versicherten im kommenden Jahr gleich viel bezahlen wie bisher. Jede gesetzliche Krankenkasse legt ihren Zusatzbeitrag eigenständig fest. Der amtliche Durchschnittswert dient als rechnerische Orientierung und berücksichtigt insbesondere nicht, ob einzelne Kassen ihre Finanzreserven auffüllen müssen.



Dass dieser Unterschied erheblich sein kann, zeigt die Entwicklung im laufenden Jahr. Während der amtliche durchschnittliche Zusatzbeitrag für 2026 bei 2,9 Prozent liegt, verlangten die Krankenkassen Ende Juni tatsächlich durchschnittlich 3,13 Prozent. Das geht aus dem Halbjahresbericht des Bundesgesundheitsministeriums hervor.



Viele Krankenkassen müssen ihre Rücklagen wieder aufbauen, nachdem diese in den Jahren 2024 und 2025 stark geschrumpft waren. Deshalb erheben einige Versicherer höhere Zusatzbeiträge, als sie zur Deckung ihrer laufenden Ausgaben benötigen.

Linnemann sieht trotz Spargesetz weiteren Reformbedarf

Gesundheitsminister Linnemann verwies trotz der günstigeren Prognose auf die schwierige Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung. „Wir müssen die strukturellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung lösen und ihre Finanzierung dauerhaft auf eine solide Grundlage stellen“, erklärte der CDU-Politiker laut dpa.



Die finanziellen Herausforderungen sind erheblich. Nach früheren Berechnungen des Gesundheitsministeriums hätte der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Gegenmaßnahmen im kommenden Jahr eine Finanzierungslücke von rund 19 Milliarden Euro gedroht. Bis 2030 wurde unter diesen Voraussetzungen sogar ein Fehlbetrag von rund 44 Milliarden Euro prognostiziert.



Hintergrund sind die stark gestiegenen Kosten für medizinische Leistungen. Im ersten Halbjahr 2026 nahmen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Leistungen und Verwaltung um 7,1 Prozent zu. Besonders stark stiegen die Kosten für Krankenhausbehandlungen.

Der GKV-Schätzerkreis setzt sich aus Fachleuten des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesamtes für Soziale Sicherung und des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen zusammen. Seine Prognose ist Grundlage für die Festlegung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes durch das Gesundheitsministerium.



Für die Versicherten wird letztlich entscheidend sein, welche Beitragssätze ihre jeweilige Krankenkasse für Januar 2027 festlegt.

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