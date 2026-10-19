Krawalle in Frankreich: Ungarn und Polen sehen sich in ihrer Migrationspolitik bestätigt

Für osteuropäische Regierungen sind die brennenden Städte in Frankreich ein Beleg für ihren Migrationskurs. Hinter den Kulissen in Brüssel kracht es bereits.

Plünderungen in Paris, Lyon und Marseille, brennende Gebäude, darunter das historische Rathaus von Limoges. Am Sonnabend eskalierten die Proteste in Frankreich, es kam zu massiver Gewalt, landesweit gab es mehr als 1800 Festnahmen und Hunderte Verletzte. Auch in Osteuropa sorgten die Bilder aus Westeuropa für Entsetzen.

Als Erster meldete sich Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar. Auf X postete der Nachfolger von Viktor Orbán ein Video brennender Gebäude in Frankreich und schrieb dazu: „Angesichts dieser sinnlosen Zerstörung und ungerechtfertigten Gewalt ist nun vielleicht jedem klar, warum Ungarn in der Migrationsfrage die härtestmögliche Haltung einnimmt.“ Und weiter: „Wir werden in unseren Anstrengungen zum Schutz unserer Außengrenzen nicht nachlassen und unsere Einwanderungspolitik nicht ändern.“

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Die „überwältigende Mehrheit der europäischen Länder“ wolle inzwischen einen härteren Kurs in der Migrationspolitik und sei „endlich aufgewacht“, schrieb Magyar. „Das Europa, das wir alle lieben, steckt heute in ernsten Schwierigkeiten. Wir haben auch die Verantwortung, dazu beizutragen, unseren Kontinent als den wunderbarsten Ort für unsere Enkelkinder zu bewahren.“

Tusk: „Polen wird die Fehler anderer nicht wiederholen“

Wenig später zog Polens Regierungschef Donald Tusk nach. Frankreich erwähnte der liberalkonservative Ministerpräsident nicht ausdrücklich, doch der Zeitpunkt und der Ton ließen kaum Zweifel daran, worauf Tusk anspielte. „Polen wird die Fehler anderer europäischer Staaten nicht wiederholen und auch nicht für sie bezahlen“, schrieb Tusk auf X. „Wir verteidigen die Grenze entschlossen gegen illegale Migration, wir haben unsere eigene Asylpolitik (wir nehmen keine Anträge an), wir schieben diejenigen ab, die polnisches Recht brechen. In Sicherheitsfragen werden wir unnachgiebig sein. Das haben die Führer Europas in Brüssel von mir gehört.“

Später pflichtete auch US-Präsident Donald Trump dem bei und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: „Schließt eure Grenzen und übernehmt die Kontrolle, bevor es zu spät ist!“

Weder Magyar noch Tusk gelten in Brüssel als Rechtspopulisten. Beide gehören der Europäischen Volkspartei an, beide wurden im Westen als proeuropäische Hoffnungsträger gefeiert, die ihre Länder aus der Konfrontation mit der EU herausführen sollten. Doch in Migrationsfragen zeigt sich, dass die Machtwechsel in Warschau und Budapest an der Grundhaltung wenig geändert haben. Magyar hatte bereits nach seiner Wahl im Frühjahr angekündigt, jedwede illegale Migration zu blockieren, EU-Quoten abzulehnen und die Strafzahlungen aus Brüssel anzufechten. Er hatte sogar erklärt, Orbáns harte Linie während der Flüchtlingskrise 2015 sei richtig gewesen.

Für Magyar haben die Krawalle in Frankreich auch eine innenpolitische Dimension. Im Frühsommer war er in seiner Heimat wegen des EU-Migrationspakts selbst ins Visier geraten. In Budapest zogen Demonstranten durch die Innenstadt und skandierten „Verräter“, weil Magyar den Pakt mittragen wollte; einige forderten seinen Rücktritt, andere riefen den Namen Viktor Orbáns. Organisiert hatten die Kundgebung Fidesz und andere rechte Bewegungen. Magyar hatte damals im Parlament argumentiert, der Pakt enthalte strengere Maßnahmen als die bisherige EU-Politik, etwa schnellere Verfahren und stärkere Grenzkontrollen. Die Bilder aus Frankreich bieten ihm nun die Gelegenheit, sich von dem Vorwurf zu befreien, er sei in der Migrationsfrage weich geworden.

Donald Tusk und Péter Magyar fahren in Migrationsfragen einen kompromisslosen Kurs. © David Balogh/imago

Genau das wirft ihm die Linke in Ungarn vor. András Jámbor, linker Aktivist und Mitglied der Budapester Stadtversammlung, sagte, der Premier missbrauche die Aufnahmen für politische Zwecke. „Es ist zutiefst verstörend, dass der ungarische Ministerpräsident sich entschieden hat, nicht auf die legitimen Forderungen der Menschen und die ungerechtfertigte Gewalt einzugehen, sondern sie stattdessen als Migranten abzustempeln“, sagte Jámbor. „Zwar haben einige Demonstranten einen Migrationshintergrund, wie Teile der Gesamtbevölkerung auch, aber bei dieser Demonstration geht es um mehr.“

„Eines Europäischen Rates nicht würdig“

Die Posts vom Sonntag tragen einen Streit in die Öffentlichkeit, der bereits beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hinter verschlossenen Türen eskaliert war. Dänemark, Italien und Polen hatten laut Politico versucht, die Formulierungen zur Migration in den Gipfelschlussfolgerungen deutlich zu verschärfen. Mehr als ein Dutzend Staaten sollen den Vorstoß unterstützt haben, Ungarn eingeschlossen. Gescheitert sei er schließlich am Widerstand von Emmanuel Macron, Luxemburgs Premier Luc Frieden und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Macron warnte vor einer „Stigmatisierung“ von Einwanderern, Sánchez würdigte deren positiven Beitrag.

Die anschließende Debatte unter den Staats- und Regierungschefs am Freitag soll nach Angaben zweier EU-Diplomaten, die gegenüber Politico anonym blieben, „hitzig“, „hässlich“, „sehr direkt“ und „eines Europäischen Rates nicht würdig“ gewesen sein. Ein Diplomat bezeichnete sie gar als „schrecklich“. Einer der beiden meinte, Ratspräsident António Costa hätte eingreifen und die Aussprache abbrechen müssen.

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Tschechiens Premier Andrej Babiš hätten eine „hoch aufgeladene Sprache“ verwendet und die Migrationspolitik mit der „Verteidigung der europäischen Zivilisation“ verknüpft. Ein dritter Diplomat hielt dagegen, der Austausch sei zwar leidenschaftlich, aber „politisch“ und „notwendig“ gewesen, um die Debatte näher an die tatsächlichen Sorgen der Wähler zu bringen.

Die Konfliktlinie verläuft dabei nicht mehr schlicht zwischen Ost und West. Mit Dänemark und Italien stehen auch westliche und nördliche Staaten auf der Seite der Hardliner, während Frankreich, Spanien und Luxemburg die Gegenposition halten. Doch nirgends wird die Ablehnung so offen und selbstbewusst formuliert wie in Warschau und Budapest, wo Regierungschefs ganz unterschiedlicher politischer Herkunft inzwischen fast wortgleich argumentieren.

Für Brüssel kommen die Bilder aus Frankreich zur Unzeit. Die EU-Staaten müssen sich in den kommenden Monaten auf den nächsten langfristigen Haushalt und die weitere Finanzierung der Ukraine einigen. Außerdem gibt es in mehreren EU-Ländern wichtige Wahlen im kommenden Jahr – unter anderem in Frankreich.

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