Kroatisches „Sieg Heil“ in Frankfurt: Heute Abend singt Faschist Thompson in der Jahrhunderthalle

Um 21 Uhr gehen in der Frankfurter Jahrhunderthalle die Lichter aus, dann steht Thompson auf der Bühne. Knapp 5000 Fans warten auf einen Ruf, den sie seit drei Jahrzehnten kennen.



Marko Perković, so heißt der kroatische Sänger bürgerlich, ruft „Za dom“. Die Halle antwortet „spremni“. So beginnt „Bojna Čavoglave“, das Lied, mit dem er Anfang der 1990er-Jahre berühmt wurde.



„Za dom spremni“ heißt „Für die Heimat bereit“. Es war die offizielle Grußformel der Ustascha, der kroatischen Faschisten an Hitlers Seite. Für ein deutsches Ohr übersetzt: das kroatische „Sieg Heil“.

500.000 Fans in Zagreb: Thompson ist kein Randphänomen

Wie viele Menschen dieser Ruf erreicht, zeigte der 5. Juli 2025. Nach Veranstalterangaben kamen 500.000 Menschen zu Thompsons Konzert auf der Zagreber Pferderennbahn, so viele wie noch nie bei einer Veranstaltung in Kroatien.



Zagreb hat rund 750.000 Einwohner, ganz Kroatien knapp 3,9 Millionen. Rechnerisch stand damit etwa jeder achte Kroate vor der Bühne.



Als Thompson „Bojna Čavoglave“ anstimmte, rief er „Za dom“ und eine halbe Million antwortete. Im Publikum trugen viele schwarze Hemden, die an Ustascha-Uniformen erinnern. Auf zahlreichen Fahnen begann das Schachbrettmuster mit einem weißen Feld, wie im Wappen des Pavelić-Staates.



Auffällig war der hohe Anteil junger Menschen, die den Krieg der 1990er-Jahre nie erlebt haben. In Kroatien läuft Thompson bei Feiern der Fußballnationalmannschaft und auf Wahlkampfbühnen.



Das Konzert in Höchst ist deshalb kein Nischenabend, sondern der Ableger einer Massenbewegung in der kroatischen Diaspora mitten in Deutschland.

6500 Fans in Stuttgart: Absprache vorab, Ustascha-Fahnen in der Halle

Vor sechs Tagen trat Thompson in Stuttgart auf. In der Porsche-Arena waren laut der städtischen Betreibergesellschaft in.Stuttgart rund 6500 Tickets binnen drei Stunden weg.



Vorab hatten die Gesellschaft und Thompsons Management nach Angaben des SWR vereinbart, dass keine kritischen Lieder gespielt und keine faschistischen Inhalte geäußert werden. Am Abend sah ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur zwei Fahnen mit der Ustascha-Parole, deutlich sichtbar an einer Tribüne.



Laut dem Hessischen Rundfunk sang Thompson „Bojna Čavoglave“ samt Gruß. Kurz zuvor hatte er sich in einer Ansprache vom „Faschismus und Nationalsozialismus“ abgegrenzt.



Berichte über angebliche Zusagen nannte Thompson danach auf Facebook „ausgedacht“. Über seine Setlist entscheide er allein, hatte er schon vor dem Konzert erklärt.

Jahrhunderthalle: „Abgestimmt“, aber nichts Genaues

Auch in Frankfurt soll es Absprachen geben. Welche, sagt niemand. Die Jahrhunderthalle GmbH bestätigte dem Sender nur, man habe sich „in vielfacher Weise zu unterschiedlichen Themen und Aspekten abgestimmt“. Für Details verweist die Geschäftsführung auf vereinbarte Vertraulichkeit.



Eine Absage hatte die privat betriebene Halle schon im Sommer abgelehnt. Es lägen keine konkreten Erkenntnisse über verfassungsfeindliche oder strafbare Inhalte vor, hieß es. Nach Zagreb und Stuttgart klingt das wie eine Wette.



Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) bat die Hallenleitung Ende August schriftlich, die Entscheidung „noch einmal zu überdenken“. Öffentlich hat er sich seither nicht geäußert.

CDU Frankfurt: Erst „falsches Signal“, dann kein Grund zur Absage

Im August nannte die CDU-Fraktion im Römer das Konzert noch „ein völlig falsches Signal“. Wenige Tage später sah die Stadtverordnete Anita Akmadža „keinen tragfähigen Grund für eine Absage des Konzerts“.



Der Veranstalter habe zugesagt, die umstrittenen Lieder aus der Kriegszeit der 1990er-Jahre wegzulassen. Welche Lieder gemeint sind, will die Fraktion nicht sagen.



Akmadžas Ehemann Franjo führt laut dem Sender den Kroatischen Weltkongress in Deutschland. Der Dachverband hatte sich gegen eine Absage ausgesprochen.

Bis zu 99.000 Tote in Jasenovac: Wofür der Gruß steht

Die Ustascha herrschte von 1941 bis 1945 unter Ante Pavelić über den „Unabhängigen Staat Kroatien“, einen Vasallenstaat von Hitlers Gnaden. Allein im Lagerkomplex Jasenovac ermordete das Regime nach Schätzung des US-Holocaust-Museums zwischen 77.000 und 99.000 Menschen, die meisten von ihnen Serben.



Thompson nennt den Gruß einen patriotischen Ruf aus dem Unabhängigkeitskrieg der 1990er. Seine Bezüge zur Ustascha erschöpfen sich aber nicht in einem Kriegslied.



2003 veröffentlichte das kroatische Portal Index.hr eine Aufnahme von einem Konzert in Osijek. Darauf singt Thompson „Jasenovac i Gradiška Stara“, ein Lied, das die Morde in den Ustascha-Konzentrationslagern feiert.

Zagreb sperrt Thompson aus, Frankfurt nicht

Das kroatische Verfassungsgericht hat den Gruß als unvereinbar mit der Verfassung eingestuft. Kroatiens oberstes Ordnungswidrigkeitengericht entschied 2020 dennoch, dass Thompson ihn als Liedanfang rufen darf.



Nach dem Massenabend auf der Pferderennbahn zog Zagrebs Bürgermeister Tomislav Tomašević eine Grenze. Er verweigerte Thompson Ende 2025 wegen des Grußes ein zweites Konzert in der städtischen Arena.



Beim einzigen Termin am 27. Dezember rief Thompson trotzdem „Za dom“. Seither schließt die Arena Zagreb Künstler, die den Gruß nutzen, per Geschäftsbedingungen von neuen Buchungen aus.



In Österreich sind Ustascha-Symbole seit 2019 über das Symbole-Gesetz öffentlich verboten. Die Schweiz untersagte Thompson-Konzerte 2006 in Luzern und 2016 in Schlieren.



In Deutschland sind weder der Gruß noch die Ustascha-Symbole ausdrücklich strafbar. Damit hat Thompson in Frankfurt leichteres Spiel als in der Hauptstadt seines eigenen Landes.

Heute Abend: Knapp 5000 Fans, 150 Gegendemonstranten

Die Frankfurter Halle war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Gegen den Auftritt protestieren seit 17 Uhr die Linke im Römer und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, ein Verband, den NS-Verfolgte nach dem Krieg gegründet haben. Die Kundgebung läuft am Bahnhof Höchst, wo die meisten Konzertbesucher ankommen.



„Was in Stuttgart passiert ist, muss für Frankfurt ein Warnsignal sein“, erklärte die Linksfraktion. Angemeldet sind für die Kundgebung 150 Teilnehmende. In der Halle erwartet Thompson rund 30-mal so viele, in Zagreb waren es mehr als 3000-mal so viele.

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