Die Bundesregierung nennt für die ersten neun Monate andere Zahlen als das Bundesamt. Seit Januar müssen junge Männer einen Fragebogen zum Wehrdienst ausfüllen.

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Ein Teilnehmer des Schulstreiks gegen die Wehrpflicht zeigt am 25. September in Frankfurt am Main ein Protestplakat.

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In Deutschland sind nach Angaben des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bafza) von Januar bis Ende Oktober 16.869 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung eingegangen. Allein im Oktober kamen 1892 hinzu. Das teilte eine Sprecherin des Bundesamts der Rheinischen Post mit, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch berichtete.

Mehr als viermal so viele Anträge wie 2025

Nach Angaben der Behörde waren bis Ende Juni 5862 Anträge eingegangen, bis Ende September bereits 14.977. Für das gesamte Jahr 2025 nennt das Bafza 3879 Anträge, für 2024 waren es 2249. Damit gingen beim Bundesamt in den ersten zehn Monaten mehr als viermal so viele Anträge ein wie im gesamten Vorjahr.

Behörden nennen unterschiedliche Zahlen

Die Bundesregierung nennt allerdings andere Antragszahlen. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linken führt sie für die ersten neun Monate 2026 insgesamt 12.984 Anträge auf. Für 2025 nennt sie 7691, für 2024 insgesamt 2998.

Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr teilte der Deutsche-Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) mit, dass bei der Bundeswehr bis Ende September 14.551 Anträge eingegangen seien. Davon stammten 13.132 von Ungedienten, 1282 von Reservisten und 137 von aktiven Soldaten. Ein Teil der Abweichungen beruht auf unterschiedlichen Erfassungsstufen bei Bundeswehr und Bafza.

Musterung trotz freiwilligem Wehrdienst

Seit Januar gilt der neue Wehrdienst. Die Wehrpflicht bleibt ausgesetzt, der Dienst bei der Bundeswehr ist weiterhin freiwillig. Junge Männer müssen jedoch einen Fragebogen zu ihrem Interesse am Wehrdienst ausfüllen. Die Neuregelung sieht außerdem eine Musterungspflicht für Männer ab 18 Jahren vor.

Die Bundesregierung begründet die Reform mit der veränderten Sicherheitslage in Europa. Experten führen den Anstieg der Verweigerungsanträge unter anderem auf die Unsicherheit angesichts des Ukraine-Kriegs und der Konfrontationspolitik in Europa zurück. Beobachter verweisen zudem auf Berichte über sexualisiertes Fehlverhalten in der Bundeswehr.

Nach Erfahrungen der DFG-VK müssen Antragsteller teilweise mehrere Monate auf eine Entscheidung warten. Die Bearbeitung dauert demnach zwischen fünf Wochen und sechs Monaten.

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