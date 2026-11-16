Krim-Brücke: Neue Bilder nach ukrainischem Drohnenangriff

Ein ukrainischer Telegram-Kanal meldet zwei beschädigte Fahrbahnstellen und einen verformten Brückenbogen. Der Gouverneur der Halbinsel kündigt Verkehrsbeschränkungen an.

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Die Krim-Brücke erstreckt sich zwischen Kertsch auf der Krim-Halbinsel und dem russischen Festland.

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Nach dem Drohnenangriff auf die Krim-Brücke veröffentlichte der ukrainische Telegram-Kanal Absolutely Reliable Source am Montag Aufnahmen, die nach seiner Darstellung größere Schäden zeigen. Der Kanal bezeichnet die Bilder als Satellitenaufnahmen. Demnach soll die Fahrbahn an mindestens zwei Stellen beschädigt und ein Brückenbogen verformt sein.

Der ukrainischsprachige Kanal veröffentlicht vor allem Satellitenaufnahmen und Auswertungen zu ukrainischen Angriffen auf Ziele in Russland. Das Investigativmedium The Insider griff bereits im September Angaben des Kanals über Schäden an russischer Militärtechnik am Flughafen von Sotschi auf.

Kreml spricht von geringen Schäden

Russland räumte Beschädigungen an der strategisch wichtigen Verbindung zur Halbinsel Krim ein, bezeichnete sie jedoch als gering. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die Schäden würden untersucht. Nach Angaben des russischen Verkehrsministeriums lief der Bahnverkehr weiter, der Autoverkehr war gesperrt.

Verkehr nach Drohnenangriff eingeschränkt

Nach russischen Angaben trafen ukrainische Drohnen die Brücke über die Meerenge von Kertsch in der Nacht zum Montag. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, kündigte am Morgen vorübergehende Verkehrsbeschränkungen an.

Der Angriff war Teil umfangreicher ukrainischer Drohnenangriffe auf Russland. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht 1336 Drohnen abgefangen und zerstört. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, dies sei nach einer Auswertung russischer Behördenangaben die zweithöchste Zahl seit Jahresbeginn gewesen.

Wichtige Verbindung zur Krim

Die 19 Kilometer lange Krim-Brücke verbindet das russische Festland mit der Halbinsel, die Russland 2014 annektiert hat. Über das Bauwerk führen eine Straße und eine Eisenbahnstrecke. Die Brücke war in der Vergangenheit ein wichtiger Versorgungsweg für russische Streitkräfte.

Seit Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar 2022 wurde die Brücke mehrfach angegriffen. Bei einer Bombenexplosion im Oktober 2022 waren vier Menschen ums Leben gekommen. Die Brücke war danach monatelang nur eingeschränkt nutzbar.

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