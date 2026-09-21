Kristin Brinker wollte Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Ihre Partei wollte stärkste Kraft werden. Am Sonntag landet die AfD nun bei rund 16 Prozent. Ein kräftiger Zugewinn, aber deutlich weniger als das, was Brinker einmal angekündigt hatte.
Abgeordnetenhauswahl
Die Linke hatte eine Kampagne, die AfD hatte Kristin Brinker
Die AfD legt in Berlin deutlich zu und bleibt trotzdem hinter den eigenen Erwartungen. Ihre Spitzenkandidatin und deren Wahlkampf liefern dafür reichlich Stoff. Ein Kommentar.
5 Min
Link kopiert
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.
AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker am Tag nach der Wahl in Berlin.
© Sebastian Gollnow/dpa