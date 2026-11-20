Linken-Chef Luigi Pantisano begrüßt das Treffen von Gegnern des Regierungskurses seiner Partei an diesem Wochenende in Kassel. „Ja, trefft euch. Kritisiert uns hart“, erklärt er auf Anfrage der Berliner Zeitung. Bei der Gründungskonferenz der „Sozialistischen Vernetzung“ ist auch Vanessa Emde angekündigt. Die Berliner Abgeordnete soll dort wenige Tage vor der geplanten Abstimmung über ihren Fraktionsausschluss auftreten.



„Wir sind eine pluralistische Partei und das ist auch gut so. Dafür muss ich die einzelnen Positionen nicht alle teilen“, sagt Pantisano. Zugleich verteidigt er die Pläne der Berliner Linken, die mit SPD und Grünen über eine Koalition verhandelt. „In Berlin nehmen wir gerade Kurs auf Vergesellschaftung. Wir nehmen der Mietmafia die Wohnungen weg und beenden die Ausplünderung der darin lebenden Menschen. Das ist Sozialismus im besten Sinne.“

Pantisano bittet um solidarische Kritik

Kritik an einer Regierungsbeteiligung hält der Parteivorsitzende dennoch für wichtig. „Gleichzeitig ist es total wertvoll, dass es Menschen in unserer Partei gibt, die auch kritisch auf die Gefahren der Regierungsarbeit schauen. Das schützt uns davor, so zu werden wie andere Parteien“, erklärt er. Seine Aufforderung, sich zu treffen und die Parteiführung hart zu kritisieren, verbindet er mit einer Bitte. „Solidarisch und im Rahmen der bestehenden Kanäle und Räume der Partei.“



Die Berliner Linke will die Veranstaltung hingegen nicht kommentieren. „Uns ist nicht bekannt, wer, wann und aus welcher Motivation heraus alles an den Gründungstreffen von Bundesarbeitsgemeinschaften teilnimmt, und wir sehen auch keinen Grund, solche Gründungstreffen zu kommentieren“, erklärt eine Sprecherin des Landesverbands auf Anfrage der Berliner Zeitung.

Initiative will Koalitionen verhindern

Die Konferenz am 21. und 22. November im Kasseler Stadtteilzentrum Vorderer Westen steht unter dem Motto „Für Klassenkampf & Opposition!“. Für das Treffen sind laut Veranstaltern 200 Plätze vorgesehen. Am Sonntag sollen ein Sprecherrat gewählt und eine Gründungserklärung beschlossen werden. Die Initiative strebt eine spätere Anerkennung als Bundesarbeitsgemeinschaft an. Im Entwurf erklärt sie ausdrücklich, diesen Status bislang nicht zu beanspruchen.



Inhaltlich richtet sich der Entwurf gegen Regierungskoalitionen mit Parteien, die die Initiative als prokapitalistisch bezeichnet. Auch die dauerhafte parlamentarische Absicherung solcher Regierungen lehnt sie ab. Diese Position will sie im Parteiprogramm verankern. Die Entwicklung in Berlin bezeichnet sie als „politische Zäsur“. Enttäuschte Mitglieder ruft sie auf, in der Partei zu bleiben und sich für einen anderen Kurs zusammenzuschließen.

Zustimmung wird geprüft...

Emde ist am Samstag für einen Workshop zur Regierungsbeteiligung in Berlin und Bremen sowie für das Abendplenum angekündigt. Zum Programm gehört zudem eine Diskussion mit Sprechern der BAG Palästinasolidarität. Parteivorstandsmitglied Jens Schwaab ist ebenfalls aufgeführt, die stellvertretende Bundesvorsitzende Özlem Demirel als angefragt. Die Veranstalter betonen, dass die Redner in persönlicher Eigenschaft auftreten.



Über Emdes Ausschluss aus der Berliner Linksfraktion soll voraussichtlich am 24. November abgestimmt werden. Der Fraktionsvorstand begründet seinen Antrag mit einem zerstörten Vertrauensverhältnis. Für den Ausschluss ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ihr Mandat im Abgeordnetenhaus würde Emde behalten.

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