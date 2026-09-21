Die Linke hatte eine Kampagne, die AfD hatte Kristin Brinker

Die AfD legt in Berlin deutlich zu und bleibt trotzdem hinter den eigenen Erwartungen. Ihre Spitzenkandidatin und deren Wahlkampf liefern dafür reichlich Stoff. Ein Kommentar.

Kristin Brinker wollte Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Ihre Partei wollte stärkste Kraft werden. Am Sonntag landet die AfD nun bei rund 16 Prozent. Ein kräftiger Zugewinn, aber deutlich weniger als das, was Brinker einmal angekündigt hatte.