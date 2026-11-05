Krebskranker Star-Koch: Schuhbeck bleibt bis mindestens Mai 2027 auf freiem Fuß

Ein Sachverständiger hält den 77-Jährigen weiterhin für nicht haftfähig. Erst im Frühjahr prüft die Justiz erneut, ob der an Krebs erkrankte Koch die Strafe antreten muss.

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Der verurteilte Fernsehkoch Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht in ein bayerisches Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat die Unterbrechung seiner Haft bis mindestens zum 5. Mai 2027 verlängert. Danach will die Justiz erneut überprüfen, ob sich an der Lage etwas geändert hat.

Grundlage ist das Urteil eines Sachverständigen. Dieser kam zu dem Schluss, „dass Herr Schuhbeck zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin nicht haftfähig ist“, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der 77-Jährige ist an Krebs erkrankt und wird außerhalb der Gefängnismauern medizinisch versorgt.

Vier Jahre und drei Monate Strafe stehen aus

Eigentlich müsste Schuhbeck eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verbüßen. Solange ein Arzt ihn jedoch für nicht haftfähig hält, bleibt die Vollstreckung ausgesetzt.

Das Landgericht München I hatte den Gastronomen im vergangenen Jahr verurteilt – unter anderem wegen Insolvenzverschleppung, Betrugs und vorsätzlichen Bankrotts. In das Urteil floss zudem eine frühere Verurteilung aus dem Jahr 2022 wegen Steuerhinterziehung ein.

Firmengeflecht mit 27 Millionen Euro Schulden

Hinter dem Fall steht der wirtschaftliche Absturz eines einst gefeierten Küchenstars. Schuhbeck hatte über Jahre ein Geflecht aus Restaurants, einem Gewürzladen und einem Partyservice aufgebaut und sich damit finanziell übernommen.

Am Ende stand ein hoher Schuldenberg. Im Insolvenzverfahren meldeten seine Gläubiger Forderungen von 27 Millionen Euro an. (mit dpa)

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