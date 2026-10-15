Krise vor dem Leipziger Derby: Lok und Chemie hinken ihren Ambitionen hinterher

Der Haussegen hängt, was in Leipzig den 1. FC Lokomotive und Chemie angeht, ziemlich schief. Die einen, die aus Probstheida, hinken ihren Ambitionen, erneut ein Wörtchen an der Spitze der Regionalliga mitzureden und nach dem zweimal in Folge verpassten Aufstieg endlich in der Dritten Liga anzukommen, hinterher. Als Tabellenzehnter sogar deutlich. Satte 13 Punkte schon beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Chemnitz. Nach einem Drittel der Saison scheint der Zug Richtung Spitze bereits abgefahren.

Außergerichtliche Einigung mit Miroslav Jagatic

Nicht viel besser sieht es bei den anderen, denen aus Leutzsch, aus. Zwar haben sie dort nicht ganz so hohe Ansprüche und sind froh, sich vor zweieinhalb Wochen mit ihrem einstigen Trainer Miroslav Jagatic, der bis Ende 2024 gut sechs Jahre im Amt war und eine erfolgreiche Zeit prägte, nach langen Querelen außergerichtlich über das Ende seines Arbeitsvertrages geeinigt zu haben. Sportlich aber halten sie mit ihren im Vergleich zum ewigen Lokalrivalen eher bescheidenen Vorstellungen dennoch nicht mit.



Nicht einmal die konnten sie mit bisher zwei Siegen und Tabellenrang 15 auch nur annähernd erfüllen. Wie schon im Vorjahr richten sich die Augen der Anhänger vor allem nach dem zuletzt arg enttäuschenden 1:3 gegen das bisherige Schlusslicht Luckenwalde dem Tabellenkeller zu und nicht dem angestrebten Platz im gesicherten Mittelfeld.



Dabei hatte nach einem 2:1 zuvor bei Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue alles viel, viel freundlicher ausgesehen. Zudem hatte das Weiterkommen im Landespokal mit 4:1 beim Hoyerswerdaer FC, auch wenn der nur in der Landesklasse Ost zu Hause ist, für weiteren Rückenwind gesorgt.

Vor allem der Coup im Erzgebirgsstadion brachte so etwas wie Euphorie nach Leutzsch. Zumindest einen Hauch davon. Die Wende zum Guten schien nahe. Zufrieden wie zuletzt nur selten war Trainer Alexander Schmidt. Von einem „überragenden Gefühl“ hatte er gesprochen. Zwar auch vom „Quäntchen, das du brauchst“, um solche Siege einzufahren, wobei er das Wort Glück nicht in den Mund nahm, dafür umso deutlicher eine „starke Abwehrleistung“ herausstrich.



Noch mehr hatte ihm gefallen, dass die Mannschaft nach dem großen Umbruch im Sommer – 13 Spieler sind neu im 25-köpfigen Kader – zu sich findet. Es klang fast wie ein Ritterschlag, als er ihr bescheinigte: „So langsam begreift sie, was sie tun muss, um Punkte zu holen.“ Nur um zwei Wochen später von einer „riesigen Enttäuschung“ zu sprechen und davon, dass sein Team „in Zweikämpfen nicht gut, ja schwach“ gewesen sei.



Wieder mal haben sie das Gefühl, in einer Ergebnis- und vor allem Gefühls-Achterbahn zu sitzen.

Im bislang letzten Leipzig-Derby in der vergangenen Saison ging Chemie als Sieger vom Platz und feierte den Erfolg gegen Lok ausgelassen. © Picture Point/Roger Petzsche/Imago

Das große Dilemma dabei ist, dass es vor allem im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark nicht flutscht. In sechs (!) Heimspielen hat es erst einen (!!) Punkt gegeben und in der vierten Partie zu Hause, beim 2:2 gegen Zwickau, überhaupt die ersten (!!!) Treffer. In der Schlussphase war Philipp Kühn hellwach und mit zwei Kopfbällen erfolgreich. Mit vier Treffern ist der Angreifer der mit Abstand beste Schütze.



Dazu gehört in diesem Fall nicht allzu viel, denn er allein hat öfter als einmal getroffen. Die Anhänger, durch die der AKS mit 4999 Besuchern seit Jahren als ausverkauft gemeldet wird, wurden und werden arg auf die Folter gespannt. Denn noch nie seit dem Wiederaufstieg in die Regionalliga 2019 hat es mit dem ersten Heimsieg so lange gedauert.



Ob es damit in diesem Kalenderjahr noch was wird – die restlichen Gegner bis zur Winterpause sind mit der Zweiten von Hertha BSC (da vielleicht noch am ehesten), dem gerade von der Tabellenspitze entthronten FC Rot-Weiß Erfurt und dem erstarkten BFC Dynamo nicht ohne –, steht in den Sternen.

Das aber spielt an diesem Wochenende eine untergeordnete Rolle. Denn es ist Derby. Das Spiel der Spiele in jedem Halbjahr gegen den 1. FC Lok. Das hat es einst sogar im damaligen Zentralstadion gegeben. 40.000 Zuschauer waren dabei keine Seltenheit. Schließlich ging es um die Nummer eins in der Messestadt, und die Grün-Weißen haben den Blau-Gelben, obwohl die sich nach Gründung der Fußballklubs Mitte der 1960er-Jahre der vollen Unterstützung der Stadt und des Bezirkes sicher sein durften, trotzdem manches Mal das Fell über die Ohren gezogen.



Noch heute werden die Helden von 1964, als der „Rest von Leipzig“ sensationell DDR-Meister geworden war, als Legenden verehrt. Denn Meister zu werden, das haben die aus Probstheida trotz etlicher Nationalspieler nie geschafft.

Vom Alfred-Kunze-Sportpark ins Bruno-Plache-Stadion

Diesmal müssen die Leutzscher am Sonnabend, 14 Uhr, ins gut eine halbe Autostunde vom Alfred-Kunze-Sportpark entfernte Bruno-Plache-Stadion. Gewinnen konnten sie seit dem Wiederaufstieg in die Viertklassigkeit dort erst einmal. Ganz unbekannt ist ihnen das Gefühl also nicht. Für Tyron Profis aber schon. Der gebürtige Stuttgarter, auch er einer der vielen Neuen in dieser Spielzeit, stammt aus der Talenteschmiede der Stuttgarter Kickers und kam von Oberligist VFC Plauen.



Nachdem er beim 1:3 gegen Luckenwalde per wuchtigem Kopfball das (zu) späte Ehrentor erzielt hatte, gab er nach der Niederlage fast schon trotzig die Richtung und den Plan für die nächste Partie vor: „Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden nächste Woche wieder Vollgas geben.“ Sie werden ihm erzählt haben, warum gerade das diesmal noch wichtiger ist als sonst: Weil es gegen den 1. FC Lok geht.

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