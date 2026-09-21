Kritik an Holm reißt nicht ab: Wer bestimmt jetzt den Kurs der AfD in Mecklenburg-Vorpommern?

Nach außen feiert die AfD geschlossen ihren Wahlsieg. Doch intern beginnt bereits die Neuordnung: Holm sitzt nicht im Landtag, seine Kritiker sondieren die Lage und mögliche Machtoptionen.

Leif-Erik Holm spricht am Montag nach der Wahl in Berlin wie ein Mann, der die kommenden Jahre in Mecklenburg-Vorpommern maßgeblich gestalten will. Ein „grandioses Wahlergebnis“ habe die AfD erzielt, sagt der Landeschef im Haus der Bundespressekonferenz. „Mecklenburg-Vorpommern ist weitgehend blau.“ Rot-Rot habe man „aus dem Feld geschlagen“, die Regierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei gescheitert. Dann spricht Holm über das, was nun folgen soll. Man werde alle Parteien zu Gesprächen über eine Regierungsbildung einladen, obwohl diese einer Koalition mit der AfD zuvor eine klare Absage erteilt hatten. „Wir wollen es zumindest versuchen“, fügt er hinzu.

Sollte stattdessen eine rot-rot-grüne Koalition gebildet werden, wäre die AfD die stärkste und einzige Opposition im Schweriner Landtag. Seine Partei werde den Posten des Landtagspräsidenten beanspruchen und einen Corona-Untersuchungsausschuss einsetzen, kündigt Holm an. Die Botschaft ist klar: Mit diesem Wahlsieg soll sich in Schwerin einiges ändern. Nur gibt es dabei einen bemerkenswerten Umstand: Holm selbst wird dem neuen Landtag gar nicht angehören.

Entscheidungen liegen nicht in Holms Hand

Der AfD-Landeschef und Ministerpräsidentenkandidat war nicht über die Landesliste abgesichert und verfehlte sein Direktmandat gegen Schwesig. Er bleibt damit Bundestagsabgeordneter in Berlin. Während Holm also in der Bundespressekonferenz ausführlich über die Möglichkeiten seiner Partei im Schweriner Landtag spricht, werden wesentliche Entscheidungen über deren konkrete parlamentarische Arbeit künftig von einer Fraktion getroffen, der er selbst nicht angehört.

Einflusslos macht ihn das allerdings nicht. Holm bleibt Landesvorsitzender und der Mann, mit dem die AfD ihren Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten verbunden hat. Doch Parteiführung und Fraktionsführung fallen nun noch sichtbarer auseinander. Im Landtag selbst werden andere über Personal, Strategie und parlamentarisches Vorgehen entscheiden.

Damit gewinnt ausgerechnet jene personelle Konstruktion neue Bedeutung, die schon im Wahlkampf für Irritationen gesorgt hatte. Holm war Ministerpräsidentenkandidat der AfD, Spitzenkandidat war er nicht. Diese Rolle übernahm Enrico Schult. Der Co-Landesvorsitzende stand auf Platz eins der Landesliste und hatte bereits im Juni Nikolaus Kramer an der Spitze der AfD-Landtagsfraktion abgelöst. Anders als Holm sitzt Schult auch künftig im Schweriner Parlament und führt dort die Fraktion.

Holm selbst will in dieser Aufteilung keinen Fehler erkennen. Als er am Montag im Haus der Bundespressekonferenz gefragt wird, ob die Doppelspitze ein Fehler gewesen sei, spricht er von einer „Teamlösung“. Man habe Schwesig damit „in die Zange“ nehmen wollen und können. Das Ergebnis spreche für sich.

Auch aus der Bundesspitze bekommt Holm Rückendeckung. Parteichef Tino Chrupalla, der direkt neben ihm sitzt, bedankt sich ausdrücklich bei ihm für den Wahlkampf. Man habe die Amtsinhaberin von Platz eins verdrängt, sagt er: „Das muss man erst mal schaffen.“ Das Ergebnis interpretiert Chrupalla als Ausdruck des Wunsches nach einer „Politikwende“. „Sie sehen, die blaue Welle ist nicht zu stoppen.“

AfD-Chef Tino Chrupalla (M.) und Leif-Erik-Holm, MP-Kandidat für Mecklenburg-Vorpommern © JOHN MACDOUGALL/afp

Diese Unterstützung ist für Holms Stellung innerhalb der AfD nicht unbedeutend. Nach Informationen dieser Zeitung verbindet Holm und Chrupalla seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. Innerhalb der Partei wird dem Bundesvorsitzenden eine wichtige Rolle dabei zugeschrieben, dass sich Holm trotz wiederkehrender Konflikte über Jahre an der Spitze des Landesverbandes halten konnte.

Auch hinter Holms demonstrativer Gesprächsbereitschaft nach der Wahl steht nach Informationen dieser Zeitung maßgeblich Chrupalla. Die Strategie: Die AfD soll den politischen Konkurrenten die Hand ausstrecken und diese damit zwingen, ihre Ablehnung einer Zusammenarbeit selbst zu begründen.

Doch innerhalb des Landesverbandes gibt es deutlichen Widerspruch gegen diesen Kurs. Generalsekretär Dario Seifert sagte dieser Zeitung bereits am Wahlabend, Gespräche mit SPD, Grünen und Linken kämen für ihn nicht infrage. Mit Parteien, die ein Verbot der AfD anstrebten oder unterstützten, gebe es aus seiner Sicht keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Eine ähnliche Linie vertritt auch der frühere Fraktionschef Nikolaus Kramer.

Gemäßigter vs. radikaler Ton

Dahinter liegt allerdings ein noch grundsätzlicherer Konflikt. Nicht nur die Frage, mit wem die AfD überhaupt reden sollte, ist umstritten, sondern auch, wie die Partei künftig auftreten soll. Angesichts der Absagen der anderen Parteien dürfte ihre Oppositionsrolle ohnehin weitgehend feststehen. Offen ist dagegen, welchen Ton diese Opposition anschlagen wird.

Holm steht dabei für einen vergleichsweise gemäßigten Ton. Genau das werfen ihm seine Kritiker seit längerem vor. In internen Gesprächen fällt immer wieder der Vorwurf, der Landeschef spreche bisweilen eher wie ein CDU-Politiker als wie ein AfD-Politiker. Sein Auftreten sei zu angepasst, zu wenig zugespitzt und vor allem zu langweilig, um das vorhandene Wählerpotenzial vollständig zu mobilisieren.

Demgegenüber stehen Funktionäre, die sich einen deutlich schärferen Kurs wünschen – in der Sprache, im Auftreten und in der politischen Auseinandersetzung. Zu diesem Umfeld gehören einflussreiche Akteure um den Landtagsabgeordneten Thore Stein und AfD-Generalsekretär Dario Seifert.

Wie weit dieser Richtungsstreit nun aufgebrochen wird, ist offen. Nach außen demonstriert die Partei nach dem Wahlsieg zunächst Geschlossenheit. Hinter den Kulissen wird dagegen sondiert, was das Ergebnis für die Kräfteverhältnisse im Landesverband bedeutet.

Noch unmittelbar vor der Wahl war der Unmut über Holms Kampagne erheblich. Der einst komfortable Vorsprung auf die SPD war zusammengeschmolzen, Schwesig hatte in den letzten Wochen massiv aufgeholt. Innerhalb der Partei wurde darüber gesprochen, wie es mit Holm nach der Wahl weitergehen sollte. Seine Kritiker sahen gerade im Verlauf des Wahlkampfs einen Beleg dafür, dass ein zurückhaltenderer, auf Seriosität angelegter Kurs nicht ausreiche, um das Potenzial der AfD vollständig auszuschöpfen. Nun steht am Ende trotzdem Platz eins.

Eine offene Abrechnung mit dem Ministerpräsidentenkandidaten unmittelbar nach einem historischen Wahlerfolg dürfte deshalb zunächst ausbleiben. Nach Informationen dieser Zeitung setzt man in Teilen des Landesverbandes stattdessen auf Zeit. Dort besteht die Erwartung, dass sich die Frage nach Holms Rolle irgendwann von selbst erledigen könnte, etwa indem sich der Bundestagsabgeordnete schrittweise aus der ersten Reihe der Landespolitik zurückzieht.

Enrico Schult (r.) versucht, sich weitgehend aus den internen Konflikten herauszuhalten. © JOHN MACDOUGALL/afp

Eine besondere Rolle nimmt dabei Enrico Schult ein. Nach Informationen dieser Zeitung versucht der Fraktionsvorsitzende, sich aus dem Konflikt zwischen den verschiedenen Machtzentren möglichst herauszuhalten. Für ihn ist die Ausgangslage eine andere als für Holm: Schult führt die stark angewachsene Fraktion und muss dort Abgeordnete aus unterschiedlichen Netzwerken zusammenhalten. Eine eindeutige Festlegung auf eines der Lager wäre für ihn entsprechend riskant. Auch interne Übersichten zu den Kräfteverhältnissen beschreiben Schult als Figur zwischen den Lagern und warnen zugleich davor, aus solchen Zuordnungen bereits feste Mehrheiten abzuleiten.

Holms Kritiker sind unterdessen keineswegs verstummt. Einer der wenigen, der bereits am Wahlabend öffentlich eine deutlich andere Bilanz zog, war Thore Stein. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion soll diese Funktion auch künftig übernehmen. „Wir können nicht zufrieden sein“, sagte Stein T-Online. Die Partei habe ihr Potenzial „nicht voll ausgeschöpft“. Nun müsse ausgewertet werden, woran das gelegen habe. Am Ende dieser Analyse müsse eine „weitere Professionalisierung“ stehen.

Vergleich mit Sachsen-Anhalt

Angesprochen auf Steins Kritik und einen Vergleich zwischen den Wahlkämpfen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern widerspricht Holm vehement. Beide Bundesländer ließen sich nicht miteinander vergleichen. Während er gegen die langjährige Ministerpräsidentin Schwesig habe antreten müssen, habe Ulrich Siegmund dort Sven Schulze gegenübergestanden, der erst vergleichsweise kurze Zeit Ministerpräsident gewesen sei.

Damit stehen einen Tag nach dem Wahlsieg zwei unterschiedliche Lesarten desselben Ergebnisses nebeneinander: Holm verweist auf Platz eins. Seine Kritiker verweisen darauf, was trotz Platz eins liegen geblieben ist. Wie es nun weitergeht, ist vorerst offen.

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