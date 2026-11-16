Kretschmann kontert bei Miosga die Gen-Z-Proteste. Dabei geht es auch um die Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr.

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Winfried Kretschmann hat bei „Caren Miosga“ die Proteste der „Gen Z“ mit einem drastischen Bild gekontert. „Was nützt eine gute Schule, wenn eine Bombe auf sie fällt?“, fragte der frühere grüne Ministerpräsident am Sonntagabend in der ARD-Talkshow.

Im Mittelpunkt stand eine Frage, die viele junge Demonstranten umtreibt: Warum fließen Milliarden in die Bundeswehr, während das Bildungssystem schwächelt? Mit Kretschmann diskutierten Juso-Chef Philipp Türmer und die Potsdamer Bildungsforscherin Nina Kolleck.

Caren Miosga: Warum junge Leute Rüstung gegen Bildung aufrechnen

Ein Einspieler zeigte junge Leute, die hohe Militärausgaben ablehnen und mehr Geld für Schulen und Hochschulen fordern. Der Hintergrund: Für die Aufrüstung der Bundeswehr sind derzeit Milliarden verfügbar, neue Schulden gelten dabei kaum als Hindernis. Gleichzeitig steckt die Bildung in der Krise.

Die Ergebnisse der Pisa-Studie 2025 zeigen für Deutschland historische Tiefstwerte in allen getesteten Kernbereichen.

Juso-Chef Philipp Türmer hält die Rechnung der Demonstranten nicht für abwegig. Die Probleme im Bildungssystem seien seit Jahren bekannt – Stichwort Pisa-Schock.

Verglichen mit „Panzern und Fregatten“ sei es „gar nicht so teuer, das endlich mal zu fixen“, sagte Türmer. Dass viele junge Menschen unzufrieden seien, sei nachvollziehbar. Seine Forderung: „Wir bräuchten für unser Bildungssystem mindestens die gleiche Kraftanstrengung, wie wir sie für unsere Bundeswehr geleistet haben.“

Im Rahmen der Diskussion zu den Protesten hatte der Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) vor sogenannten „migrantischen Milieus“ gewarnt. Auch das wurde bei Miosga thematisiert. Auf Miosgas Frage, ob die Aussagen Dobrindts so tatsächlich stimmten, antwortete Kolleck: „Was ist schon Migrationshintergrund?“

„Eine Frage der Hierarchie“: Warum Kretschmann widerspricht

Kretschmann wollte Bildung und Verteidigung nicht gegeneinander ausspielen. Ausgaben für Bildung, Soziales, Infrastruktur und Innovationen hätten eine andere Priorität als die Rüstung.

„Es ist eine Frage der Hierarchie“, sagte der Grüne. Beides „auf so eine platte Weise“ gegeneinanderzustellen, halte er für nicht sinnvoll.

Für Kretschmann geht es dabei um mehr als Haushaltszahlen. „Ob ich im Ernstfall mein Leben für mein Land opfere, das ist eine existenzielle Frage“, sagte er. „Da geht’s ans Eingemachte und nicht um irgendwelche technokratischen Debatten.“

Miosga erinnerte daran, dass Kretschmann 1968 seinen Wehrdienst leistete, als Truppen des Warschauer Pakts in die Tschechoslowakei einmarschierten. Seine 18 Monate Grundwehrdienst bei der 10. Panzerdivision in Ingolstadt hatte er früher als „schlimme Erfahrung“ beschrieben.

Sein Vorschlag an die „Gen Z“: ein allgemeines republikanisches Jahr, in dem jeder selbst entscheiden könne, wofür er sich einsetzt – für die Wehrpflicht oder für etwas anderes.

Würde Juso-Chef Türmer heute Wehrdienst leisten?

Auf Miosgas Frage, ob er selbst heute Wehrdienst leisten würde, antwortete Türmer vorsichtig. Als Jugendlicher habe er das pauschal ausgeschlossen, seit dem Angriff auf die Ukraine denke er anders darüber.

„Die Demokratie ist am Ende etwas, was auch verteidigt werden muss“, sagte der Juso-Chef. Ein klares Ja vermied er dennoch: „Ob man dann in der Situation wirklich den Mut findet, das weiß niemand.“ Zugleich verwies Türmer auf Probleme in der Bundeswehr, etwa den Anstieg rechtsextremer Verdachtsfälle.

Kretschmanns Kritik an Merz: „So ein Versprechen darf man nicht machen“

Zum Streitthema wurde auch die Verlässlichkeit der Bundesregierung. Kretschmann warf Kanzler Friedrich Merz vor, Zusagen gemacht zu haben, die sich nicht rechnen oder nicht in seiner Macht stehen.

In der Opposition habe Merz etwa versprochen, das Bürgergeld zu senken, um Projekte gegenzufinanzieren. „So ein Versprechen darf man nicht machen. Das holt einen unwiederbringlich ein“, sagte Kretschmann.

Auch die angekündigte Senkung der Stromsteuer, für die laut SPD-Finanzminister Lars Klingbeil kein Spielraum bestehe, schade der Glaubwürdigkeit. In der Außenpolitik stellte Kretschmann dem Kanzler dagegen ein gutes Zeugnis aus.

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