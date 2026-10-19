Krawalle in Frankreich: In Deutschland frisst das Wohnen noch mehr Menschen das Einkommen weg

Hohe Mieten und knappe Löhne treiben die Franzosen auf die Straße. In deutschen Städten sind hohe Wohnkosten sogar noch häufiger ein Problem. Ein Vergleich.

Sie haben geplündert und ein 143 Jahre altes Rathaus in Brand gesetzt. In Frankreich geraten die Proteste außer Kontrolle.

Erst wurden Geschäfte geplündert, dann brannte Augenzeugen zufolge am Samstag das 143 Jahre alte Rathaus von Limoges. Die Bilder der Gewalt überlagern inzwischen die Anliegen der Demonstranten: Sie fordern mehr Lehrer und höhere Löhne und protestieren gegen Mieten, nach deren Deckung kaum Geld zum Leben bleibt.



Begonnen hatten die Proteste mit Schülern und Studenten, die gegen marode Klassenzimmer und Probleme bei der Hochschulzulassung auf die Straße gingen. Inzwischen reicht der Unmut darüber hinaus. Der französische Mieterbund CNL rief ausdrücklich zur Teilnahme an den Demonstrationen vom 17. Oktober auf. Er kritisierte steigende Mieten und das für 2027 geplante Einfrieren der Wohnbeihilfen.

Gerade beim Wohnen haben viele Deutsche wenig Grund, erleichtert ins Nachbarland zu schauen. In deutschen Städten müssen 12,6 Prozent der Menschen mehr als 40 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Wohnkosten ausgeben. In Frankreich sind es neun Prozent. Von 1000 Euro verschwinden bei den Betroffenen also mehr als 400 Euro allein fürs Wohnen.

In beiden Ländern stellt sich zudem die Frage, warum trotz Arbeit und höherem Gehalt am Monatsende vom Einkommen so wenig übrig bleibt.

Wer mietet, baut in Deutschland schwer Vermögen auf

Zuletzt sind die Mieten hierzulande wieder am stärksten in Berlin und Düsseldorf gestiegen. Selbst auf dem Land ist die Wohnkostenüberlastung in Deutschland nahezu dreimal so verbreitet wie in Frankreich.

So bleibt auch die finanzielle Belastungen in Deutschland nicht folgenlos. Sie äußert sich vielleicht nicht im Straßenkampf, dafür aber umso mehr an den Wahlurnen. Bei den jüngsten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gehörten Wirtschaft und Arbeit sowie soziale Sicherheit zu den stärksten Wahlmotiven. In Berlin konnte die Linke mit der Wohnungsfrage punkten, die sie zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs gemacht hatte.

Deutschland: 1000 Euro mehr Gehalt und kaum Wohlstand

Aber nicht nur die Wohnkosten sind ein Problem. Tatsächlich können die Reallöhne in Frankreich die Belastungen der Teuerung kaum ausgleichen. Obwohl die Löhne in Frankreich und Deutschland nominal deutlich gestiegen sind, hat die Inflation den Zuwachs weitgehend aufgezehrt.

Laut Le Monde ist der französische Medianlohn seit 2017 um 22,8 Prozent gestiegen. Nach einer Inflation von 23,4 Prozent bleibt vom Zuwachs nichts mehr übrig. Bloomberg berichtet, dass auch die Arbeitsmarktreformen von Präsident Macron bislang nichts daran ändern konnten, dass den Beschäftigten trotz eines beruflichen Aufstiegs im Monat rund 500 Euro fehlen, um ihre Ausgaben zu decken.

Auch in Deutschland können sich Vollzeitbeschäftigte wegen der hohen Inflation rechnerisch nur etwa vier Prozent mehr leisten, obwohl der mittlere Bruttolohn um mehr als 1000 Euro monatlich gestiegen ist. Besonders bitter ist es dort, wo mehr Arbeit und ein höherer Bruttolohn sich finanziell kaum auszahlen.

In beiden Ländern sorgen Steuern, Sozialabgaben und der Wegfall staatlicher Leistungen dafür, dass vom zusätzlichen Verdienst teilweise erstaunlich wenig übrig bleibt. Somit wackelt vor allem in Deutschland ein zentrales Versprechen der sozialen Marktwirtschaft: dass sich Leistung und beruflicher Aufstieg finanziell lohnen.

Berechnungen des ifo-Instituts zeigen, dass bei bestimmten Haushalten mehr als 90 Prozent einer Gehaltserhöhung durch Steuern, Sozialabgaben und wegfallende Sozialleistungen aufgezehrt werden können. Denn mit steigendem Einkommen fallen nicht nur höhere Abgaben an, zugleich werden staatliche Zuschüsse wie Wohngeld und Kinderzuschlag gekürzt. Im Extremfall bleiben von 100 Euro zusätzlichem Bruttogehalt weniger als zehn Euro tatsächlich übrig.

Bildungsfrage wird zur Gerechtigkeitsfrage

Ein allgegenwärtiges Gefühl des wirtschaftlichen Niedergangs hat die ursprüngliche Kritik an der Bildungsmisere in eine weitaus größere Gerechtigkeitsfrage verwandelt.

Auf Drängen der CSU bringt Schwarz-Rot die Mütterrente durch. Die Junge Union hatte das „Gießkannenprinzip“ für Mütter scharf kritisiert. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Sowohl in Frankreich wie Deutschland muss der Staat immer größere Verpflichtungen aus der Vergangenheit übernehmen und gleichzeitig in die Zukunft seiner Bürger investieren. Einem aktuellen Regierungsbericht zufolge entfallen inzwischen 32 Prozent des Budgets des französischen Bildungsministeriums auf Pensionsverpflichtungen gegenüber ehemaligen Staatsbediensteten. Es geht um 28,5 Milliarden Euro. Ausgerechnet in dem Land, in dem Schüler gegen schlechte Bildungschancen protestieren, bindet die Versorgung älterer Beschäftigter erhebliche öffentliche Mittel.

In Deutschland hat die Bundesregierung beschlossen, die gesetzlichen Renten bis 2031 gegen ein stärkeres Absinken im Verhältnis zu den Löhnen abzusichern. Dazu kommt die Mütterrente III, die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder künftig stärker berücksichtigt und die Bevölkerung jährlich rund fünf Milliarden Euro zusätzlich kostet. Das hatte der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, scharf kritisiert.

Im Sommer hatte er Rentenerhöhungen im Gegenzug an die Erhöhung des BaföG geknüpft und Kürzungen beim Elterngeld bemängelt. Zum Beispiel ist das maximale Basiselterngeld in Höhe von 1800 Euro monatlich seit 2007 nicht angehoben worden. Durch die Inflation hat es zusätzlich erheblich an Kaufkraft verloren.

Wenn Privilegien bestimmter Gruppen geschützt werden, während andere dafür zahlen, strapaziert das auf Dauer den Gerechtigkeitssinn der Gesellschaft. Darum ging es auch im deutschen Streit um die Rentenreform. Was in Frankreich auf den Straßen sichtbar wird, ist deshalb auch für Deutschland eine Warnung: Nicht allein die Höhe der Belastungen entscheidet über den sozialen Frieden, sondern auch die Frage, wie gerecht sie verteilt sind.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Senden Sie uns Ihr Feedback zu diesem Artikel an: briefe@berliner-zeitung.de

Lesen Sie mehr zum Thema