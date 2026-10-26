Die „Mein Schiff 3“ ist in Bremerhaven mit einem Frachter kollidiert. 2428 Gäste waren dabei an Bord. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

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Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ war am Vortag bei stürmischem Wetter mit zwei Containerschiffen kollidiert.

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Beim Auslaufen aus dem Hafen von Bremerhaven ist das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 3“ am Sonntag mit einem Frachter zusammengestoßen. Der Aufprall riss die Bordwand eines Containerschiffs über mehrere Meter auf.

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Zum Zeitpunkt der Kollision in Bremerhaven befanden sich nach Angaben von TUI Cruises 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Grund für den Zusammenstoß war eine Windböe. Dies teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Was beim Auslaufen der „Mein Schiff 3“ geschah

Gegen 17 Uhr legte das Schiff trotz des stürmischen Wetters mit Schlepperhilfe von der Columbuskaje ab. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Am Containerterminal sollen starke Windböen das Schiff erfasst haben, sodass es den Kurs nicht halten konnte. Auch die Schlepper hätten das demnach nicht verhindern können.

Ein von der Deutschen Presse-Agentur verifiziertes Augenzeugenvideo zeigt, wie der Abstand zwischen dem Kreuzfahrtschiff und einem an der Hafenmauer liegenden Containerschiff immer kleiner wird, bis es zum Zusammenstoß kommt.

Zehn Meter langer Riss im Frachter

Die Bordwand eines Containerschiffs ist auf einer Länge von rund zehn Metern aufgerissen. Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Frachter der Reederei MSC.

Auch die „Mein Schiff 3“ selbst wurde beschädigt. Auf dem Video sind Trümmer zu sehen, Rettungsboote sollen bei dem Aufprall zerstört worden sein.

Zur Zahl der beteiligten Schiffe gibt es unterschiedliche Darstellungen. Zunächst war von einer Kollision mit einem Containerschiff die Rede. Später teilte die Polizei mit, dass insgesamt drei Schiffe betroffen seien. TUI Cruises bestätigte den Unfall. Eine Sprecherin sprach allerdings nur von einem Containerschiff.

Die Polizei sprach am Montag davon, dass das Kreuzfahrtschiff auf zwei Containerschiffe zutrieb, die an der Stromkaje festgemacht hatten. An dem kleineren Containerschiff sei ein leichter Schaden entstanden, bei dem größerem ein erheblicher.

Wie viele Menschen an Bord waren

Nach Angaben von TUI Cruises befanden sich zum Unfallzeitpunkt 2428 Gäste und 922 Crewmitglieder an Bord. Verletzte gebe es nicht, alle könnten vorerst an Bord bleiben. Die „Mein Schiff 3“ kehrte nach dem Zusammenstoß an die Columbuskaje zurück. Dort werde der entstandene Schaden begutachtet, Fachleute seien vor Ort.

Ob und wann das Schiff und die Passagiere die Reise antreten können, ist unklar. „Weitere Informationen werden wir bereitstellen, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen“, teilte die TUI-Cruises-Sprecherin mit.

Das Ausmaß des Schadens und die Unfallursache waren nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Die Wasserschutzpolizei ermittelt, Beamte waren am späten Abend vor Ort. Weitere Informationen sollten am Montag folgen.

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