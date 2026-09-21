Abgeordnetenhauswahl

Die Linke hatte eine Kampagne, die AfD hatte Kristin Brinker

Die AfD legt in Berlin deutlich zu und bleibt trotzdem hinter den eigenen Erwartungen. Ihre Spitzenkandidatin und deren Wahlkampf liefern dafür reichlich Stoff. Ein Kommentar.

Foto von Autor/Autorin: Sven Versteegen
Sven Versteegen
5 Min
AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker am Tag nach der Wahl in Berlin.

AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker am Tag nach der Wahl in Berlin.

© Sebastian Gollnow/dpa

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Kristin Brinker wollte Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Ihre Partei wollte stärkste Kraft werden. Am Sonntag landet die AfD nun bei rund 16 Prozent. Ein kräftiger Zugewinn, aber deutlich weniger als das, was Brinker einmal angekündigt hatte.

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