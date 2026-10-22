Kritis-Experte Atug zum PHP-Fehler: „Die Gefahr war schon da, jetzt ist sie noch größer“

Die IT-Sicherheitsbehörde BSI hat die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Hacker können über Websites in Server einbrechen und Daten und Identitäten klauen.

Dass Hacker wirklich immer Anonymus-Maske und Hoodie tragen, ist unwahrscheinlich. Mit den PHP-Lücken steigt jedoch die Gefahr für einen Angriff und das Kidnapping sensibler Daten.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnte jüngst eindringlich vor Fehlern und gefährlichen Lücken bei der Programmiersprache PHP. Die meisten Websites weltweit arbeiten mit PHP. Viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen stellten daraufhin ihre Websites offline.

Die Gefahr: Angreifer können über die Website auf den dahinter liegenden Server eindringen und sensible Daten klauen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn Hacker wurden mit der BSI-Warnung erst auf die Lücke im IT-System aufmerksam. Wir haben mit Manuel „HonkHase“ Atug gesprochen, dem Sprecher der AG Kritis. Die nächsten Tage seien besonders kritisch, sagt er.

Atug: „Weltweit etwa 70 Prozent aller Websites betroffen“

Herr Atug, was ist PHP und warum ist diese Sicherheitslücke so kritisch?

PHP ist eine Programmiersprache, mit der man sehr viele Websites oder auch Blogportale programmiert, und ist weitverbreitet. Viele Millionen Websites benutzen PHP als Anzeigesystem, um die Websites dynamisch darzustellen oder Kontaktformulare zu generieren. Die PHP-Entwickler haben anscheinend seit 20 Jahren diese Lücke in der Programmierung nicht bemerkt, da alle Versionen betroffen sind. So was kann durchaus vorkommen. Nur gut, dass das BSI nun alle öffentlich gewarnt hat und sehr viele ihre Seiten sicherheitshalber abgeschaltet haben.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Manuel „HonkHase“ Atug Als IT-Sicherheitsberater gründete er 2018 die Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen (AG Kritis). Unter seinem Künstlernamen „HonkHase“ ist er auch im Netz und in den sozialen Medien aktiv. Atug, der auch Mitglied im Chaos Computer Club (CCC) ist, warnt regelmäßig, dass in Deutschland kritische Infrastrukturen zu wenig gesichert seien.

Nach der BSI-Warnung haben tatsächlich viele Behörden, öffentliche Einrichtungen, aber auch Unternehmen ihre Websites abgestellt und von ihren Servern genommen. Diejenigen, die noch online sind, haben die Warnung vor den PHP-Fehlern wohl nicht mitbekommen?

Je nachdem: Manche haben schon ihre Sicherheitsupdates aufgespielt, andere müssen noch prüfen oder es überhaupt mitbekommen. Insgesamt lief bislang die Reaktion auf die BSI-Warnung besser als noch vor einigen Jahren. Das BSI hat auch breit kommuniziert, die Medien haben zudem alle berichtet. Das war wichtig. Schließlich sind weltweit etwa 70 Prozent aller Websites betroffen, auch bekannte Content-Management-Systeme wie WordPress.

Besteht dennoch die Gefahr, dass viele Kommunen oder Landkreise die Warnung des BSI ignorieren?

Das kann durchaus sein. Aber egal, ob Sie Ihren Server im eigenen Keller oder bei einem IT-Dienstleister stehen haben: Als Geschäftsleitung oder Behördenleitung tragen Sie die Verantwortung dafür, dass sich Ihre Sicherheitsbeauftragten und die IT-Abteilung um die Cybersicherheit und damit auch um die PHP-Lücken kümmern. Und genauso tragen diese dann auch die Verantwortung, wenn genau wegen dieses Fehlers dann die Website Ihrer Behörde oder Firma gehackt wird und Daten von Bürgerinnen kopiert und missbraucht werden.

„Alle persönlichen Daten können missbraucht werden“

Wie können Angreifer über diese PHP-Fehler an Daten kommen?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Ein Beispiel: In der Regel haben Eingabefelder für Namen oder Adressen eine Zeichenbegrenzung. Aufgrund dieser Lücken aber nicht. Mit Tausenden Abfragen versuchen Angreifer, diese fehlerhafte Eingabezeile zu überladen, und geben dort natürlich nicht ihren Namen, sondern einen Schadcode ein, um Seite und Server zu übernehmen. Egal, ob das nun die Website einer Partnervermittlung oder einer kommunalen Behörde ist: Alle in dem System existierenden persönlichen Daten können dann kopiert und anschließend missbraucht werden.

Die Warnung des BSI war präventiv. Jetzt hat man Angreifer damit ja erst auf diese Schwachstelle aufmerksam gemacht …

Ja. Die Gefahr war schon da, jetzt ist sie noch größer. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass etwas passiert. Die nächsten Tage und Wochen sind kritisch. Deswegen die Verantwortung der Geschäfts- und Behördenleitungen, das Thema Datenschutz und Datensicherheit ernst zu nehmen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Atug!

Hintergrund: Was ist PHP? PHP steht für Hypertext Preprocessor und ist eine weitverbreitete Programmiersprache für die Entwicklung von Websites. Die Open-Source-Sprache ist frei verfügbar und wird weltweit von einer großen Community unterstützt.

PHP wird vor allem dann benötigt, wenn Websites nicht statisch, sondern dynamisch sein sollen. So generiert PHP Inhalte wie personalisierte Begrüßungen oder Nutzerprofile. Auch Kontaktformulare, Registrierungen und der Log-in-Bereich werden im Hintergrund oft durch PHP-Skripte gesteuert. PHP verbindet die Website mit Datenbanken des Servers und stellt sie auf der Website dar.

Auch bekannte Content-Management-Systeme (CMS) wie WordPress, Drupal oder Joomla basieren auf PHP. Und Online-Shop-Systeme wie WooCommerce oder Magento nutzen PHP, um Warenkörbe, Produkte und Bestellungen zu steuern.

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