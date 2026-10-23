Krieg im Sudan: Bericht belegt systematische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Mindestens 43 Angriffe auf Kliniken, Dutzende tote Ärzte: Eine Medienrecherche legt neue Zahlen zum Krieg in Darfur vor. Die RSF-Miliz weist die Vorwürfe zurück.

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Sudanesische Familien, die aus al-Faschir vertrieben wurden, stellen sich im neu errichteten Lager El-Afadh in Al Dabbah im Nordstaat Sudan auf, um Nahrungsmittelhilfe zu erhalten.

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Eine Recherche des britischen Senders BBC dokumentiert zahlreiche gezielte Angriffe auf Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in der sudanesischen Stadt Al-Faschir. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte spricht von möglichen Kriegsverbrechen.

Die paramilitärische Miliz Rapid Support Forces (RSF) soll zwischen Mai 2024 und Oktober 2025 mindestens 43 Angriffe auf medizinische Einrichtungen in der Hauptstadt der Region Darfur verübt haben. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht der BBC hervor, der sich auf Aussagen von Augenzeugen und Fachleuten stützt. Ein Großteil der betroffenen Einrichtungen musste nach den Attacken den Betrieb einstellen.

Al-Faschir war von Anfang 2024 bis Oktober 2025 von der RSF belagert und schließlich eingenommen worden. Seit April 2023 kämpft die Miliz gegen die sudanesische Armee um die Vorherrschaft über Land und Ressourcen im Sudan.

UN spricht von möglichen Kriegsverbrechen

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, bezeichnete die Ergebnisse der Recherche laut BBC als „zutiefst beunruhigend“. Die zahlreichen Angriffe der RSF auf zivile Infrastruktur, darunter Gesundheitseinrichtungen, stellten schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar und könnten Kriegsverbrechen sein. Die RSF wies die Vorwürfe zurück.

Nach den von der BBC zusammengetragenen Daten wurden in Al-Faschir zwischen April 2023 und Oktober 2025 mindestens 120 medizinische Fachkräfte verletzt, 55 getötet und zehn verschleppt oder entführt. Ein Arzt sagte dem Sender, die Angriffe seien vorsätzlich und geplant gewesen, um Menschen aus der Stadt zu vertreiben.

Auch Krankentransporte Ziel von Drohnen

Den Recherchen zufolge wurden auch Krankentransporte gezielt mit Drohnen attackiert. Dabei seien Dutzende Menschen getötet worden. Nach der Einnahme der Stadt seien Ärzte gezwungen worden, für die RSF zu arbeiten.

Auch der sudanesischen Armee werden Angriffe auf die Gesundheitsinfrastruktur zur Last gelegt. Das geht unter anderem aus Berichten der Weltgesundheitsorganisation hervor. (mit AFP)

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