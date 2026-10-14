Die Bundeswehr sperrte einen Kritiker der Musterung auf Instagram. Ein Gericht gab dem Nutzer recht. Doch die Debatte um die Rechtmäßigkeit der Musterungspraxis geht tiefer.

Die Bundeswehr hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account Nutzer zu einer Diskussion aufgerufen. Doch als Raphael Schulmeister-Dick kritische Fragen zur Praxis der Musterung stellte, wurde sein Account gesperrt – zu Unrecht, wie nun ein Gericht entschied.

Das Verwaltungsgericht Berlin verurteilte die Bundeswehr, eine Instagram-Sperre gegen den kritischen Nutzer wieder aufzuheben. Schulmeister-Dick hatte auf dem Bundeswehr-Kanal „bundeswehrexclusive“ kommentiert, kurz darauf konnte er den Account nicht mehr aufrufen und keine Kommentare mehr schreiben.

Nach seiner Darstellung verschwanden auch seine bereits veröffentlichten Beiträge. Das Urteil, das dieser Redaktion vorliegt, wirkt wie ein kleiner Einzelfall, berührt aber eine grundsätzliche Frage: Dürfen staatliche Stellen auf ihren Social-Media-Kanälen sachliche, aber unbequeme Kritik einfach löschen?

Worum es im Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin geht

Die Entscheidung selbst ist knapp. Das Gericht verurteilte die Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise das Verteidigungsministerium dazu, die kanalbezogene Sperre gegen das Instagram-Konto des Klägers aufzuheben.

Der Nutzer soll die Kommentarfunktion des Kanals danach wieder nach den geltenden Regeln verwenden können – wie jeder andere Abonnent. Schulmeister-Dick betreibt das Konto „schulmeisterdick“ und engagiert sich seit Längerem gegen die aus seiner Sicht entwürdigende Musterungspraxis.

Wie es zur Instagram-Sperre auf dem Bundeswehr-Kanal kam

Den Ablauf schildert die Klageschrift, die dieser Redaktion vorliegt. Am 15. Mai 2026 veröffentlichte der Kanal „bundeswehrexclusive“ einen Beitrag mit dem Titel „DIE NEUE SERIE“. Darin kündigte die Bundeswehr mit Blick auf das neue Wehrdienstgesetz an, ab dem 1. Juli 2027 Fragen zum Wehrdienst zu beantworten.

Schulmeister-Dick kommentierte daraufhin am 15. und 16. Mai – vor allem zur medizinischen Notwendigkeit der Genital- und Analbegutachtung bei der Musterung.

Am Abend des 16. Mai konnte er den Kanal laut eigener Darstellung ab etwa 20.55 Uhr nicht mehr aufrufen. Angezeigt wurde ihm nur der Hinweis, die angesehenen Medien seien nicht mehr verfügbar. Seine Kommentare seien verschwunden. Eine Erklärung habe die Bundeswehr trotz Nachfragen über die Business-Chat-Funktion nicht geliefert.

Die Kommentare, die dieser Redaktion als Screenshot vorliegen, lesen sich sachlich. Unter anderem hieß es darin: „Eingriffe in den Intimbereich, die als Grenzüberschreitung wahrgenommen werden können, sollten uns alle angehen, wenn die Fachwelt dieses Vorgehen so explizit nicht empfiehlt.“

Weiter stellte Schulmeister-Dick die Frage: „Wird auch thematisiert, wieso sich alle 18-Jährigen bei der Musterung, zu der sich viele gegen ihren Willen einfinden müssen und nach der für die Mehrheit die Daten direkt ins Archiv wandern, der duldungspflichtigen Genital- und Analbegutachtung unterziehen müssen, obwohl sich alle nationalen und internationalen Leitlinien dagegen aussprechen und führende Urologie-Professoren keinen Zusammenhang zur Tauglichkeitsbestimmung sehen?“

Was Schulmeister-Dick an der Musterung kritisiert

Im Zentrum steht die Intimuntersuchung, in der öffentlichen Debatte auch Hodenkrebs-Test genannt. Bei der Musterung werden die Hoden abgetastet; der Kläger hält diese Genital- und Analbegutachtung für medizinisch nicht begründbar und ethisch fragwürdig.

„Eingriffe in den Intimbereich, die als Grenzüberschreitung wahrgenommen werden können, sollten uns alle angehen, wenn die Fachwelt dieses Vorgehen so explizit nicht empfiehlt“, schrieb er in einem Kommentar.

Er verweist auf die S3-Leitlinie zum Hodenkarzinom, die sich mit höchstem Empfehlungsgrad gegen ein allgemeines Hodenscreening ausspreche. Die Häufigkeit von Hodenkrebs liege demzufolge bei den 15- bis 19-Jährigen bei unter 4 pro 100.000; die gesetzliche Vorsorge beginne daher bewusst erst mit 45 Jahren.

„Schikane und Demütigung“: Der Streit um die Musterung

Besonders stört ihn das Pflicht-Setting. Regelmäßiges Selbstabtasten reiche zur Früherkennung aus, eine erzwungene Begutachtung sei unverhältnismäßig.

Auf der Website der Berliner Charité heißt es dazu unter anderem: „Durch eine regelmäßige Selbstuntersuchung etwa einmal im Monat ist es möglich, Hodenkrebs bereits früh zu ertasten und schnell zu behandeln.“ Zwar sei der Hodenkrebs die häufigste Krebsform in der Altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren, generell ist er mit einem Anteil von 1,6 Prozent und knapp 4000 Neuerkrankten pro Jahr eine im Vergleich zu anderen Krebsarten eher seltene Tumorerkrankung. Zu einer Diagnostik braucht es einen Ultraschall.



Die urologische S3-Leitlinie zum Hodenkarzinom und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) lehnen ein allgemeines, flächendeckendes Screening bei 18-Jährigen zudem explizit ab.

Ein reines Abtasten, wie es bei der Musterung stattfindet, reicht nicht. „Was hat denn das mit der Tauglichkeit zu tun? Das ist für mich wirklich Schikane und Demütigung“, sagte Schulmeister-Dick im Gespräch mit dieser Redaktion. Nach Paragraf 17 des Wehrpflichtgesetzes dürfen nur Schritte, die für die Tauglichkeitsbestimmung notwendig sind, vorgenommen werden.

Die Debatte um die Musterung ist nicht neu. Bereits eine Erklärung vom Dezember 2025, als das Wehrdienstmodernisierungsgesetz im Bundestag diskutiert wurde, kritisierte die weitgehend unveränderte Wiedereinführung von Paragraf 17 des Wehrpflichtgesetzes als „veraltet und verfassungsrechtlich zweifelhaft“. Weiter heißt es darin: „Das ist ein unverhältnismäßiger und schwerwiegender Eingriff in Grundrechte.“ Eine verfassungskonforme Musterung setze voraus, „dass jeder Mensch Eingriffe in den eigenen Körper verweigern kann“. Die Bundesregierung reaktiviere stattdessen einen Paragrafen, „der Untersuchungsmethoden zulässt, die wissenschaft lich überholt, nicht erforderlich und teils entwürdigend sind“.

Warum die Musterung für die Bundeswehr zum Image-Problem wird

Die Debatte trifft die Truppe beim Nachwuchs. Schulmeister-Dick betont, er sei kein Gegner der Bundeswehr. Er wolle „schon eine starke Bundeswehr“. Dies bedeute jedoch auch eine Bundeswehr, die kritikfähig sei und dafür sorge, dass junge Menschen sich nicht gedemütigt fühlten.

Junge Bewerber erwarteten flache Hierarchien, Wertschätzung und gute Bezahlung, argumentiert er. Bestehe der erste Kontakt darin, sich nackt auszuziehen, passe das nicht zusammen.

Seit rund eineinhalb Jahren engagiert sich der Lehrer aus Bayern im „Netzwerk Musterung ohne Demütigung“. Für Schulmeister-Dick ist die Frage nach der Aufhebung seiner Sperre auf Instargam eine demokratische Frage. In einer Demokratie müsse man für seine Position einstehen können, sagte er. Wenn Menschen sich nicht mehr trauten, ihre Meinung zu äußern, sei eine Grenze überschritten.

„Wir sorgen durch falsche öffentliche Aufklärung für Angst und Wut unter jungen Leuten“, so Schulmeister-Dick. Er bedaure die versuchten Rechtfertigen, „obwohl bekannt ist, dass es ein von Machtasymmetrie geprägtes Pflichtsetting ist, in dem sich viele sehr unwohl fühlen“.

Die Debatte über das Wehrdienstgesetz und eine Angst vor einer Wiedereinführung der Wehrpflicht bezeichnet Schulmeister-Dick als „Schwert“, das über der Diskussion schwebe. „Irgendwann kommt es runter.“

Weiter sagte er: „Am Ende werden wir den jungen Leuten die Schuld zuschieben und sie mit einer (Bedarfs-)wehrpflicht bestrafen - nur, weil die Bundeswehr nicht ihrer Verantwortung nachkommen möchte - respektvoll mit den Betroffenen umzugehen.“

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